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Дмитрий Плотников

Лондоны-Парижи смазали лыжи. Почему Запад дал задний ход в истории с ударами вглубь России

Силовые структуры » Военные новости

Итак, после громких заявлений о разрешении США, Великобритании и Франции наносить удары дальнобойными ракетами американского и европейского производства вглубь России произошёл внезапный и резкий откат.

Лондоны-Парижи смазали лыжи. Почему Запад дал задний ход в истории с ударами вглубь России
Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО, CC BY 4.0

Лондоны-Парижи смазали лыжи

Официальные Париж и Лондон не подтвердили разрешение на дальнобойные удары по Российской Федерации, но отметили свою "непоколебимую поддержку" Украины спустя почти тысячу дней военного конфликта.

А затем французское издание Le Figaro, ранее сообщавшее, что Франция и Великобритания разрешили Украине бить по России дальнобойными ракетами SCALP/Storm Shadow, удалило свою информацию. Сейчас евроСМИ зачищают следы вброса.

По всей вероятности, несогласованность в действиях европейских политиков и их СМИ, стала причиной сорванных телефонов по линии штаба Дональда Трампа.

А что же произошло? Ведь просто так мировые СМИ никогда не будут размещать такие провокационные новости без указки сверху. Наверняка, что после того, как это всё попало в средства массовой информации планеты Земля, произошло немало интересного.

Рискну предположить, что начали срабатывать непубличные каналы взаимодействия российских и западных ведомств, в том числе, и специального назначения.

Версии "переобувания"

Первая версия — это банальные прощупывания Западом поведения Кремля. На такое довольно громкое заявление Москва должна была как-то реагировать и рефлексировать. По всей вероятности, на провокацию Россия не купилась, и оппоненты решили всё отыграть, заявив, что информация в газетах, это ещё не декларация правительств западных стран.

Короче говоря, это был такой дешёвый провокационный заброс удочки.

Вторая версия тоже имеет место быть. Вполне возможно, что российские силовики просто-напросто представили свой план ответки на эти ракетные угрозы. Допустим, что сюда входили британские и французские корабли, которые бороздят просторы Красного моря.

Ведь у хуситов могли вдруг случайным образом оказаться такие ракеты, которые очень сильно проредили бы флот стран-членов Североатлантического альянса. Например, любая гиперзвуковая ракета из-за своей большой скорости, а следовательно, огромной кинетической энергии, может пустить на дно любой авианосец даже без большого заряда. Французам, наверное, плюсом дали подробный расклад по Африке, где дела у Парижа в последние месяцы идут очень нерадостно.

Прикинув всё это к носу, акторы заявления поняли, что погорячились с ракетными атаками. Кстати, под эту дудочку Владимир Зеленский уже успел выкидывать коленца гопака, решив, что НАТО потихоньку втягивается в конфликт. Оказалось, что приплясывать ему ещё рано.

А что США

Непонятки и с США. Там вроде как разрешили, но только своими ракетами и чтобы не далее, чем на 40 км, и то без оффициоза.
И вообще, вроде как только "разрешили начать разрешать". А может это была просто истерика от бессилия предотвратить скорое поражение Украины после прихода Трампа.

Кстати, головной болью будет и запуск этих ракет. Поскольку пусковые установки MLRS и HIMARS — вещь на Украине и дефицитная, и дорогая. А значит, бойцы армии России понимают, какое вознаграждение ждёт их при уничтожение оных. И поскольку специалистов-охотников на натовское железо в российской армии сейчас очень много, то спрятать эту технику Киеву будет невероятно сложно.

Как оно всё будет развиваться, покажут ближайшие 2 3 дня…

Ракетные Удары по России Ракетами Atacms
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы сша нато джо байден владимир зеленский
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