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Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: под Курском в окружении уничтожен гарнизон ВСУ, Пентагон уже не видит бойцов КНДР

Силовые структуры » Военные новости

Российские войска продолжают успешно выполнять задачи специальной военной операции на Украине.

Сводка с фронта: под Курском в окружении уничтожен гарнизон ВСУ, Пентагон уже не видит бойцов КНДР
Фото: commons.wikimedia.org by Mykola Vasylechko, CC BY-SA 4.0

Представляем сводку с фронта на вторник, 19 ноября.

Освобождение Донбасса

На Часовярском участке в ходе наступательной операции армия РФ смогла продвинуться юго-западнее села Красное. Также в ходе наступления ВС РФ продвинулись в северо-западном направлении от посёлка Клещеевка, углубившись в оборону ВСУ на расстояние до 300 м., достигнув по фронту такой же ширины. Армия России, проведя наступление на оборону 28-й омбр ВСУ северо-западнее Курдюмовки, смогла расширить фронт и продвинуться в глубину обороны врага.

На фоне этих успехов активная фаза наступления будет продолжена, идёт подготовка к следующим этапам операции. Вечером пришла информация, что русские бойцы начали штурм огнеупорного завода в центре Часова Яра.

"Курская дуга"

Бойцы группировки войск ВС РФ "Север" выполняют задачи по уничтожению националистов в приграничье Курской области. "Бесстрашные" продвинулись в Ольговском лесу, где в окружении ликвидирован гарнизон ВСУ в количестве 200 боевиков. За сутки противник предпринял попытку прорыва окружения, но огнём артиллерии и БПЛА попытка была сорвана, тут бандеровцы потеряли 13 солдат убитыми.

Есть продвижения армии РФ на северном и южном флангах Суджанского района, где ещё продолжаются бои. "Северяне" там отразили шесть контратак в районе Новоивановки и Дарьино общей численностью до 60 боевиков. Уничтожено 40 военных ВСУ.

Расчёт ОТРК "Искандер-М" нанёс ракетный удар по району сосредоточения живой силы и техники 47-й бригады ВСУ в районе города Сумы. Потери неонацистов составили до 70 человек, 9 единиц бронетехники и 10 автомобилей.

Общее продвижение российской армии в Курской области — 6000 м.

Наступление на Купянск

Российская армия взяла под полный контроль промзону на востоке Купянска. Киев пытается её отбить, бросив сюда крупные силы. В районе сахарного завода националисты после артподготовки и удара РСЗО пытались выбить ВС РФ с предприятия и застройки рядом.

Успешные бои в промзоне — это о судьбе и левобережной части города, и всего плацдарма по "эту" сторону р. Оскол. Чем выше интенсивность боёв, тем больше у ВСУ потребность в снабжении — тем тяжелее врагу держать периметр. В каком-то пределе маневрировать силами им ещё можно, но это пока не прорвёт в каком-то другом месте.

Исчезновение корейцев

Пентагон не может подтвердить участие Северной Кореи в боевых действиях или её присутствие в Курской области. Об этом заявила зампредставителя Минобороны США Сабрина Сингх.

Раньше представитель Госдепартамента Миллер заявлял, что это Россия "эскалировала конфликт", привлекая военнослужащих КНДР к боям в Курской области. После этого западные СМИ писали, что именно поэтому Джо Байден якобы разрешил бить ракетами ATACMS вглубь РФ.

А тем временем украинские ресурсы, ссылаясь на свои источники в офисе президента Украины, отмечают, что Владимир Зеленский сразу отдаст приказ нанести ракетный удар по российской территории, когда будут согласованы все цели с администрацией Белого дома. ОПУ не намерен соглашаться на мирный план Дональда Трампа, который предусматривает остановку военных действий по линии фронта.

Спецназ добивает бронетехнику врага, пытавшуюся прорваться у Ольговского котла в Курской области
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу сумы курск джо байден владимир зеленский
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