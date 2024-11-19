ОФЗАБ-500 с УМПК. Усовершенствованная точность для авиабомб успешно опробована в Купянске

Воздушно-космические силы России на Купянском направлении впервые применили новую авиабомбу.

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Российские ВКС нанесли удар по позициям Вооружённых сил Украины, применив новый тип авиационного боеприпаса - ОФЗАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Это первый случай, когда армия России использует осколочно-фугасно-зажигательной бомбы на специальной военной операции.

ОФЗАБ-500 (осколочно-фугасно-зажигательная авиационная бомба с боевой массой 500 кг) снабжена зажигательной смесью, которая распыляется по принципу объемно-детонирующей бомбы, а также содержит 100 кг поражающих элементов.

Как сообщают с мест, мощность взрыва первого удара была настолько сильной, что враг принял его за удар полуторатонной бомбой.

О чём речь

Что такое ОФЗАБ-500 с УМПК?

ОФЗАБ-500 — это осколочно-фугасно-зажигательная авиационная бомба калибром 500 кг. УМПК для неё была разработана и внедрена летом текущего года. Бомба предназначена для поражения широкого спектра целей, включая:

Легкобронированную технику,

Легкоуязвимую технику,

Склады горюче-смазочных материалов.

УМПК (универсальный модуль планирования и коррекции) — это набор крыльев и системы управления, который крепится к бомбе. Он позволяет увеличить дальность полёта и точность поражения цели.

Принцип действия

Бомба ОФЗАБ-500 с УМПК сбрасывается с самолёта. После отделения от подвеса УМПК раскрывается и бомба начинает планировать к цели. Система управления, используя данные бортового компьютера, корректирует траекторию полёта, позволяя поразить цель с высокой точностью.

Преимущества ОФЗАБ-500 с УМПК

Повышенная точность: УМПК позволяет поражать цели на больших расстояниях с высокой точностью, что снижает риск для лётчика.

Увеличенная дальность: благодаря планирующему крылу бомба может поражать цели, находящиеся вне зоны прямой видимости.

Универсальность: ОФЗАБ-500 с УМПК может применяться с различных типов самолётов.

Высокая эффективность: комбинированное действие фугасного, осколочного и зажигательного зарядов обеспечивает высокую эффективность поражения целей.

Области применения

ОФЗАБ-500 с УМПК широко применяется в современных вооруженных конфликтах. Она используется для:

Поражения укрепленных огневых точек,

Уничтожения командных пунктов,

Разрушения мостов и других инженерных сооружений,

Поражения складов боеприпасов и горючего.

Сравнение с аналогами

ОФЗАБ-500 с УМПК является одной из самых современных и эффективных видов авиационных бомб. Она превосходит аналогичные боеприпасы по точности и дальности поражения.

Безопасность

Необходимо отметить, что осколочно-фугасно-зажигательная авиационная бомба с УМПК является мощным и опасным оружием. Применение этого боеприпаса требует высокой квалификации и строгого соблюдения мер безопасности.

Будущее развитие

Разработчики продолжают совершенствовать ОФЗАБ-500 с УМПК. В ближайшем будущем можно ожидать появления новых модификаций этих боеприпасов с ещё более высокими характеристиками.

Выводы

ОФЗАБ-500 с УМПК является одним из самых эффективных видов авиационных бомб. Её применение значительно повышает огневую мощь и точность российской боевой авиации.

Авиабомбы ФАБ-500, УПАБ-1500