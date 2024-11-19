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Дмитрий Плотников

УР-77 Метеорит. Мощный удар Змея Горыныча по минным полям

3:56
Силовые структуры » Военные новости

Вопрос разминирования территории на специальной военной операции — сегодня вопрос актуальный.

УР-77 Метеорит. Мощный удар Змея Горыныча по минным полям
Фото: commons.wikimedia.org by Vitaly V. Kuzmin, CC BY-SA 4.0

На вооружении армии России сейчас стоят самоходные установки разминирования Р-77 "Метеорит". Эти установки ещё любовно называют Змей Горыныч.

С помощью специального удлинённого заряда установка способна расчищать пути следования в минных полях. Кстати, они не только прокладывают пути на пересечённой местности, но и даже уничтожают врага.

Военные эксперты утверждают, что "Змей Горыныч" — сегодня лучший в мире комплекс дистанционного разминирования.

О чём речь

УР-77 "Метеорит" — это советская самоходная реактивная установка разминирования, созданная на базе самоходной гаубицы 2С1 "Гвоздика". Она предназначена для проделывания проходов в противотанковых минных полях во время боевых действий.

Установка представляет собой бронированный корпус с двумя пусковыми установками и необходимым оборудованием. Экипаж "Змея Горыныча" — два человека: командир-оператор и механик-водитель. Вообще "Метеорит" отличается простотой в обслуживании и надёжностью в работе. В основном вся эта работа механизирована, даже солдаты-срочники без труда справляются с Р-77.

Принцип действия

После того, как "Змей Горыныч" оперативно занял пусковую позицию, он поднимает направляющие пусковой установки и выпускает заряд. Поднимаясь на высоту 10-15 м заряд натягивает тормозной канат, который соединяет машину и хвост заряда. Затем заряд падает на минное поле, машина даёт задний ход, заряд выравнивается в прямую линию и командир даёт команду на подрыв.

Мощная ударная волна более 700 кг пластита заставляет срабатывать мины с нажимным и взрывателями или перебивает проволоку мин натяжного действия. Затем пиропатроном перебивается тормозной канат, машина освобождается и уже готова к запуску следующего заряда.

Всё это происходит в течение каких-то трёх минут — проход минном поле готов. Длина этого прохода до 100 метров, ширина около 6 метров за один залп. Всего "Змея Горыныч" оснащёна двумя снарядами, следовательно, имеет два залпа. 

Основные характеристики

  • Ширина прохода: около 6 метров
  • Длина прохода:* от 80 до 90 метров
  • Мобильность:* высокая, благодаря шасси от 2С1 "Гвоздика".

Преимущества УР-77

  1. Высокая эффективность: "Змей Горыныч" способен быстро и эффективно расчищать большие участки минных полей.
  2. Мобильность: машина легко перемещается по полю боя.
  3. Огневая мощь: создает мощную ударную волну, способную детонировать широкий спектр мин.

Применение УР-77

Установка УР-77 широко использовалась в различных вооружённых конфликтах. Высокая эффективность и надёжность сделали её одним из самых востребованных средств инженерных войск.

Интересные факты

Прозвище: в народе эту установку разминирования часто называют "Змей Горыныч" из-за двух пусковых установок, напоминающих головы мифического змея.

Многофункциональность: помимо разминирования, УР-77 может использоваться для разрушения легких укреплений и завалов.

Вывод

УР-77 "Метеорит" — это грозное оружие, способное быстро и эффективно решать задачи разминирования. Высокая эффективность и надёжность делают её незаменимым инструментом в арсенале современных инженерных войск России.

УР-77 "Метеорит"
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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