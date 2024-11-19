УР-77 Метеорит. Мощный удар Змея Горыныча по минным полям

Вопрос разминирования территории на специальной военной операции — сегодня вопрос актуальный.
На вооружении армии России сейчас стоят самоходные установки разминирования Р-77 "Метеорит". Эти установки ещё любовно называют Змей Горыныч.
С помощью специального удлинённого заряда установка способна расчищать пути следования в минных полях. Кстати, они не только прокладывают пути на пересечённой местности, но и даже уничтожают врага.
Военные эксперты утверждают, что "Змей Горыныч" — сегодня лучший в мире комплекс дистанционного разминирования.
УР-77 "Метеорит" — это советская самоходная реактивная установка разминирования, созданная на базе самоходной гаубицы 2С1 "Гвоздика". Она предназначена для проделывания проходов в противотанковых минных полях во время боевых действий.
Установка представляет собой бронированный корпус с двумя пусковыми установками и необходимым оборудованием. Экипаж "Змея Горыныча" — два человека: командир-оператор и механик-водитель. Вообще "Метеорит" отличается простотой в обслуживании и надёжностью в работе. В основном вся эта работа механизирована, даже солдаты-срочники без труда справляются с Р-77.
После того, как "Змей Горыныч" оперативно занял пусковую позицию, он поднимает направляющие пусковой установки и выпускает заряд. Поднимаясь на высоту 10-15 м заряд натягивает тормозной канат, который соединяет машину и хвост заряда. Затем заряд падает на минное поле, машина даёт задний ход, заряд выравнивается в прямую линию и командир даёт команду на подрыв.
Мощная ударная волна более 700 кг пластита заставляет срабатывать мины с нажимным и взрывателями или перебивает проволоку мин натяжного действия. Затем пиропатроном перебивается тормозной канат, машина освобождается и уже готова к запуску следующего заряда.
Всё это происходит в течение каких-то трёх минут — проход минном поле готов. Длина этого прохода до 100 метров, ширина около 6 метров за один залп. Всего "Змея Горыныч" оснащёна двумя снарядами, следовательно, имеет два залпа.
Установка УР-77 широко использовалась в различных вооружённых конфликтах. Высокая эффективность и надёжность сделали её одним из самых востребованных средств инженерных войск.
Прозвище: в народе эту установку разминирования часто называют "Змей Горыныч" из-за двух пусковых установок, напоминающих головы мифического змея.
Многофункциональность: помимо разминирования, УР-77 может использоваться для разрушения легких укреплений и завалов.
УР-77 "Метеорит" — это грозное оружие, способное быстро и эффективно решать задачи разминирования. Высокая эффективность и надёжность делают её незаменимым инструментом в арсенале современных инженерных войск России.
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