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Петр Ермилин

В США прокомментировали испытание Индией гиперзвуковой ракеты

4:38
Силовые структуры » Военные новости

Испытание Индией гиперзвуковой ракеты — скорее ступенька на пути, чем переломный момент, пишут журналисты американского военного журнала Breaking Defense (BD). В статье для издания военные эксперты США порассуждали о перспективах проекта. Pravda.Ru публикует перевод материала BD.

В США прокомментировали испытание Индией гиперзвуковой ракеты
Фото: commons.wikimedia.org by Daniel Toschläger, PDM

Индия заявляет об успешном испытании гиперзвуковой ракеты в минувшие выходные, но эта система, вероятно, еще далека от того, чтобы по-настоящему изменить правила игры, сообщают аналитики Breaking Defense.

На деле мало что известно об испытании, в том числе о названии нового оружия. Согласно заявлению министра обороны Раджнатха Сингха, "исторический" запуск произошел 16 ноября с Острова Абдул Калам недалеко от побережья Одиши. На фотографии видно, что оно было испытано с мобильной пусковой установки. Согласно заявлению правительства, дальность действия оружия, произведенного Организацией оборонных исследований и разработок, превышает 1500 км.

"Данные о полете... подтвердили успешные маневры в терминале и столкновение с высокой степенью точности", — говорится в заявлении, которое цитирует Reuters.

Однако, не вдаваясь в подробности, неясно, насколько это оружие отличается от систем, которые уже находятся в руках Индии. Технически большинство баллистических ракет способны развивать гиперзвуковую скорость в 5 Махов и выше. Что отличает нынешнее оружие от "гиперзвукового", так это способность возвращаемых носителей маневрировать на высоких скоростях, что значительно затрудняет их перехват.

Том Карако, эксперт по противоракетной обороне из Центра стратегических и международных исследований, сказал, что, хотя вполне возможно, что это новое оружие обладает такими возможностями, никогда не стоит делать поспешных предположений.

"Вполне возможно, что эта конкретная ракета обладает несколькими характеристиками так называемого "гиперзвукового полета", — сказал он в интервью Breaking Defense, — Но важно подчеркнуть, что не существует такого понятия, как "гиперзвуковая ракета", существует целый спектр систем доставки, которые справляются со сложными и агрессивными аэродинамическими и тепловыми условиями".

"Спорный вопрос, изменит ли это ситуацию или нет, но это явно часть более широкой тенденции к созданию высокоскоростных маневренных ракет различных типов".

Анкит Панда, эксперт по ядерной политике сказал, что это оружие не столько меняет правила игры, сколько является "эволюционным шагом". И, по его словам, переход на следующий уровень будет зависеть от стечения ряда факторов: "Многое будет зависеть от того, получит ли эта система политическую санкцию и сможет ли она привести к экономически эффективным планам закупок гиперзвуковых полезных нагрузок. На данный момент оба варианта не определены".

В Тихоокеанском регионе, где нанесение ударов на большие расстояния является жизненно важным инструментом для любой страны, планирующей вести войну на больших водных расстояниях, привлекательность гиперзвукового оружия легко понять. В последние годы Соединенные Штаты, Китай, Россия и Северная Корея заявляли о создании той или иной версии гиперзвукового оружия.

В результате стремление Индии к созданию таких систем имеет как военную, так и политическую подоплеку, сказал Панда.

"Я думаю, что это испытание является результатом технических, политических и стратегических факторов. На стратегическом уровне растущий потенциал Китая в области противоракетной обороны среднего радиуса действия, несомненно, заставил стратегов в Индии задуматься о проблеме обеспечения ответных действий в будущем. По этой причине гиперзвуковые полезные грузы, естественно, будут привлекательны", — сказал он.

"В политическом плане Индия в прошлом также придавала большое значение тому, чтобы дать понять, что она может присоединиться к рядам немногих элитных государств, которые овладели определенными стратегическими технологиями. Мы видели это ранее во время испытаний противоспутникового оружия с прямым набором высоты в 2019 году, и аналогичная динамика может стать основой для разработки гиперзвукового оружия".

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы индия
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