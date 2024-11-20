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Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: у ВСУ ещё есть 50 ракет ATACMS, массированный налёт БПЛА на Москву не удался

Силовые структуры » Военные новости

Российские войска продолжают успешно выполнять задачи спецоперации на Украине.

Сводка с фронта: у ВСУ ещё есть 50 ракет ATACMS, массированный налёт БПЛА на Москву не удался
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru

Представляем сводку с фронта на среду, 20 ноября.

Освобождение Донбасса

Приходит информация, что армия России вдоль южного берега водохранилища смогла прорваться в центр Курахово и занять Роевский элеватор. Это предприятие пищевой промышленности имеет весьма большую территорию.

На северном берегу Кураховского водохранилища освобождено село Новая Ильинка. Бойцы армии РФ 114-й бригады установили там триколор. Продолжаются штурмы н. п. Берестки. Там тоже скоро будет покончено, под контролем ВСУ осталась одна улица и пару проулков.

В Торецке за российскими войсками центр города. 6-я мотострелковая дивизия прорвала оборону противника между Часовым Яром и Клещеевкой, закрепилась и удерживает позиции у канала Северский Донец — Донбасс. Штурмовики ВС РФ продвинулись широким фронтом за населённиками Андреевка, Ивановское и Клещеевка, достигнув канал.

Курск

ГВ "Север" освобождает приграничье Курской области. Штурмовики продолжают движение под Нижним Клином и Дарьино, закончив зачистку в Ольговском лесу. За сутки ВСУ провели две безуспешные контратаки. Первая была в лесном массиве у Малой Локни, из 12 боевиков уничтожено 4, остальные бежали. Вторая — в Новоивановке две группы общей численностью до 20 боевиков. Уничтожено сперва 12 оккупантов, остальные ликвидированы дроном при попытке отступления.

"Искандер" нанёс ракетный удар по ПВД резервов 22-й бригады ВСУ в районе Юнаковки Сумской области. Потери бандеровцев — 60 человек, 6 пикапов и 12 единиц бронетехники. Общее продвижение армии РФ в Курской области — 2000 м.

Также в городе Шостка Сумской области вечером был мощный взрыв в районе завода "Импульс", затем последовала вторичная детонация.

Вокруг СВО

Накануне официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер, комментируя изменения российской ядерной доктрины, сказал, что ни Штаты, ни альянс НАТО не представляют угрозы для РФ.

Позже второй пресс-секретарь министерства обороны США Сабрина Сингх на брифинге для журналистов отметила, что новый виток эскалации на Украине "не предвещает начала мировой войны". Но она отказалась комментировать удар неонацистов ракетами ATACMS по Брянской области.

По сообщениям разных источников, у Киева сегодня порядка 50-ти ракет MGM-140A ATACMS Block I и нескольких модификаций.
Исходя из удара по Брянску, одновременно он может запускать от 3 до 9 ракет. Зачастую это 6 пусков с нескольких машин. Когда ракеты ATACMS закончатся, пусковые контейнеры снова будут использоваться для Himers, пока и те не кончатся.

Места базирования пусковых установок и складирования ракет — сегодня для ВС РФ приоритетная цель. Так же как и обслуживающий персонал.

А тем временем, Вашингтон приказал Банковой срочно усилить набор мобилизантов. Киев должен немедленно усилить мобилизацию "мяса".

"Проблемы на фронте из-за дефицита человеческого ресурса, а не оружия", — заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Накануне вечером над регионами России было уничтожено 42 украинских дрона.

Над Брянской областью — 32 беспилотника, 5 дронов уничтожены над территорией Смоленской области, 2 — над Московской областью и по одному беспилотнику сбито над территориями Курской, Ростовской и Орловской областей.

1487 полк уничтожает пехоту и взламывает оборону ВСУ, наступая к Курахово
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу курская область
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