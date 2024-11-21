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Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: в Днепропетровске аномально сильный взрыв, Зеленский отрёкся от Крыма

4:11
Силовые структуры » Военные новости

Российская армия продолжает успешно выполнять цели и задачи СВО на Украине.

Сводка с фронта: в Днепропетровске аномально сильный взрыв, Зеленский отрёкся от Крыма
Фото: function.mil.ru by Пресс-служба Западного военного округа, CC BY 4.0

Представляем сводку с фронта на четверг, 21 ноября.

Освобождение Донбасса

Российские войска начали операцию по охвату Великой Новосёловки на Южнодонецком направлении. Бойцы группировки войск "Восток" на Времьевском выступе прорывают оборону ВСУ, продвигаясь с нескольких флангов.

"Русские активизировались восточнее Великой Новосёлки. Сегодня ВС РФ совершили ряд штурмовых действий к востоку и северо-востоку от посёлка", — отмечает украинский ресурс DeepState.

У Раздольного штурмовики ВС РФ забросили свой десант, а западнее Новодонецкого начались механизированные атаки, которые имели тактические успехи. Данный манёвр армия РФ выполняет, чтобы обойти Великую Новосёловку с севера, перерезать националистам трассу на Богатырь. Для штурмов "привлечён спецназ ГРУ генерального штаба РФ", пишут укроресурсы.

На Кураховском участке группировка армии РФ продвинулась широким фронтом севернее н. п. Антоновка. В самом Курахово и в селе Дальнее сохраняется высокая интенсивность боёв. В Курахово в восточной части города уже поднят флаг России, есть информация о боях в центре города. За вчера 51-я и 79-я бригады ВСУ оставили очень важный опорник на юго-востоке в мкр. "Южный". Часть нацистов сдалась, часть ушла на западный фланг. По последним данным, ВС РФ владеет уже 50 процентами города.

Курская битва

На приграничье бойцы группировки войск "Север" завершили уничтожение врага в Ольговском лесу. В ходе зачистки лесного массива потери бандеровцев — 92 боевика убитыми, 81 ранеными, в плен взято 38. Более 170 солдат ВСУ уничтожено при прорыве окружения. В Суджанском районе армия России с тяжёлыми боями продвинулась в Дарьино. ОТРК уничтожили два пункта дислокации резервов неонацистов в Сумской области. Потери ВСУ там — до 200 человек, два танка, три БТР, 16 ББМ.

Фронт ВСУ может рухнуть, пишет ВВС, ссылаясь на экспертов. однако у противника ещё достаточно сил держать главные направления. Но Киев не решил и не может пока решить основную задачу — выход из Курщины. Там боями и непогодой сковано до 30 тысяч боевиков ВСУ (включая гарнизон в Сумах).
Также они сильно завязли в Купянске, Часове Яре, Торецке и Курахово. А впереди маячат ещё Волчанск, Северск и Терны.

Оперативная информация

По Украине сегодня утром наносится ракетный удар. Эксперты уже отметили, что удар ожидается комбинированный и масштабный. С Чёрного моря его наносят корабли, с востока стратегические бомбардировщики ВКС РФ. Первые ракеты уже пошли по Днепропетровской и Черниговской областям. В Днепропетровске аномально сильный прилёт — взрыв был слышен за 20 км, пишут с мест. Есть данные, что в один из объектов там прилетело сразу 6 "Искандеров".

Экстренные отключения света в Киевской, Житомирской, Сумской, Одесской и Днепропетровской областях.

А накануне Владимир Зеленский отрёкся от Крыма. У Киева "пока нет столько сил, чтобы с оружием в руках дойти до границ 1991 г.", сказал он в интервью Fox News.

"Мы не можем тратить десятки тысяч наших людей, чтобы они гибли ради того, чтобы Крым вернулся. Его можно вернуть дипломатическим путём", — подытожил экс-президент Украины.

Штурм в прямом эфире: наши штурмовики зачищают населенные пункты на Кураховском направлении
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу крым курахово владимир зеленский
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