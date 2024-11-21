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Дмитрий Плотников

Карающие лучи РС-26 Рубеж? Что шесть раз таинственно ударило по Южмашу в Днепропетровске

Силовые структуры » Военные новости

Что-то загадочное произошло сегодня в небе над Днепропетровском.

Карающие лучи РС-26 Рубеж? Что шесть раз таинственно ударило по Южмашу в Днепропетровске
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть

На кадры попали какие-то карающие лучи по заводу Южмаш — 5 залпов по 6 штук в каждом. На данный момент с мест сообщают о глобальных разрушениях.

Загадочное оружие

По первой версии, удар, а вернее, серия ударов, была нанесена тяжёлой межконтинентальной баллистической ракетой. На видео удара можно отчётливо видеть, что в каждом прилёте по несколько боевых блоков. Или это сразу много ракет с моноблочной БЧ, или это принципиально новое оружие, которое в СВО до этого мы не применяли.

Эксперты уже написали, что ВС РФ якобы впервые ударили по Южмашу МБР РС-26 "Рубеж". В МО РФ официальных комментариев пока не дали.

Вчера укроресурсы пугали всех пусками РС-26 "Рубеж". На фоне этого в Киеве закрывались посольства разных стран. Поэтому эту версию пока оставим как приоритетную.

Ранее журнал Defense Express писал, что реальный статус разработки этого оружия русских неизвестен, поскольку всё было очень засекречено. Первый запуск РС-26 "Рубеж" был осуществлён в 2011 году, а на вооружении он должен был появиться в 2017 году.

О чём речь

Об этом оружии известно очень немного, есть только предположительные характеристики.

РС-26 "Рубеж" — это российский проект подвижного грунтового ракетного комплекса стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой. Он был разработан для замены устаревающих комплексов РТ-2ПМ "Тополь" в составе Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

Ключевые характеристики и особенности

  • Мобильность: комплекс должен был обладать высокой мобильностью, что затрудняло бы его обнаружение и поражение противником.
  • Точность: ракета должна была отличаться высокой точностью попадания, что увеличивало её боевую эффективность.
  • Прорыв ПРО: предполагалось, что "Рубеж" сможет преодолевать современные системы противоракетной обороны.

История проекта

Сама разработка комплекса началась в начале 2000-х годов. Изначально проект считался одним из приоритетных в российской военной программе. Но в 2018 году было принято решение исключить РС-26 "Рубеж" из государственной программы вооружений до 2027 года. Вместо него приоритет был отдан другим проектам, например, ракетному комплексу "Авангард".

Причины исключения из госпрограммы

  • Изменение военной стратегии: возможно, изменились представления о необходимых характеристиках стратегических вооружений.
  • Финансовые ограничения: разработка и производство новой ракетной системы требовали значительных финансовых вложений.
  • Технические сложности: возможно, возникли непредвиденные технические проблемы при разработке комплекса.

Современное состояние проекта

До этого времени проект РС-26 "Рубеж" был официально заморожен. И вот не исключено, что к нему вернулись, поскольку возникла такая необходимость.

Вывод

РС-26 "Рубеж" — это интересный пример того, как военные технологии развиваются и как приоритеты в этой сфере могут меняться со временем. Применение данной межконтинентальной баллистической ракеты, по всей вероятности, рассматривается российским командованием как абсолютно контрпродуктивное решение с её огромной инфракрасной сигнатурой.

Однако сбить её так и не удалось, а при размещении на ней блоков с ядерными зарядами этот удар может стать фатальным для любого государства. И вполне вероятно, что это предупреждение Западу, поскольку Киев предупреждать бесполезно…

Прилёт сразу нескольких боевых блоков по объекту в Днепропетровске
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы днепропетровск астраханская область
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