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Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: ядерный полигон под названием Украина открыт, Орешник взорвал Южмаш и интернет

3:51
Силовые структуры » Военные новости

Российская армия продолжает успешно выполнять цели и задачи СВО на Украине.

Сводка с фронта: ядерный полигон под названием Украина открыт, Орешник взорвал Южмаш и интернет
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть

Представляем сводку с фронта на пятницу, 22 ноября.

Посыл президента

Накануне президент РФ Владимир Путин обращением к нации дал посыл и Западу, что там заигрались и дальнейшая эскалация может привести к необратимым последствиям.

Он отметил также, что удар по Южмашу нанесён новым оружием "Орешник" был неспроста: США там хотели начать собирать баллистические ракеты средней и малой дальности. Ранее были сообщения о планах Киева нарастить производство ракет к ОТК "Гром-2", и именно в Днепропетровске планировалось их собирать.

Там же производили модернизацию ракет С-200, которые ВСУ переделывали в "баллистику" для ударов по наземным целям. И кроме демонстрации новых возможностей ВС РФ, достигнута ещё одна цель в виде срыва производства. Сегодня осталось дождаться снимков со спутника, чтобы оценить масштаб.

Между тем применение "Орешника" вызывает беспокойство у Пентагона, а Штаты не стремятся к конфликту, отметили в американском ведомстве. Также США отказались признавать, что разрешение ударов ATACMS по РФ привело к эскалации.

А на фоне опасений ударов по правительственным зданиям в Киеве заседания Верховной рады Украины сегодня отменены до декабря. Сам Зеленский вчера вынужден был рефлексировать на удар. Он отметил, что Россия якобы не желает "завершать войну", и пожаловался, что российский удар новой ракетой — это "циничное нарушение Россией Устава ООН".

Итак, ядерный испытательный полигон под названием "Украина", можно считать открытым. Ну а новая ракета "Орешник" не просто взорвала Южмаш, она также взорвала Интернет — за 2 часа наделано мемов на год вперёд. Характерно, что с вечера весь Запад хором рассказывает, как он не боится России. При этом все лидеры этих стран активно названивают друг-другу, чтобы поддержать и успокоить.

Освобождение Донбасса

Десантники ВС РФ накануне смогли закрепиться в Часове Яре на южной части огнеупорного завода, это крупнейший опорник ВСУ в городе. Там продолжается наступление российской армии.

На Кураховском участке в районе Большой Новосёлки армия РФ продолжает развивать свой успех широким фронтом. Из района Шахтерского она вышла на внешний контур обороны Большой Новосёлки, пройдя за день 5 км. В районе Раздольного начались бои за село, наши "шторма" прорвались к дороге Богатырь — Большая Новосёлка и перерезали её.

Ситуация для неонацистов тут усложнилась — наряду с угрозой району Большой Новосёлки начинает нарастать угроза и перерезания дороги Курахово — Запорожье.

Курск

Бойцы группировки войск "Север" выполняют задачи по освобождению приграничья Курской области. "Бесстрашные" с боями продвинулись у Дарьино и лесопосадках у Малой Локни. В ходе штурма взято в плен три украинских военных. Общее число пленных бандеровцев — 475 боевиков.

За сутки "северяне" отразили две контратаки ВСУ: в Новоивановке и Дарьино. В результате ударов ВКС России и артиллеристов враг несёт большие потери в районе Мартыновки, также затруднена логистика. Участились массовые случаи дезертирства солдат ВСУ.

Общее продвижение российской армии в Курской области — 1500 м.

Путин про "Орешник"
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы сша всу курахово владимир путин владимир зеленский
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