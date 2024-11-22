Предок Орешника. Новое вооружение может являться модификацией советского РСД-10 Пионер

Первые вчерашние видеокадры падающих на Днепропетровск горящих снарядов отметили чётко — по врагу прилетело что-то нетривиальное.

Фото: commons.wikimedia.org by George Chernilevsky, PDM RSD-10 2009 G1

Сразу в эфир какой-то торопыга вбросил информацию, что Россия, мол, впервые в мире применила межконтинентальную баллистическую ракету.

А не жирно ли использовать дорогущую МБР на шайку Зеленского? И даже на такой большой завод как "Южмаш".

И уже накануне вечером все точки над ё расставил президент РФ Владимир Путин. Он рассказал миру о новом ракетном комплексе под вполне будничным названием "Орешник".

Военные эксперты, чтобы хоть как-то классифицировать новый тип ракет, тут же полезли в справочники. Многим аналитикам эти справочники показали, что "Орешник" может быть ни чем иным, как модификацией или развитием советского подвижного грунтового ракетного комплекса "Пионер" — с твёрдотопливной двухступенчатой баллистической ракетой.

Так ли это или нет, покажет время. А мы пока возьмём эту версию от экспертов за приоритетную и расскажем, а что же такое, собственно, РСД-10 "Пионер".

О чём речь

Ракетный комплекс РСД-10 "Пионер" (по классификации НАТО — SS-20 Saber) был советской мобильной ракетной системой средней дальности, развернутой в 1970–1980-х годах. Это одно из самых известных стратегических вооружений СССР, которое сыграло ключевую роль в политике ядерного сдерживания и вызвало острую реакцию на Западе, особенно в контексте Холодной войны.

Характеристики

Тип ракеты: двухступенчатая баллистическая ракета средней дальности на твёрдом топливе.

Дальность: от 600 до 5000 км.

Головная часть: могла оснащаться либо одним, либо тремя разделяющимися боевыми блоками индивидуального наведения (РГЧ ИН) мощностью 150 килотонн каждая.

Пусковая установка: мобильная, на базе прицепов МАЗ-547.

Точность: окружное вероятное отклонение составляло 450 метров.

История комплекса

Разработан он был в Московском институте теплотехники (МИТ) под руководством академика Александра Надирадзе. Поставили его на вооружение в 1976 году. Ракетный комплекс был предназначен для замены устаревших Р-12 и Р-14.

Как выше уже было сказано, размещение мобильных пусковых установок в Европейской части СССР стало ответом на размещение американских крылатых ракет Pershing II и крылатых ракет Tomahawk в Европе.

Политическое значение

РСД-10 "Пионер" вызвал значительное напряжение между СССР и США (НАТО). Система представляла стратегическую угрозу из-за высокой мобильности и дальности, что вынудило США и союзников усилить свои вооружённые силы в Европе.

Уничтожение

В рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), подписанного в 1987 году между СССР и США, все ракеты РСД-10 "Пионер" были уничтожены к 1991 году. Это стало важным шагом в снижении напряженности Холодной войны.

"Пионер" всем ракетам пример

Хотя комплекс "Пионер" при Михаиле Горбачёвом и был ликвидирован, его разработка и эксплуатация оставили значительный след в истории ракетной техники. Многие технические решения, примененные в "Пионере", были использованы в последующих разработках российских ракетных систем. И вполне вероятно, что в "Орешнике"…

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