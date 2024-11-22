Предок Орешника. Новое вооружение может являться модификацией советского РСД-10 Пионер

Первые вчерашние видеокадры падающих на Днепропетровск горящих снарядов отметили чётко — по врагу прилетело что-то нетривиальное.
Сразу в эфир какой-то торопыга вбросил информацию, что Россия, мол, впервые в мире применила межконтинентальную баллистическую ракету.
А не жирно ли использовать дорогущую МБР на шайку Зеленского? И даже на такой большой завод как "Южмаш".
И уже накануне вечером все точки над ё расставил президент РФ Владимир Путин. Он рассказал миру о новом ракетном комплексе под вполне будничным названием "Орешник".
Военные эксперты, чтобы хоть как-то классифицировать новый тип ракет, тут же полезли в справочники. Многим аналитикам эти справочники показали, что "Орешник" может быть ни чем иным, как модификацией или развитием советского подвижного грунтового ракетного комплекса "Пионер" — с твёрдотопливной двухступенчатой баллистической ракетой.
Так ли это или нет, покажет время. А мы пока возьмём эту версию от экспертов за приоритетную и расскажем, а что же такое, собственно, РСД-10 "Пионер".
Ракетный комплекс РСД-10 "Пионер" (по классификации НАТО — SS-20 Saber) был советской мобильной ракетной системой средней дальности, развернутой в 1970–1980-х годах. Это одно из самых известных стратегических вооружений СССР, которое сыграло ключевую роль в политике ядерного сдерживания и вызвало острую реакцию на Западе, особенно в контексте Холодной войны.
Разработан он был в Московском институте теплотехники (МИТ) под руководством академика Александра Надирадзе. Поставили его на вооружение в 1976 году. Ракетный комплекс был предназначен для замены устаревших Р-12 и Р-14.
Как выше уже было сказано, размещение мобильных пусковых установок в Европейской части СССР стало ответом на размещение американских крылатых ракет Pershing II и крылатых ракет Tomahawk в Европе.
РСД-10 "Пионер" вызвал значительное напряжение между СССР и США (НАТО). Система представляла стратегическую угрозу из-за высокой мобильности и дальности, что вынудило США и союзников усилить свои вооружённые силы в Европе.
В рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), подписанного в 1987 году между СССР и США, все ракеты РСД-10 "Пионер" были уничтожены к 1991 году. Это стало важным шагом в снижении напряженности Холодной войны.
Хотя комплекс "Пионер" при Михаиле Горбачёвом и был ликвидирован, его разработка и эксплуатация оставили значительный след в истории ракетной техники. Многие технические решения, примененные в "Пионере", были использованы в последующих разработках российских ракетных систем. И вполне вероятно, что в "Орешнике"…
Одной из самых известных является техника трения. В этом методе важно следовать определенному направлению при нанесении краски и поддерживать одинаковое давление, чтобы избежать хаотичного рисунка.