Ситуация вокруг Украины напоминает канун российской военной операции в феврале 2022 года. Тогда мало кто верил, что Владимир Путин отдаст приказ на массированный удар по тылам Украины, чтобы начать выдвижение по фронту СВО шириной 1000 километров.
Президент РФ снова сделал предупреждение, которое накануне СВО Запад проигнорировал.
В экстренном заявлении 21 ноября Владимир Путин заявил, что война вышла на глобальный уровень после ударов ВСУ западным дальнобойным оружием по Курской и Брянской областям. Президент заявил о жертвах среди российских военных при ударе британскими ракетами Storm Shadow по Курской области и пригрозил ответными ударами по военным объектам не только Украины, но и Запада, так как это его персонал осуществляет навигацию через спутники дальнобойными ракетами.
Россия для этого применит баллистическую систему средней дальности "Орешник", ракеты которой атаковали завод "Южмаш" в Днепропетровске, сказал Владимир Путин.
Вся его риторика, взгляд, тон говорили о том, что решение принято и будет исполнено.
Самая большая угроза при ракетных обстрелах нависла над большими городами Украины и системами энергообеспечения. Рада уже отменила заседания на весь декабрь. Там заседают военные преступники, которые легализовали решения по геноциду русского населения Донбасса, уничтожению памятников русской культуры, разгрому Православной церкви. В Киеве принято решение также ограничить работу государственных учреждений в центре украинской столицы — исполнителей преступных приказов Зеленского.
Европа в ожидании ударов ВКС РФ столкнётся с новым потоком беженцев, которые "съедят бюджеты" и вызовут протестные настроения. Антивоенные митинги заставят всех пособников Зеленского отказаться от планов направлять свои армии на Украину и в Восточную Европу. Больше всего достанется Польше и Румынии, которые согласились стать логистическими, военными и учебными центрами для поддержки ВСУ.
Американцы и британцы, если не успокоятся, испытают удары по своим базам и кораблям, которых сейчас много на Ближнем Востоке и в Красном море.
Очень важный гуманитарный аспект, озвученный Владимиром Путиным, — это предупреждение об атаке. Так делает Израиль. И это стало возможным благодаря тому, что российская военная наука достигла ошеломляющих успехов в работе с гиперзвуком. Те системы ПВО, которые есть у США, не способны обнаружить и сбить ракеты системы "Орешник".
Это подтвердил польский генерал Вальдемар Скшипчак в программе PolsatNews, указав, что американская разведка не засекла удар по "Южмашу". На это же указал председатель комитета по обороне и разведке украинского парламента Павел Костенко.
У Киева нет радаров для обнаружения ракет "Орешник" и нет ПВО, которые могли бы их перехватить, пишет The New York Times. Главной особенностью ракеты средней дальности является её способность запускать несколько ядерных боеголовок при входе в атмосферу Земли — это делает почти невозможным её перехват.
"Запуск не заставит Украину изменить методы ведения боевых действий, но ей нечего ответить этому классу оружия", — сказал Павел Костенко.
Владимир Путин всегда говорил, что вопрос территории для него вторичен. Он каждый раз повторяет, что хочет новой архитектуры безопасности в Европе и мире. Он не изменил своё мнение. Поэтому дело идёт к тому, что Владимир Путин и президент США Дональд Трамп поделят мир на сферы влияния, как было сделано после Второй мировой войны. Для Польши и Румынии сейчас важно, чтобы когда Трамп ручкой будет рисовать на карте свои амбиции, рука у него не тряслась и не обошла эти страны.
Разворот Джозефа Байдена в ракетном вопросе был вовсе не из-за корейского присутствия в Курской области или снисхождения к просьбам Зеленского, а чтобы испортить планы Трампу на переговорах по Украине с Россией.
Джо Байден нарушил давнюю традицию передачи президентских полномочий в США, согласно которой уходящие президенты не должны вносить серьёзные изменения во внешнюю политику. Это говорит о критических политических противоречиях в США и выгодно России. В оперативном плане после решения Байдена Украина опять оказалась в самом худшем из всех возможных положении.
«Оре́шник» — экспериментальный российский ракетный комплекс и одноименная гиперзвуковая баллистическая ракета средней дальности, название которой впервые озвучил 21 ноября 2024 года президент России Владимир Путин после боевого применения этой ракеты в ходе российского вторжения в Украину. По оценкам Пентагона, является модификацией комплекса РС-26 «Рубеж».
Одной из самых известных является техника трения. В этом методе важно следовать определенному направлению при нанесении краски и поддерживать одинаковое давление, чтобы избежать хаотичного рисунка.