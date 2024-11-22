Как понять, что Путин не блефует, угрожая ударами Орешника Западу

Ситуация вокруг Украины напоминает канун российской военной операции в феврале 2022 года. Тогда мало кто верил, что Владимир Путин отдаст приказ на массированный удар по тылам Украины, чтобы начать выдвижение по фронту СВО шириной 1000 километров.

Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia, CC BY 4.0 путин

Путин всегда сначала предупреждает лично

Президент РФ снова сделал предупреждение, которое накануне СВО Запад проигнорировал.

В экстренном заявлении 21 ноября Владимир Путин заявил, что война вышла на глобальный уровень после ударов ВСУ западным дальнобойным оружием по Курской и Брянской областям. Президент заявил о жертвах среди российских военных при ударе британскими ракетами Storm Shadow по Курской области и пригрозил ответными ударами по военным объектам не только Украины, но и Запада, так как это его персонал осуществляет навигацию через спутники дальнобойными ракетами.

Россия для этого применит баллистическую систему средней дальности "Орешник", ракеты которой атаковали завод "Южмаш" в Днепропетровске, сказал Владимир Путин.

Вся его риторика, взгляд, тон говорили о том, что решение принято и будет исполнено.

Военные преступники в Киеве, военные объекты в Польше и Румынии — главные цели

Самая большая угроза при ракетных обстрелах нависла над большими городами Украины и системами энергообеспечения. Рада уже отменила заседания на весь декабрь. Там заседают военные преступники, которые легализовали решения по геноциду русского населения Донбасса, уничтожению памятников русской культуры, разгрому Православной церкви. В Киеве принято решение также ограничить работу государственных учреждений в центре украинской столицы — исполнителей преступных приказов Зеленского.

Европа в ожидании ударов ВКС РФ столкнётся с новым потоком беженцев, которые "съедят бюджеты" и вызовут протестные настроения. Антивоенные митинги заставят всех пособников Зеленского отказаться от планов направлять свои армии на Украину и в Восточную Европу. Больше всего достанется Польше и Румынии, которые согласились стать логистическими, военными и учебными центрами для поддержки ВСУ.

Американцы и британцы, если не успокоятся, испытают удары по своим базам и кораблям, которых сейчас много на Ближнем Востоке и в Красном море.

Почему Россия будет предупреждать об ударах

Очень важный гуманитарный аспект, озвученный Владимиром Путиным, — это предупреждение об атаке. Так делает Израиль. И это стало возможным благодаря тому, что российская военная наука достигла ошеломляющих успехов в работе с гиперзвуком. Те системы ПВО, которые есть у США, не способны обнаружить и сбить ракеты системы "Орешник".

Это подтвердил польский генерал Вальдемар Скшипчак в программе PolsatNews, указав, что американская разведка не засекла удар по "Южмашу". На это же указал председатель комитета по обороне и разведке украинского парламента Павел Костенко.

У Киева нет радаров для обнаружения ракет "Орешник" и нет ПВО, которые могли бы их перехватить, пишет The New York Times. Главной особенностью ракеты средней дальности является её способность запускать несколько ядерных боеголовок при входе в атмосферу Земли — это делает почти невозможным её перехват.

"Запуск не заставит Украину изменить методы ведения боевых действий, но ей нечего ответить этому классу оружия", — сказал Павел Костенко.

Последствия решения Байдена — новая Ялта

Владимир Путин всегда говорил, что вопрос территории для него вторичен. Он каждый раз повторяет, что хочет новой архитектуры безопасности в Европе и мире. Он не изменил своё мнение. Поэтому дело идёт к тому, что Владимир Путин и президент США Дональд Трамп поделят мир на сферы влияния, как было сделано после Второй мировой войны. Для Польши и Румынии сейчас важно, чтобы когда Трамп ручкой будет рисовать на карте свои амбиции, рука у него не тряслась и не обошла эти страны.

Разворот Джозефа Байдена в ракетном вопросе был вовсе не из-за корейского присутствия в Курской области или снисхождения к просьбам Зеленского, а чтобы испортить планы Трампу на переговорах по Украине с Россией.

Джо Байден нарушил давнюю традицию передачи президентских полномочий в США, согласно которой уходящие президенты не должны вносить серьёзные изменения во внешнюю политику. Это говорит о критических политических противоречиях в США и выгодно России. В оперативном плане после решения Байдена Украина опять оказалась в самом худшем из всех возможных положении.

Уточнения

«Оре́шник» — экспериментальный российский ракетный комплекс и одноименная гиперзвуковая баллистическая ракета средней дальности, название которой впервые озвучил 21 ноября 2024 года президент России Владимир Путин после боевого применения этой ракеты в ходе российского вторжения в Украину. По оценкам Пентагона, является модификацией комплекса РС-26 «Рубеж».



data-interwiki-lang="en" data-interwiki-article="Waldemar Skrzypczak">Скшипчак, Вальдемар (род. 1956) — польский военнослужащий, генерал, главнокомандующий сухопутными войсками.



