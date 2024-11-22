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Петр Ермилин

В США назвали опасными новые китайские истребители

4:52
Силовые структуры » Военные новости

Китайские истребители J-10C завершают сложные учения, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они рассказывают о том, что делает J-10С такими опасными. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM. 

Истребитель J-20 ВВС Китая
Фото: commons.wikimedia.org by N509FZ, CC BY-SA 4.0
Истребитель J-20 ВВС Китая

Истребитель J-10C Военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая принял участие в сложных тренировочных учениях и продемонстрировал ряд передовых возможностей в реальных боевых условиях. Истребители были задействованы в различных сценариях, которые включали последовательные взлеты нескольких самолетов J-10C, а также маневры, требующие очень высокого уровня координации.

В ходе этих учений проверялась способность пилотов быстро разворачиваться, взаимодействовать в воздухе и эффективно взаимодействовать с другими подразделениями. Учения направлены на повышение оперативной совместимости между различными подразделениями Народно-освободительной армии Китая, совершенствование индивидуальных способностей пилотов и повышение коллективных возможностей задействованного подразделения, название которого не разглашается. Способности китайских истребительных подразделений проводить особо сложные учения способствует очень высокий уровень летной подготовки, которую пилоты получают ежегодно, что значительно превышает количество часов, выделяемых пилотам-истребителям в ВВС США, в подавляющем большинстве западных стран или в России. 

J-10C — один из трех классов истребителей, которые были приобретены военно-воздушными силами Китая за последние пять лет, наряду с истребителями пятого поколения J-20 и J-16 поколения "4+". В то время как два других являются тяжеловесами, J-10C — это легкий истребитель с одним двигателем и вдвое меньшей тягой, чем у J-16, и его возможности ограничены гораздо меньшим боевым радаром и меньшей дальностью действия.

Несмотря на ограниченность своих размеров, истребитель высоко ценится за свою сложность и считается в целом самым боеспособным классом одномоторных истребителей в мире, за исключением американского F-35 пятого поколения. Китай является одной из двух стран, которые наряду с Соединенными Штатами широко используют отечественные истребители пятого поколения, и многие технологии, разработанные для программы J-20, помогли в разработке J-10C и J-16. Разработка и постоянная модернизация J-20 являются одними из важнейших показателей лидирующих позиций китайской истребительной авиации в мире.

Самолеты J-10C были приобретены в очень большом количестве, по самым скромным оценкам, на вооружении находится более 300 единиц, что позволяет быстро модернизировать несколько авиационных подразделений до самых современных стандартов гораздо дешевле, чем это было бы возможно при оснащении их аналогичными передовыми, но гораздо более крупными J-16, или с J-20. Этот самолет не только намного дешевле в производстве, но и имеет гораздо более низкие эксплуатационные расходы и потребности в техническом обслуживании, чем его более крупные аналоги.

Масштабы производства J-10C, которые, по оценкам, составляют около 50 истребителей в год, на сегодняшний день являются самыми высокими среди всех истребителей четвертого поколения в мире и уступают только J-20 и F-35. С 2021 года закупки истребителей на внутреннем рынке заметно замедлились, как из-за значительного увеличения производства J-20, так и для того, чтобы часть производственных мощностей была направлена на выполнение пакистанских заказов на истребители. Ожидается, что Пакистан приобретет 72 самолета. J-10C продолжает вызывать значительный интерес у ряда иностранных заказчиков, причем, как сообщается, наиболее заинтересованными сторонами являются Азербайджан, Иран, Египет и Судан.

Несмотря на свои небольшие размеры, J-10C доказал свою способность превосходить гораздо более крупные истребители в воздушном бою. Истребители этого класса также иногда превосходили J-16 в таких боях, хотя и с гораздо меньшим постоянством, и эти два самолета считаются хорошо совместимыми, если J-10C способен компенсировать свои более слабые датчики, обмениваясь данными со вспомогательными средствами.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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