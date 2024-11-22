В США рассказали об уязвимости уничтоженного израильского танка

Палестинские боевики смогли уничтожить одну из мощнейших израильских машин — танк Merkava IV Barak, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В свей новой статье они рассказывают о слабых местах танка, который декларировался как практически неуязвимый. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.
15 ноября появились первые кадры, демонстрирующие уничтожение основного боевого танка Merkava IV Barak, сильно усовершенствованного варианта израильской модели Merkava, который поступил на вооружение в 2023 году со значительными улучшениями в области ситуационной осведомленности и уровня броневой защиты.
Транспортное средство было нейтрализовано палестинскими военизированными формированиями, действовавшими в секторе Газа, при этом трое из четырех членов экипажа погибли. Базовая модель Merkava IV, поступившая на вооружение в 2005 году, считалась недостаточно защищенной от брони, особенно после того, как она понесла тяжелые потери во время попытки израильского вторжения в Южный Ливан в 2006 году против местных сил "Хезболлы".
Разработка этого класса танков началась в 1999 году и была призвана сократить отставание в технических характеристиках за счет усовершенствованных вариантов танка Т-72, поставленных на вооружение соседней Сирии. Позже, в 2009 году, Merkava IV был усовершенствован системой активной защиты Trophy, которая стала одной из первых в мире систем подобного рода. Он функционировал с помощью радара, который непрерывно отслеживал окружающую обстановку на предмет приближающихся угроз и автоматически отслеживал такие угрозы, вычисляя их траектории и применяя защитные боеприпасы для их перехвата и уничтожения до столкновения.
Merkava IV Barak был спроектирован таким образом, чтобы значительно повысить живучесть, и рассматривался как кульминация почти пятидесятилетней работы над дизайном Merkava. Среди его наиболее примечательных особенностей были оружие направленной энергии, установленное для перехвата беспилотных летательных аппаратов, автономные датчики обнаружения целей, камера с обзором на 360 градусов и системы искусственного интеллекта, которые помогают экипажу определять цели и определять приоритеты.
Танк был спроектирован для работы в составе сети с беспилотными летательными аппаратами воздушной разведки, которые в режиме реального времени передавали бы экипажу данные о потенциальных угрозах, включая использование самодельных взрывных устройств. В танк были встроены дополнительные датчики для постоянного мониторинга его технического состояния, что позволило проводить профилактическое техническое обслуживание и сократить время простоя. Хотя стоимость машины неизвестна, степень интеграции сложных подсистем привела к тому, что некоторые аналитики пришли к выводу, что он является самым дорогим в мире, несмотря на то, что дизайн Merkava был разработан еще в 1970-х годах.
Столкнувшиеся с новыми танками Merkava военизированные формирования в секторе Газа не имели доступа к передовому противотанковому оружию и в значительной степени полагались на самодельные взрывные устройства и относительно простые реактивные гранаты, такие как северокорейский РПГ F7.
Это положение контрастирует с положением другого противника Израиля — ливанской военизированной организации "Хезболла". "Хезболла" продемонстрировала не только передовые возможности беспилотных летательных аппаратов, но даже развертывание противотанковых ракет, находящихся за пределами прямой видимости и обладающих высокими ударными возможностями, аналогичными американской системе Javelin, широко используемой на Украине.
Несмотря на свои ограниченные вооружения, палестинские военизированные формирования, тем не менее, нанесли значительный урон израильской бронетехнике: с начала полномасштабных боевых действий 7 октября 2023 года было потеряно несколько десятков танков Merkava и еще сотни единиц бронетехники других классов. Неоднократно публиковались кадры успешных атак на израильскую бронетехнику, которые иногда приводили к гибели старших офицеров. Несмотря на то, что Израиль смог пополнить свои средства ведения воздушной войны и противовоздушной обороны при поддержке своих союзников по западному блоку, тот факт, что бронетехника страны не экспортируется и является уникальной для этой страны, серьезно ограничивает его способность заменять такие средства.
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