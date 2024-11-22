В США рассказали об уязвимости уничтоженного израильского танка

Палестинские боевики смогли уничтожить одну из мощнейших израильских машин — танк Merkava IV Barak, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В свей новой статье они рассказывают о слабых местах танка, который декларировался как практически неуязвимый. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: https://www.idf.il/אתרי-יחידות/חטיבה-401/כל-הכתבות/2023/טנק-ברק-מרכבה-סימן-4-ארבע-חדש-חיל-שיריון-שריון-כלי-רק-ם-מהפכה/ by IDF Spokesperson's Unit photographer, CC BY-SA 3.0 Танк Merkava IV Barak

15 ноября появились первые кадры, демонстрирующие уничтожение основного боевого танка Merkava IV Barak, сильно усовершенствованного варианта израильской модели Merkava, который поступил на вооружение в 2023 году со значительными улучшениями в области ситуационной осведомленности и уровня броневой защиты.

Транспортное средство было нейтрализовано палестинскими военизированными формированиями, действовавшими в секторе Газа, при этом трое из четырех членов экипажа погибли. Базовая модель Merkava IV, поступившая на вооружение в 2005 году, считалась недостаточно защищенной от брони, особенно после того, как она понесла тяжелые потери во время попытки израильского вторжения в Южный Ливан в 2006 году против местных сил "Хезболлы".

Разработка этого класса танков началась в 1999 году и была призвана сократить отставание в технических характеристиках за счет усовершенствованных вариантов танка Т-72, поставленных на вооружение соседней Сирии. Позже, в 2009 году, Merkava IV был усовершенствован системой активной защиты Trophy, которая стала одной из первых в мире систем подобного рода. Он функционировал с помощью радара, который непрерывно отслеживал окружающую обстановку на предмет приближающихся угроз и автоматически отслеживал такие угрозы, вычисляя их траектории и применяя защитные боеприпасы для их перехвата и уничтожения до столкновения.

Merkava IV Barak был спроектирован таким образом, чтобы значительно повысить живучесть, и рассматривался как кульминация почти пятидесятилетней работы над дизайном Merkava. Среди его наиболее примечательных особенностей были оружие направленной энергии, установленное для перехвата беспилотных летательных аппаратов, автономные датчики обнаружения целей, камера с обзором на 360 градусов и системы искусственного интеллекта, которые помогают экипажу определять цели и определять приоритеты.

Танк был спроектирован для работы в составе сети с беспилотными летательными аппаратами воздушной разведки, которые в режиме реального времени передавали бы экипажу данные о потенциальных угрозах, включая использование самодельных взрывных устройств. В танк были встроены дополнительные датчики для постоянного мониторинга его технического состояния, что позволило проводить профилактическое техническое обслуживание и сократить время простоя. Хотя стоимость машины неизвестна, степень интеграции сложных подсистем привела к тому, что некоторые аналитики пришли к выводу, что он является самым дорогим в мире, несмотря на то, что дизайн Merkava был разработан еще в 1970-х годах.

Столкнувшиеся с новыми танками Merkava военизированные формирования в секторе Газа не имели доступа к передовому противотанковому оружию и в значительной степени полагались на самодельные взрывные устройства и относительно простые реактивные гранаты, такие как северокорейский РПГ F7.

Это положение контрастирует с положением другого противника Израиля — ливанской военизированной организации "Хезболла". "Хезболла" продемонстрировала не только передовые возможности беспилотных летательных аппаратов, но даже развертывание противотанковых ракет, находящихся за пределами прямой видимости и обладающих высокими ударными возможностями, аналогичными американской системе Javelin, широко используемой на Украине.

Несмотря на свои ограниченные вооружения, палестинские военизированные формирования, тем не менее, нанесли значительный урон израильской бронетехнике: с начала полномасштабных боевых действий 7 октября 2023 года было потеряно несколько десятков танков Merkava и еще сотни единиц бронетехники других классов. Неоднократно публиковались кадры успешных атак на израильскую бронетехнику, которые иногда приводили к гибели старших офицеров. Несмотря на то, что Израиль смог пополнить свои средства ведения воздушной войны и противовоздушной обороны при поддержке своих союзников по западному блоку, тот факт, что бронетехника страны не экспортируется и является уникальной для этой страны, серьезно ограничивает его способность заменять такие средства.