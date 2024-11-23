Сводка с фронта: на Харьковском направлении потеряли солдат КНДР, Европа считает время подлёта Орешника

3:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские войска продолжают успешно выполнять задачи спецоперации на Украине.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru Российские бойцы

Представляем сводку с фронта на субботу, 23 ноября.

Курская область

Бойцы группировки "Север" продолжают освобождать приграничье, значительно продвинувшись в районе Нижнего Клина и Малой Локни. Наступление "северян" активно поддерживают боевая авиация, артиллеристы и ТОС-1А. 83-я ОГДШБ ВДВ окончательно зачистила посёлки Дарьино и Николаево-Дарьино.

Общее продвижение российской армии в Курской области — 2500 м.

Ситуация на фронте для Вооружённых сил Украины остаётся сложной, признал Генштаб неонацистов. по словам украинского командования, российские войска постоянно атакуют позиции ВСУ, используя своё преимущество в военной технике и личном составе.

Западные средства массовой информации все как один отмечают, что вся линия фронта под угрозой коллапса: армия России берёт под контроль посёлок за посёлком.

Освобождение Донбасса

Украинские войска готовятся массово выходить из города Курахово. Для этого они уже всё приготовили — оттянули из центра вооружение и боевую технику, в первых многоэтажных зданиях на западномфланге выстроили оборонительную линию и рубеж прикрытия арьергарда. Усиливается фланг вдоль дороги на Констатинополь. Но саму развязку на Покровск и Покровское ВСУ тоже долго удержат.

Есть информация, что националисты покидают Берестки на севере Кураховского водохранилища и отходят в опорные пункты. Тем временем покровская районная военная администрация сбежала в Доброполье. Расстояние от линии фронта до Покровска — 7 километров.

Российская армия берёт в полуохват подразделения бандеровцев, дислоцированные в Часове Яре. Его освобождение даст возможность русским артиллеристам доставать до Славянска и Краматорска. Также увеличится спектр охвата атак дронов и их радиус действия. ВС РФ перерезали логистику ВСУ в городе, теперь он не связан со Славянском.

Киев не может удержать донбасский Курахово и харьковский Купянск. Проблема с ротацией, а также логистикой в Сумах приводит к падению темпа западных поставок и финансирования.

Харьковское направление

Тут случилась очередная "зрада" — боевики опровергли информацию о присутствии северокорейских военнослужащих.

В командовании ОТГ "Харьков" заявили, что информация о присутствии солдат армии КНДР в Харьковской области не соответствует действительности.

"Лицо, которое стало источником этой информации, не является официальным спикером ОТГ "Харьков" и вышло за рамки своей компетенции, комментируя оперативную обстановку", — сказано в сообщении.

Ранее в пресс-службе подразделения в разговоре с CNN рассказали о возможность появления войск Северной Кореи на Харьковском участке.

Кстати, западные аналитики занялись подсчётом времени подлёта баллистической ракеты "Орешник" к столицам ЕС. Как пишет Daily Mail, к примеру, Лондон будут охвачен огнём через 16 минут.

"У расположенного восточнее Берлина будет 11-12 минут до удара. До Рима — 13-14 минут, до Парижа — 15-16 минут", — пишут британские журналисты.

Накануне, экс-президент Украины Владимир Зеленский запросил у НАТО системы ПВО, способные сбивать Орешник.

Какой негодяй, так тролить партнеров.

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