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Дмитрий Плотников

Ракета Storm Shadow. Франко-британское оружие, которое вынуждает Россию быть начеку

3:52
Силовые структуры » Военные новости

На днях российские комплексы противовоздушной обороны сбили две крылатые ракеты Storm Shadow совместного производства Великобритании и Франции.

Storm Shadow (Marschflugkörper)
Фото: commons.wikimedia.org by Stahlkocher, CC BY-SA 3.0
Storm Shadow (Marschflugkörper)

Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Во многом удары этим дальнобойным западным оружием послужили нашей конкретной "ответкой" ракетами "Орешник".

Storm Shadow — вооружение, которое всё чаще попадает в сводки МО РФ. Запад уже давно поставляет их киевскому режиму, а в конце 2024 года в мировых СМИ стали появляться сообщения, что Украине разрешили обстреливать ими российскую территорию.

О чём речь

Storm Shadow (также известная как SCALP-EG во Франции) — это высокоточная крылатая ракета большой дальности воздушного базирования, совместная разработка Великобритании и Франции. Она предназначена для поражения стационарных наземных целей, таких как бункеры, командные пункты, склады боеприпасов и другие укреплённые объекты.

Ключевые характеристики и особенности

  • Дальность полёта: около 290 км (экспортный вариант).
  • Точность: обеспечивается системой спутниковой навигации и инерциальной навигации.
  • Малая заметность: ракета имеет низкую радиолокационную заметность благодаря специальному покрытию и форме.
  • Проникновение: способна поражать цели, защищённые системами ПВО.
  • Боевая часть: оснащена осколочно-фугасной боевой частью.

Принцип работы

Ракета запускается с самолёта-носителя и летит к цели по заданной траектории. На конечном участке полёта она переходит на низкую высоту и атакует цель сверху, что затрудняет её перехват.

Использование в конфликтах

  1. Война в Ираке: ракеты Storm Shadow активно использовались во время вторжения в Ирак в 2003 году.
  2. Война в Ливии: применялись для поражения целей режима Каддафи.
  3. Война в Сирии: использовались коалиционными силами для борьбы с террористической организацией ИГИЛ.
  4. Российская спецоперация: Великобритания передала Украине ракеты Storm Shadow в 2023 году.

Системы наведения и управления

Инерциальная навигационная система (ИНС): обеспечивает высокоточное определение местоположения и курса ракеты в полёте.

Спутниковая навигация: используется для корректировки данных ИНС и обеспечения более точного наведения на цель.

Термическое наведение: позволяет ракете обнаружить и поразить цель по её тепловому излучению.

Радарное наведение: применяется для обнаружения движущихся целей.

Лазерное наведение: используется для поражения целей, предварительно обозначенных лазерным лучом.

Преимущества

Высокая точность: позволяет поражать цели с минимальными сопутствующими потерями.

Большая дальность: обеспечивает возможность поражения целей, находящихся на значительном расстоянии от линии фронта.

Малая заметность: усложняет обнаружение и перехват ракеты.

Недостатки

Высокая стоимость: ракета является дорогим оружием.

Ограниченная дальность: по сравнению с некоторыми другими крылатыми ракетами, дальность полёта Storm Shadow относительно невелика.

Вывод

Storm Shadow является одним из самых современных и эффективных видов высокоточного оружия. Её применение позволяет существенно повысить боевые возможности вооружённых сил, используя минимальное количество боеприпасов. Однако, как и любое оружие, она имеет свои ограничения и может использоваться только в рамках определенных военных доктрин и международного права.

Storm Shadow / Как работает крылатая ракета / ТТХ
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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