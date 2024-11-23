На днях российские комплексы противовоздушной обороны сбили две крылатые ракеты Storm Shadow совместного производства Великобритании и Франции.
Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Во многом удары этим дальнобойным западным оружием послужили нашей конкретной "ответкой" ракетами "Орешник".
Storm Shadow — вооружение, которое всё чаще попадает в сводки МО РФ. Запад уже давно поставляет их киевскому режиму, а в конце 2024 года в мировых СМИ стали появляться сообщения, что Украине разрешили обстреливать ими российскую территорию.
Storm Shadow (также известная как SCALP-EG во Франции) — это высокоточная крылатая ракета большой дальности воздушного базирования, совместная разработка Великобритании и Франции. Она предназначена для поражения стационарных наземных целей, таких как бункеры, командные пункты, склады боеприпасов и другие укреплённые объекты.
Ракета запускается с самолёта-носителя и летит к цели по заданной траектории. На конечном участке полёта она переходит на низкую высоту и атакует цель сверху, что затрудняет её перехват.
Инерциальная навигационная система (ИНС): обеспечивает высокоточное определение местоположения и курса ракеты в полёте.
Спутниковая навигация: используется для корректировки данных ИНС и обеспечения более точного наведения на цель.
Термическое наведение: позволяет ракете обнаружить и поразить цель по её тепловому излучению.
Радарное наведение: применяется для обнаружения движущихся целей.
Лазерное наведение: используется для поражения целей, предварительно обозначенных лазерным лучом.
Высокая точность: позволяет поражать цели с минимальными сопутствующими потерями.
Большая дальность: обеспечивает возможность поражения целей, находящихся на значительном расстоянии от линии фронта.
Малая заметность: усложняет обнаружение и перехват ракеты.
Высокая стоимость: ракета является дорогим оружием.
Ограниченная дальность: по сравнению с некоторыми другими крылатыми ракетами, дальность полёта Storm Shadow относительно невелика.
Storm Shadow является одним из самых современных и эффективных видов высокоточного оружия. Её применение позволяет существенно повысить боевые возможности вооружённых сил, используя минимальное количество боеприпасов. Однако, как и любое оружие, она имеет свои ограничения и может использоваться только в рамках определенных военных доктрин и международного права.
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