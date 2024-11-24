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Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: Мария Захарова поинтересовалась — куда делся Южмаш, ждём повторения Орешника

Силовые структуры » Военные новости

Российские войска продолжают успешно выполнять задачи специальной военной операции на Украине.

Бойцы ВС РФ
Фото: http://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/photo/gallery.htm?id=60832@cmsPhotoGallery by Ministry of Defence of the Russian Federation, CC BY 4.0
Бойцы ВС РФ

Представляем сводку с фронта на воскресенье, 24 ноября.

Курская область

Группировка войск "Север" продолжает уничтожать врага в приграничных районах. С тяжёлыми боями "Бесстрашные" продвигаются в Новоивановке и Дарьино. На южном фланге Суджанского района бойцы ВС РФ взяли в плен 12 боевиков ВСУ. Среди них один англоговорящий, сейчас выясняется его личность.

Армия Украины предприняла одну попытку атаки на ББМ из района Свердликово. Штурмовики ВСУ были вскрыты российской разведкой на этапе выдвижения, уничтожено половина группы, атака сорвана. Двумя ракетными ударами накрыто крупное скопление сил националистов. Потери врага составили до 100 украинских военнослужащих, до 20 единиц автотехники и станция РЭБ "Анклав".

Общее продвижение армии РФ в Курской области — 500 м. Украина потеряла уже около 60 процентов захваченных территорий Курщины, пишет Reurers, ссылаясь на источник в ВСУ.

ДНР

Из Часова Яра сообщили, что российская армия перерезала украинцам трассу снабжения из Славянска. Киев перебросил туда резерв, чтобы удержать оборону на огнеупорном комбинате. В микрорайоне Октябрьский русская группировка закрепилась по улице Парковой. ВСУ безуспешно контратакуют западнее н. п. Клещеевка.

Российские войска освободили Берестки. Юго-восточнее Курахово русские воины схлопывают котёл, заняв почти 30 кв. км. Большая часть юго-восточнее города перешла под контроль российских сил. Ильинка освобождена, Елизаветовка в серой зоне, Романовка уже наполовину наша.

Поступает оперативная информация, что ВС РФ ведут бои в Раздольном. Окружение н. п. Великая Новосёлка идёт по плану.

Рефлексы противника

Лондон предлагает в частном порядке "заставить Киев рассмотреть приемлемый выход из конфликта", сообщает ВВС. И хотя на публике британские политики всегда будут говорить, что только украинцы должны решать, когда и как начинать переговоры, "правительство осознаёт, что они должны включать компромиссы".

На этом фоне (или до того) экс-главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что НАТО не готова к войне на истощение с Россией из-за возможностей своего ВПК. Тут вообще красота, Залужный — это тот, кто в Артёмовске сжёг всю профессиональную армию Украины, в которую 10 лет вдалбливали нормативы НАТО. А теперь он резко прозрел. Теперь якобы никто не готов к войне, и даже НАТО!

А тем временем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова как всегда точно и ёмко ответила советнику главы офиса президента Украины Михаилу Подоляку.

"Советник террористического отребья Подоляк заявил, что ракеты "Орешник" не существует. Днём ранее Зеленский сказал, что она существует. До это много лет оттуда же доносилось, что не существует Крымского моста. Потом те же заявляли, что его нужно уничтожить. Может, для начала на Банковой определятся, существует ли Южмаш?" — отметила Захарова.

Позже американский Институт изучения войны сообщил, что РФ может провести повторить удар "Орешником" в ближайшее время, а также возможны испытания "других ракетных систем".

Россия может дополнительно провести пуски тех же или подобных баллистических ракет, чтобы достичь того же эффекта, сказано в отчёте ISW.

Бои у Часов Яра: спецназ охотится на пехоту и технику ВСУ, поддерживая штурм города
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу славянск мария захарова курская область валерий залужный
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