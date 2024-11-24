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Дмитрий Плотников

Ракеты AGM-158 JASSM. Американское точное оружие большой дальности для ударов по русским

Силовые структуры » Военные новости

Вашингтон близок к решению передачи Киеву американских ракет AGM-158 JASSM.

AGM-158 JASSM Demonstrator2
Фото: commons.wikimedia.org by Boevaya mashina, CC BY-SA 4.0
AGM-158 JASSM Demonstrator2

По информации Reuters, Белый дом может одобрить передачу ВСУ крылатых ракет, а анонс поставок может состояться к началу зимы. Пока решение не принято, но это близко к осуществлению. Какой вариант планируется передавать — на 360 км или 900 км, пока неизвестно.

Кстати, эти ракеты приспособлены только под самолёты американского производства, а F-16, которые Украине были переданы, но в боях особо не участвовали, а ограничивались отражением ударов русских дронов. Возможно, так противник их бережёт под ракеты JASSM, которые из-за дальности опаснее евроаналогов.

Ранее отмечалось, что администрации Байдена всерьёз рассматривает возможность передачи Зеленскому ракет воздушного базирования JASSM.

О чём речь

AGM-158 JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile) — это американская высокоточная крылатая ракета класса "воздух-земля", разработанная корпорацией Lockheed Martin. Она предназначена для поражения важных, высокозащищённых стационарных и перемещаемых целей в любых метеоусловиях и в любое время суток, с дистанций вне зоны действия средств ПВО противника.

Ключевые характеристики и возможности

  • Высокая точность: обеспечивается благодаря инерциальной навигационной системе, системе спутниковой навигации GPS и активной радиолокационной головке самонаведения.
  • Большая дальность: модификации JASSM имеют различные дальности полёта, позволяя поражать цели на значительном расстоянии от линии фронта.
  • Низкая заметность: ракета имеет малозаметную конструкцию, что затрудняет её обнаружение средствами ПВО противника.
  • Всепогодность: способна поражать цели в любых метеоусловиях.

Модификации

  1. AGM-158A JASSM: базовая версия с дальностью полёта около 370 км.
  2. AGM-158B JASSM-ER: версия с увеличенной дальностью полета до 926 км.
  3. AGM-158C JASSM-XR: самая современная версия с дальностью полёта более 1600 км.

Принцип работы

Сперва ракета запускается с самолёта-носителя. На начальном участке полёта она летит по заданной траектории, используя инерциальную навигационную систему и GPS. На конечном участке полёта ракета переходит на активное самонаведение, используя радиолокационную головку самонаведения для обнаружения и захвата цели. При достижении цели ракета поражает её боевой частью.

Применение

Ракета JASSM широко используется вооружёнными силами США и ряда других стран. Она применялась в различных военных конфликтах, демонстрируя высокую эффективность.

Вывод

Несомненно, администрация американского президента сейчас делает всё, чтобы Дональду Трампу сделать невыносимые условия работы. Именно ради этого повышается эскалация конфликта, и перед своим уходом в начале наступающего года Байден может предоставить Киеву дальнобойное крылатое оружие.

Правда, тут есть и положительный момент — может показаться, что Байден решил уйти, громко хлопнув дверью, но это в определённой степени улучшит переговорные позиции нового президента, поскольку он вроде и не причем в истории с передачами оружия, а с другой — появляется кейс для торга, на фоне крушения фронта для ВСУ.

Уточнения

Lockheed Martin Corporation — американская военно-промышленная корпорация, специализирующаяся в области авиастроения, авиакосмической техники, судостроения, автоматизации почтовых служб и аэропортовой инфраструктуры и логистики. Возникла в 1995 году в результате слияния корпораций Lockheed и Martin Marietta. Штаб-квартира в городе Бетесда (Мэриленд), США.

Крылатая ракета класса «воздух — поверхность» AGM-158 Jassm
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы сша всу дональд трамп
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