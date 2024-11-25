Сводка с фронта: Киев нашёл корейцев под видом бурятов, готовится наступление ВС РФ на Запорожье

Российская армия продолжает успешно выполнять задачи специальной военной операции на Украине.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Светлана Джаббарова (Svetlana Dzhabbarova), CC BY 4.0 ВС РФ

Представляем сводку с фронта на понедельник, 25 ноября.

Курская область

Группировка войск "Север" ВС РФ освобождает приграничье Курской области. Российские штурмовики продолжают наступать у Новоивановки. В ходе штурмов выявлены пехотинцы ВСУ (5 человек), 4 — уничтожено в результате боя, один взят в плен.

Националисты предприняли одну попытку контратаки группой из 8 боевиков на БМП из района Леонидово в направлении Новоивановки. Уничтожено 5 солдат ВСУ и БМП, остальные бежали, по ним отработал "Солнцепёк". Общее продвижение армии РФ в Курской области — 1500 м.

В украинском Генштабе заявили, что бойцы КНДР уже вступили в бой. По словам главы Генштаба ВСУ Анатолия Баргилевича, солдаты из Северной Кореи задействованы "под видом коренного населения Дальнего Востока", имея в виду бойцов из Бурятии.

Донбасс

На Кураховском направлении завершено окружение Ильинки. Северные фермы и прилегающие лесополки заняты, враг выбит с позиций и оттеснён. Русские шторма зашли в северо-восточную часть Романовки. Гарнизону ВСУ, обороняющему Ильинку, остаётся сдаться, чтобы не погибнуть в котле. Кстати, под утро она была освобождена.

Также сообщается, что бои уже ведутся непосредственно в Великой Новосёловке. Танковая бригада ГВ "Восток" двигается по полям к населённому пункту, беря один за другим опорники неонацистов. Взятие одного из ключевых укрепрайонов врага откроет выход в Днепропетровскую область.

На Покровском участке ВС РФ прорывают оборону противника, освободив Пустынку и подошли к н. п. Жёлтое.

"Начались накаты на Пушкино, русские практически вышли к окраине села! Также фиксируется продвижение в сторону села Украинка. Докидывают дополнительные силы", — жалуются боевики ВСУ.

Тем временем полковник СБУ в отставке Олег Стариков призвал армию Украины к срочному отступлению на Южнодонецком и Покровском участках.

"Или попадать в котлы, или отходить. Почему это происходит? Противник перехватил стратегическую инициативу", — отметил он.

Запорожье и Харьков

Киев ожидает скорого русского наступления на Запорожье, который расположен в 30 км от линии фронта. Британское издание The Economist, ссылаясь на данные разведки ВСУ, пишет, что "вскоре в бой могут быть брошены 130 тысяч российских солдат, а Украина не рискует и строит укрепления".

Журнал отмечает, что Запорожье является стратегическим для Украины. И хотя никто не знает, когда ждать наступления, "в этом есть какой-то смысл", отмечает автор статьи. Проблемы ВСУ тут усугублены нехваткой рабочей силы, добровольцев давно нет, а мобилизация идёт очень туго, набирая лишь 2/3 от запланированного количества солдат.

Армия РФ на лодках на Харьковском направлении неожиданно высадила десант через р. Оскол, выбила украинскую бригаду и теперь угрожает Купянску, сообщил работающий на ГУР портал DeepState.

"Русские совершили довольно неожиданную операцию — на лодках из Двуречного переплыли Оскол и закрепились на западном берегу. Это не просто преодоление водного препятствия ради фото, ведь российские войска заняли позиции одной из бригад ВСУ", — подытожил DS.

Также российские войска вошли в посёлок Загрызово.

Уточнения

Запоро́жье (укр. Запорі́жжя, до 1921 года Александровск) — город на юго-востоке Украины, расположенный на реке Днепр. Административный центр Запорожской области, Запорожского района и Запорожской городской общины. Является одним из наиболее крупных административных, индустриальных и культурных центров юга Украины.



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