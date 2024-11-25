В США назвали пять возможных стран-покупателей российского Су-57

10:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Интерес к российскому истребителю пятого поколения Су-57 со стороны иностранных импортеров существенно растет, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они анализируют пять наиболее вероятных стран-покупателей перспективного истребителя. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: commons.wikimedia.org by Boevaya mashina, CC BY-SA 3.0 Су-57

Первый российский истребитель пятого поколения Су-57 "Фелон" все активнее реализуется на экспорт, и, являясь одним из трех истребителей этого поколения, находящихся сегодня в производстве по всему миру, он может предложить клиентам целый ряд революционно новых возможностей для ведения воздушной войны. Привлекательность истребителя для иностранных заказчиков, вероятно, значительно возросла благодаря совершенно уникальному уровню боевых испытаний, которые он прошел на украинском театре военных действий, включая операции по подавлению противовоздушной обороны, бои "воздух-воздух" и операции в хорошо защищенном воздушном пространстве противника, а также высокоточные ударные задачи с использованием ракет как внутреннего, так и внешнего базирования.

Это особенно важно, поскольку высокопоставленные источники из некоторых заинтересованных стран, таких как Индия, особо подчеркнули необходимость оценки послужного списка самолета в ВВС России, прежде чем размещать заказы. Выступая 13 ноября на авиасалоне в Чжухае, генеральный директор российского государственного концерна по экспорту вооружений “Рособоронэкспорт” Александр Михеев подтвердил, что компания "уже подписала первые контракты на поставку Су-57", что вызвало многочисленные предположения о том, кто может стать первым заказчиком самолета.

Ниже приводится оценка пяти стран, которые с наибольшей вероятностью приобретут Су-57, и их требований к классу истребителей.

Алжир

Алжир демонстрирует явные признаки того, что он планирует приобрести истребители Су-57, причем в последние годы алжирские военные чиновники были замечены с моделями самолета в руках, а в 2020 году в министерстве обороны страны был установлен коллаж с изображением истребителя. Сообщается, что первая партия истребителей предназначена для замены модернизированных перехватчиков МиГ-25 "Фоксбат", которые были выведены из эксплуатации в июне 2022 года. Масштаб инвестиций России в расширение производственных линий для поддержки программы, которая позволит к 2027 году произвести гораздо больше самолетов, чем 76, заказанных Министерством обороны России, указывает на то, что экспортная сделка, возможно, была достигнута некоторое время назад. После нападения НАТО на соседнюю Ливию в 2011 году Алжир уделил особое внимание своим средствам ведения воздушной войны, а в последнее время продолжает увеличивать расходы на оборону перед лицом растущих угроз со стороны членов НАТО и их региональных партнеров.

Алжир имеет долгую историю приобретения современной российской военной техники раньше других иностранных заказчиков, начиная с истребителей МиГ-25, приобретенных в 1978 году, и заканчивая системой ПВО "Панцирь-СМ", приобретенной в 2018 году. В то время как ранее семь арабских республик, включая Сирию, Ирак, Египет, Йемен, Судан и Ливию, были крупными потребителями российской военной техники, сегодня Алжир остается единственной страной, которая не пострадала от дестабилизации в результате вмешательства Запада. Это, в свою очередь, привело к растущему мнению о том, что Алжир, вероятно, станет будущей мишенью. Ожидается, что усовершенствованный Су-57М, который может быть приобретен не только для первоначальной эскадрильи, в дальнейшем составит конкуренцию китайским J-35 и заменит Су-30МКА и МиГ-29 в качестве основы парка в 2030-х годах.

Индия

Долгое время ожидалось, что индийские ВВС станут ведущим заказчиком истребителей Су-57, как и большинство других известных истребителей предыдущих классов в России и Советском Союзе. Индия была первой страной, заказавшей советские истребители четвертого поколения, и приобрела МиГ-29 в 1982 году, после того как в течение многих лет эксплуатировала все более совершенные варианты МиГ-21 и МиГ-23. В 2002 году она стала первой страной, приобретшей российские истребители поколения "4+", приобретя Су-30МКИ, который в то время был намного более боеспособным, чем любой другой истребитель в составе российских ВВС. В сильно модифицированном истребителе используется радар Н-011М от Су-37, первый радар с фазированной антенной решеткой, когда-либо интегрированный в экспортный истребитель,, двигатели AL-31FP и сопла для изменения вектора тяги. Индия ранее была партнером в разработке Су-57 и должна была получить обширную передачу технологий и совместное владение программой, хотя в конечном итоге страна отказалась от сделки, которая, по общему мнению, была чрезмерно амбициозной.

Индия продолжает проявлять большой интерес либо к лицензионному производству, либо к закупкам Су-57 в готовом виде, и, как сообщается, переговоры о заключении сделки по лицензионному производству начнутся в феврале 2023 года. Страна приобрела более 270 истребителей Су-30МКИ, и, учитывая, что численность парка истребителей значительно ниже запланированной Министерством обороны Индии, сравнительно крупномасштабное приобретение Су-57 могло бы восполнить этот дефицит. Примечательно, что очень высокие затраты на производство Су-30МКИ в Индии и внедрение в них ряда зарубежных технологий сделали их стоимость сопоставимой с затратами на новые истребители пятого поколения, а это означает, что закупки готовых Су-57 в России можно считать весьма рентабельными. Ожидается, что потребность в истребителях пятого поколения будет расти, поскольку Китай, как ожидается, продолжит быстро расширять свой парк, экспортировать истребители пятого поколения в Пакистан и примерно с 2030 года поставит на вооружение истребители шестого поколения.

Вьетнам

Сегодня парк истребителей Вьетнама полностью состоит из советских и российских самолетов, а его сухопутные войска, военно-морской флот и система противовоздушной обороны также в значительной степени зависят от России как поставщика. Поскольку страна сталкивается с давлением как со стороны Китая в связи с его территориальными претензиями, так и со стороны западного блока в связи с целым рядом споров во внутренней и внешней политике, ожидается, что она продолжит подчеркивать важность оборонных связей с Россией. Ожидается, что ударные истребители Су-22 и истребители превосходства в воздухе Су-27 Вьетнама будут заменены примерно к 2030 году, в то время как истребители третьего класса страны Су-30МК2 считаются все более устаревшими по сравнению с современными истребителями Китая, западного блока и даже Таиланда поколения "4+", такими как J-16 и Gripen E — и многое другое против их истребителей пятого поколения.

На сегодняшний день Су-57 считается наиболее вероятным выбором Вьетнама для модернизации своего флота, поскольку особенно большая дальность полета этого класса позволяет ему патрулировать спорные воды в Южно-Китайском море с баз в стране. Вьетнам заметно дольше отказывался от приобретения истребителей малой дальности, таких как МиГ-29, из-за своего сильного предпочтения этому. Очень высокая универсальность самолета также позволяет ему заменить как Су-22, так и Су-27 и, таким образом, повысить универсальность парка, доведя общее количество классов истребителей всего до двух. В середине 2017 года вьетнамская газета Dat Viet впервые опубликовала сообщения о том, что вооруженные силы Вьетнама планируют приобрести 12-24 истребителя Су-57 примерно к 2030 году.

Северная Корея

Северокорейские официальные лица уже несколько лет проявляют интерес к приобретению современных российских истребителей, а в сентябре 2023 года проинспектировали производственные мощности авиационного завода в Комсомольске-на-Амуре во Владивостоке, производящего истребители Су-35 и Су-57. Пилотируемая боевая авиация остается одной из немногих областей, где крупный оборонный сектор Северной Кореи не в состоянии производить продукцию для собственных нужд, поскольку страна с начала 2000-х годов не может приобретать новые российские истребители из-за введения Советом Безопасности ООН эмбарго на поставки оружия.

Учитывая, что северокорейские источники выразили серьезную обеспокоенность по поводу размещения истребителей F-35 в Южной Корее и Японии, приобретение истребителей Су-57 для поддержки все более совершенных наземных систем противовоздушной обороны страны стало бы эффективным средством противодействия этому. В то время как ранее эмбарго ООН на поставки оружия было основным фактором, не позволявшим Северной Корее считаться ведущим потенциальным заказчиком новых классов российских истребителей, вновь обретенная готовность Москвы игнорировать это или искать лазейки в этом вопросе открывает возможность для Северной Кореи приобрести Су-57, что в зависимости от размера ее доходов от продажи истребителей.