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Дмитрий Плотников

У-2 (По-2). Легендарный советский биплан, наводивший на фашистов ужас ночными бомбардировками

5:37
Силовые структуры » Военные новости

Биплан У-2 не зря считается одним из наиболее известных самолётов Советского Союза.

Биплан У-2
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Вячеслав Погодин
Биплан У-2

Создан он был в 1927 году и с тех пор стал одним из самых серийных самолётов в мире. А выпускался он до 1953 года, и всего "на крыло встали" 33 тысячи "этажерок".

Продолжаем рассказывать о технике с выставочной экспозиции, которая недавно прошла в Москве.

Рождение

В мирное время его использовали как учебную машину, У-2 стал летающим учебником для десятков тысяч пилотов СССР. Также он использовался в сельском хозяйстве и для связи. А в годы Великой Отечественной войны он больше преуспел в роли лёгкого ночного бомбардировщика.

Вообще Николай Поликарпов создавал свою машину, как простой в управлении самолёт для обучения лётчиков. Тогда, в середине 1920-х годов лётные школы открывались в большом количестве, поскольку это было очень модно.

И вот был спроектирован первый У-2 (учебный второй), который хотя и не был ультрасовременным, но был надёжным и некапризным. Кстати, своё второе название По-2 он получил в 1944 году после смерти конструктора Поликарпова, как дань его имени.

Итак, после испытания самолёта в конце марта 1928 г. правительство молодой Советской Республики постановило изготовить опытную серию У-2. А после удачных тестов весной 1929 года стартовало серийное производство этих машин.

Великая Отечественная война

Несмотря на не очень современную авионику, потенциал этажерки раскрылся в годы войны. Авиамеханики доработали бомбовую нагрузку сперва до 150 кг, а затем и до 250 кг. Конечно, в первые годы войны потери среди этих самолётов были большие. Однако, когда все характеристики были изучены, всё изменилось.

И, став ночным бомбардировщиком, У-2 (По-2) стал приносить огромную пользу. Ведь ночью сбить его было практически невозможно. Тем более, что он работал на малых высотах, а это, конечно, повышало точность бомбометания.

Ну и, разумеется, самолёт постоянно модернизировали. Позже на нём появился пулемёт (у задней кабины), а затем появились варианты с пулемётами на крыльях и фюзеляже. Всё это автоматически переводило его в лёгкие штурмовики.

Повторюсь, главным оружием У-2 стала незаметность. В ночном небе его было не видно и не слышно — радары фашистов, которые появились в годы войны, тоже его не видели.

Необходимо также отметить, что его тихоходность тоже была ему защитой. Максимальная скорость в 150 км/ч давала возможность ему летать на сверхнизких высотах. Более скоростные истребители врага рисковали разбиться о неровность рельефа или деревья.

Кстати, забегая вперёд, расскажу, что в Корейскую войну в 1953 году американский реактивный Lockheed F-94 Starfire, охотясь за связным По-2, просто-напросто разбился, когда попытался уравнять скорость с "этажеркой".

И ещё очень важный факт — У-2 (По-2) был самым летающим советским самолётом Великой Отечественной. Были пилоты, которые совершили более 1000 боевых вылетов на У-2. Другие же самолёты Красной Армии редко могли похвастаться даже вдвое меньшей цифрой.

Особенности

  • Простота и надёжность: У-2 был невероятно простым в управлении и обслуживании. Его конструкция была настолько надёжной, что самолёт мог совершать полёты даже в самых сложных метеоусловиях.
  • Многофункциональность: изначально задуманный как учебный самолёт, У-2 вскоре стал использоваться для самых разнообразных задач: от сельскохозяйственных работ до разведки и бомбардировок.
  • Массовость: за годы производства было выпущено более 33 тысяч экземпляров У-2. Это сделало его одним из самых массовых самолётов в мире.

Характеристики

Биплан: У-2 был двухкрылым самолётом, что обеспечивало ему хорошую устойчивость и управляемость.

Двигатель: оснащался маломощным двигателем, что делало его экономичным и неприхотливым в эксплуатации.

Почему У-2 называют "кукурузником"?

Это прозвище самолёт получил благодаря своему широкому использованию в сельском хозяйстве. У-2 часто применялся для опыления полей, в том числе кукурузных.

Легенды и факты

  • Ночные ведьмы: советские лётчицы, летавшие на У-2 ночью, совершали смелые вылеты в глубокий тыл врага, сбрасывая на фашистов бомбы. Их называли "ночными ведьмами" из-за характерного звука мотора У-2, напоминающего жужжание комара.
  • Долгожитель: несмотря на то, что производство У-2 было прекращено в середине 50-х годов, некоторые экземпляры летают до сих пор.

Вывод

Биплан У-2 (По-2) стал примером того, как можно было эффективно использовать технику, грамотно выжимая из неё максимальные возможности. Советские пилоты и конструкторы смогли обратить в плюсы даже недостатки этой воздушной машины. Всё это вызывает глубочайшее уважение к нашему легендарному героическому У-2 (По-2).

Уточнения

Никола́й Никола́евич Полика́рпов (28 мая (9 июня) 1892, село Георгиевское, Ливенский уезд, Орловская губерния — 30 июля 1944, Москва) — русский и советский авиаконструктор, глава ОКБ-51 (впоследствии — ОКБ Сухого). Дважды лауреат Сталинской премии, Герой Социалистического Труда. Поликарпов является одним из основоположников советской школы самолётостроения. Созданные под его руководством многоцелевые самолёты У-2 (По-2) и Р-5 были одними из лучших в своём классе, а И-15 бис, И-153 «Чайка» и И-16 стали основой истребительной авиации СССР 1934—1941 годов, за что конструктор заслужил репутацию «короля истребителей».

Самолёт У 2 Рабочая лошадка ВВС Красной Армии
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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