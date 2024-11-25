У кого главные козыри в борьбе России против Запада?

9:09 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Применение нашими вооруженными силами новейшей ракетной системы "Орешник", безусловно, существенно скорректировало дальнейший ход СВО на Украине. Однако вряд ли окончательно и бесповоротно изменило правила игры, которую пытается навязать российскому военно-политическому руководству коллективный Запад.

Фото: commons.wikimedia.org by George Chernilevsky, PDM ядерная баллистическая ракета средней дальности "Пионер"

К сожалению, на руках у него имеется немало сильных карт, которые побить одним козырным тузом в виде "Орешника" не получится.

Поэтому представляется неуместным и преждевременным хор бравых победных реляций, оглушивший наше общественное сознание сразу после впечатляющего удара по днепропетровскому заводу "Южмаш". Тут же, как из рога изобилия, посыпались предложения ударить "Орешником" по заводу в Великобритании, производящему ракеты "Storm Shadow", по американскому авианосцу, по административным зданиям в центре Киева.

Один бравый комментатор даже согласился сгореть в ядерном пламени вместе с Лондоном, Парижем и Берлином, другой, не менее агрессивный, посоветовал читателям в случае глобальной катастрофы выйти на балкон и насладиться зрелищем атомного взрыва. Даже на нашем телевидении частенько выступают самые настоящие "ястребы", изрекающие столь удивительные предложения, что просто диву даешься.

Так, один депутат Госдумы заявил, что необходимо срочно и без всякого разбора уничтожить все западные спутники, видимо, даже не понимая, что за таким безумным шагом последует мировой финансово-экономический кризис.

Между тем искусство войны вовсе не предполагает принесения себя в жертву во имя того, чтобы и враг был уничтожен или существенно пострадал. Как раз именно Украина исповедует эту гибельную стратегию, поскольку добровольно и даже как будто с упоением занимается самоуничтожением ради нанесения нам определённого и вовсе не критического ущерба.

Без дальнейшей эскалации

Наше политическое руководство всеми возможными способами пытается избежать дальнейшей эскалации конфликта на Украине, и применение "Орешника" — это вынужденная мера, которая показала нашим противникам, что отступать мы больше не будем. Поскольку некуда! Президент Путин как человек опытный и рационально мыслящий долгое время, видимо, полагал, что имеет дело со столь же профессиональными и ответственными государственными деятелями. Он постоянно предпринимал попытки договориться с ними о таких правилах мироустройства, которые будут выгодны всем сторонам и обеспечат между ними стабильные отношения.

Увы, наши оппоненты оказались обычными шулерами, привыкшими играть краплёными картами и возомнившими, что себе раздали все козыри. Если посмотреть на предводителей западных элит, то взору предстаёт поражающий воображение паноптикум, состоящий из неадекватных маразматиков, оголтелых русофобов, безумных марионеток, яростных фурий, воинствующих идиотов и даже "ливерной колбасы". Достаточно послушать их речи (в частности, предложение одного американского контр-адмирала обменяться с Россией ограниченными ядерными ударами), и становится ясно, что рассчитывать на рациональность коллективного Запада не следует.

Чтобы сдержать агрессивный пыл наших экзистенциональных врагов, дипломатии явно недостаточно. Разве возможно о чём-то договориться с Урсулой фон дер Ляйен, или Каей Каллас, или Стуббом, или Рютте, или с Макроном (правильнее бы написать "Микроном")? Я уж не говорю о "самоходном Джо"! Вразумить их может только ядерное устрашение.

Однако наш президент принял, на мой взгляд, очень правильное решение, проявив большую осторожность при использовании "Орешника", придав удару по "Южмашу" исключительно политическое, а не военное значение. Как известно, наибольший военный эффект новому типу оружия обеспечивает внезапность и массированность его применения. Наверное, мы могли бы одновременно ударить по Киеву, Львову, Харькову, по мостам, электростанциям, железнодорожным узлам и портам. Это подорвало бы способность Украины к дальнейшему сопротивлению и деморализовало её мирное население.

Однако человеческие жертвы оказались бы чудовищными, и Россия, с подачи Запада, в глазах мирового сообщества превратилась бы в кровожадного монстра, угрожающего гибелью цивилизации. Кстати, именно к такому поступку и подталкивают нас оппоненты. То, что позволено Израилю, категорически не позволено России!

Очевидно, что мы не станем ввергать мирное население Украины в гуманитарную катастрофу, а продолжим медленное, но неуклонное наступление к Днепру. Другого способа одолеть врага и при этом не запятнать себя военными преступлениями у нас попросту нет.

Следует признать, что в нашем обществе по мере продолжения конфликта, который длится уже почти три года, растёт неприязнь к украинцам, которые уже не кажутся нам ни братским народом, ни безвинными жертвами тоталитарного режима, установленного в Незалежной Зеленским и его алчной бандой.

Однако нужно понимать, что политический вектор движения страны определяют не народ и не гражданское общество со всеми его институтами, а так называемая "элита", прибравшая к рукам власть и составляющая от силы 5% населения. Я сохранил контакты со многими своими учениками на Украине, почти все они, будучи призывного возраста, сидят в глубоком подполье, уклоняясь от бусификации-могилизации, всей душой ненавидят режим Зеленского и его западных покровителей, однако не в силах оказать действенное сопротивление.

Президент Путин представляется им неким Спасителем, который когда-нибудь непременно избавит Украину от того ужасного кошмара, в который она погрузилась. Мне даже приходится иногда писать им, что наш руководитель, к сожалению, не всесилен и вынужден действовать в определённых правовых рамках.

Вероятно, стойкость ВСУ тоже объясняется наличием в каждом воинском подразделении крепкого костяка, состоящего из убеждённых националистов. Для того чтобы держать под контролем, например, взвод (около 30 человек), командиру достаточно опираться на нескольких преданных ему бойцов. К сожалению, ресурс таких опытных и воспитанных в бандеровском духе солдат у ВСУ вряд ли скоро закончится.

Нет надежды на чудо-оружие

Нам не следует, подобно украинцам, уповать на какое-то чудо-оружие, к примеру, тот же "Орешник". У Зеленского и его покровителей ещё имеются несколько сильных карт. Незалежная вполне может мобилизовать пару сотен тысяч солдат, ВСУ исключительно умело применяют дроны, а их количество постоянно растёт, сохраняется значительное превосходство НАТО в средствах разведки, украинское общество продолжает доверять своей армии.

И, что особенно тревожно, мы до сих пор не можем одержать убедительную нравственно-психологическую победу над исповедующим нацистскую идеологию противником. На мой взгляд, украинство в своём нынешнем виде — это своего рода религиозное помешательство, которое охватило значительную часть населения Незалежной. Причём это помешательство носит буйный фанатичный характер!

Поэтому для приведения украинцев в сознание мало увещеваний в духе кота Леопольда, не хватит для этого и наших тактических успехов на фронте, тем более что Курская область до сих пор под сапогом ВСУ. Нужны мощные отрезвляющие удары по инфраструктуре и, безусловно, уничтожение наиболее одиозных представителей украинской элиты, из которой за всё время СВО, мало кто пострадал!

Нужно понимать, что мы уже вошли в период жесточайшей военно-политической турбулентности, которая продлится минимум два месяца. Очевидно, что Зеленский обязательно попытается обострить ситуацию, рассчитывая вызвать наши жёсткие ответные меры. Запад организует массированный удар по территории РФ, чтобы удостовериться в наличии у нас достаточного количества "Орешников" и особенно в решимости президента подтвердить свои грозные и недвусмысленные предупреждения конкретным делом.

Однако ни по Лондону, ни по Парижу бить мы не будем. Вполне достаточно, предупредив мирное население, дабы оно не пострадало, разнести в пух и прах остатки энергетической системы Украины. В таком случае, напрасно понадеявшись на защиту своих западных покровителей, клика Зеленского окажется перед роковым выбором: либо обречь свой народ на немыслимые лишения, либо признать своё поражение и согласиться на капитуляцию. Которая станет спасением для злосчастного украинского народа.

Уточнения

Баллисти́ческие раке́ты сре́дней да́льности (БРСД) — согласно принятой в России классификации (на основе договора Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)), баллистические ракеты дальностью полёта от 1 000 до 5 500 километров.



Государственное предприятие «Производственное объединение „Южный машиностроительный завод“ имени А. М. Макарова» (Южмаш; укр. Державне підприємство «Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова») — крупное украинское предприятие по производству ракетно-космической техники и другой наукоёмкой продукции, расположенное в Днепре.

