Впечатление от Орешника ой-ёй. Почему Киев достреливает последние натовские ракеты в поле

Минобороны России сегодня, 25 ноября, сообщило, что за сутки российские комплексы противовоздушной обороны сбили 8 баллистических ракет и 6 управляемых авиационных бомб JDAM производства США.

Фото: dodmedia.osd.mil by LCPL Seth Maggard, USMC, PDM HIMARS, реактивная система залпового огня

Итак, удары дальнобойными ракетами по территории России продолжаются. А зачем ВСУ и Запад идут на такое откровенную эскалацию? Чем может и должна ответить Россия?

На эти и другие вопросы в беседе с корреспондентом медиахолдинга Pravda.Ru ответил военный аналитик, политолог Дмитрий Таран.

Удары дальнобойными ракетами по РФ продолжаются. "Орешник" не произвел впечатления на врага, в том числе на Запад?

Нет, "Орешник" произвел сильное впечатление. Там есть признаки оружия новых физических принципов. И есть определённые моменты, которые вообще не укладываются с точки зрения мирового разведсообщества: откуда, куда, что и так далее. Впечатление произведено. Просто есть определённая инерционность вопроса. До принятия решения, если автомат заряжен и там 30 патронов, то эти патроны будут выстреляны. Так же и здесь. Если какое-то количество боекомплектов оставлено и им назначены боевые задания, то они их отстреляют. Они будут стрелять в какие-то регионы, области. Но они не будут бить по каким-то стратегическим объектам, но отстрелять оставшиеся ракеты — это сохранение лица, скажем так. В любом случае по дипломатическим каналам, на уровне Министерства обороны идут диалоги, и впечатление произведено такое, что ой-ёй-ёй. Это все равно повлияет на общий ход конфликта".

А зачем же они идут на такую откровенную эскалацию?

"Здесь идет война нервов. Здесь идет война "кто сказал — сделал". Они после падения Советского Союза, после того, как Россия была в подчинённом положении, до конца не могут поверить, что Россия пойдёт до конца. И эта проверка этого вопроса — это и есть их мотив поведения. Плюс они теряют мировую гегемонию. Они понимают, что Россия разрушила миф о величии Запада, Россия полностью меняет мироустройство и миропорядок. Они с этим смириться не могут. И поэтому у них цугцванг (положение в шахматах, в котором любой ход игрока ведёт к ухудшению его позиции — прим. ред.). Они должны что-то делать, они не могут оставить всё как есть, потому что они теряют глобальную власть".

Чем может и должна ответить Россия, на ваш взгляд?

"Россия ведёт очень продуманную, грамотную политику. Я так считаю без излишней лести. У нас очень тонкий коридор возможностей, при котором нам нужно мир не обрушить в ядерную катастрофу, и в то же время провести вдоль колышков игру так, чтобы выйти победителем из локальной специальной военной операции, не втянуть НАТО в полном объёме, не обменяться ядерными ударами. Исходя из этого, мы ведём себя предельно аккуратно, осторожно, взвешенно. И весь мир это понимает. Достаточно корректно мы себя ведём. Мы не лезем на рожон, не делаем неумных заявлений. Мы отвечаем и мы показываем нашу силу, которая, безусловно, производит впечатление".