Су-34: могучий ударный истребитель-бомбардировщик продолжает поступать в ВКС России

В "Объединенной авиастроительной корпорации" сообщили об очередной передаче в армию России партии истребителей-бомбардировщиков Су-34.
Самолёты, построенные на авиазаводе имени Чкалова в Новосибирске, успешно прошли весь цикл испытаний.
Предыдущую партию машин Су-34 передали в ВКС РФ в первых числах октября. Так армия РФ получает новые самолёты каждый месяц.
Су-34 (по кодификации НАТО: Fullback "защитник") — это современный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик ВКС РФ. Он предназначен для точных ударов по наземным целям в сложных условиях и при интенсивном противодействии потенциального врага.
Большой отсек для вооружения создан для серьёзного вооружения без внешней подвески, что снижает сопротивление воздуха, улучшая характеристики.
Форма крыла: обеспечивает высокую манёвренность и устойчивость на малых скоростях.
Современная авионика: благодаря ей эффективно применяются разные виды вооружения и получается информация об обстановке в небе.
У одного из самых современных и эффективных истребителей-бомбардировщиков даже есть несколько конкурентов. Рассмотрим некоторые:
F-15E Strike Eagle (США): американский самолёт уже долго является одним из лидеров в своем классе. Обладает высокой манёвренностью, мощным вооружением и дальностью полёта.
Eurofighter Typhoon (ЕС): машина от консорциума европейских стран. Typhoon — многоцелевой истребитель, который способен выполнять широкий круг задач, включая ударные.
Dassault Rafale (Франция): многоцелевой истребитель, известный своей высокой манёвренностью и мощным вооружением.
Су-35 (Россия): Су-35 хотя и истребитель, но он обладает значительными ударными возможностями и может рассматриваться как конкурент Су-34.
Разработчики продолжают совершенствовать Су-34, интегрируя в него новые системы вооружения и авионики. Ожидается, что этот самолёт будет оставаться одним из основных ударных средств ВКС России в течение многих лет.
Самолёт Су-34 — сегодня один из самых современных и эффективных истребителей-бомбардировщиков российской армии, способным решать немалый спектр боевых задач.
ПАО «Объединённая авиастрои́тельная корпора́ция» (ОАК) — российская авиастроительная корпорация, одна из крупнейших в Европе. Объединяет крупные авиастроительные предприятия России. Зарегистрирована 20 ноября 2006 года (до апреля 2015 года называлась ОАО «ОАК»).
С наступлением зимнего сезона многие водители начинают внимательно готовить свои автомобили к холодам.