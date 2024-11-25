Су-34: могучий ударный истребитель-бомбардировщик продолжает поступать в ВКС России

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В "Объединенной авиастроительной корпорации" сообщили об очередной передаче в армию России партии истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации, CC BY 4.0 Дозаправка в воздухе Су-34 47-го смешанного авиационного полка во время лётно-тактических учений в Бутурлиновке

Самолёты, построенные на авиазаводе имени Чкалова в Новосибирске, успешно прошли весь цикл испытаний.

Предыдущую партию машин Су-34 передали в ВКС РФ в первых числах октября. Так армия РФ получает новые самолёты каждый месяц.

О чём речь

Су-34 (по кодификации НАТО: Fullback "защитник") — это современный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик ВКС РФ. Он предназначен для точных ударов по наземным целям в сложных условиях и при интенсивном противодействии потенциального врага.

Особенности

Точность: благодаря современным системам навигации и вооружения Су-34 способен с высокой точностью поражать наземные цели.

Дальность полёта: машина обладает значительной дальностью полёта, что позволяет ей действовать на значительном удалении от баз.

Мощное вооружение: оснащён широким спектром вооружения — управляемые ракеты, бомбы и пушки, что даёт возможность решать разные задачи.

Эргономичная кабина: 2-местная кабина обеспечивает комфортные условия работы и эффективность взаимодействия пилотов.

Низкая заметность: благодаря радиопоглощающим материалам и специальным формам, самолёт имеет пониженную радиолокационную заметность.

Основные задачи

Нанесение ударов по наземным целям. Поражение воздушных целей. Ведение радиоэлектронной борьбы.

Характеристики

Большой отсек для вооружения создан для серьёзного вооружения без внешней подвески, что снижает сопротивление воздуха, улучшая характеристики.

Форма крыла: обеспечивает высокую манёвренность и устойчивость на малых скоростях.

Современная авионика: благодаря ей эффективно применяются разные виды вооружения и получается информация об обстановке в небе.

Конкуренты Су-34

У одного из самых современных и эффективных истребителей-бомбардировщиков даже есть несколько конкурентов. Рассмотрим некоторые:

F-15E Strike Eagle (США): американский самолёт уже долго является одним из лидеров в своем классе. Обладает высокой манёвренностью, мощным вооружением и дальностью полёта.

Eurofighter Typhoon (ЕС): машина от консорциума европейских стран. Typhoon — многоцелевой истребитель, который способен выполнять широкий круг задач, включая ударные.

Dassault Rafale (Франция): многоцелевой истребитель, известный своей высокой манёвренностью и мощным вооружением.

Су-35 (Россия): Су-35 хотя и истребитель, но он обладает значительными ударными возможностями и может рассматриваться как конкурент Су-34.

Какие критерии являются наиболее важными при выборе истребителя-бомбардировщика?

Стоимость: цена самолёта и его эксплуатации.

Эффективность: точность поражения целей, дальность полёта, манёвренность.

Многофункциональность: способность выполнять разные задачи.

Обслуживание: сложность технического обслуживания и доступность запчастей.

Вывод

Разработчики продолжают совершенствовать Су-34, интегрируя в него новые системы вооружения и авионики. Ожидается, что этот самолёт будет оставаться одним из основных ударных средств ВКС России в течение многих лет.

Самолёт Су-34 — сегодня один из самых современных и эффективных истребителей-бомбардировщиков российской армии, способным решать немалый спектр боевых задач.

Уточнения

ПАО «Объединённая авиастрои́тельная корпора́ция» (ОАК) — российская авиастроительная корпорация, одна из крупнейших в Европе. Объединяет крупные авиастроительные предприятия России. Зарегистрирована 20 ноября 2006 года (до апреля 2015 года называлась ОАО «ОАК»).



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