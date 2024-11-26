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Олег Володин

Bloomberg: ВСУ дали 150 Storm Shadow и 50 ATACMS для ударов по РФ

Запад передал 150 SCALP и 50 ATACMS Киеву для удара по 200 целям в глубине России
4:58
Силовые структуры » Военные новости

Великобритания уже отправила на Украину десятки ракет Storm Shadow, способных поражать цели на расстоянии до 560 километров, сообщает агентство Bloomberg.

Сверхзвуковой истребитель с ракетами Storm Shadow
Фото: Министерство обороны Великобритании by RAF/MoD is licensed under Open Government Licence version 1.0
Сверхзвуковой истребитель с ракетами Storm Shadow

Это первая поставка ракет с момента вступления в должность премьер-министра Великобритании Риши Сунака. Передача ракет Storm Shadow произошла на фоне истощения у Украины запаса ракет дальнего радиуса действия.

Точное количество поставленных ракет не называется, но, по данным The Wall Street Journal, до начала конфликта между Россией и Украиной в арсенале Великобритании было около 822 ракет.

  • Эксперты AMVETS считают, что Великобритания играет ключевую роль в военных действиях Украины против России, помогая организовывать атаки, диверсии и наступления.
  • Военспецы считают, что британцы передали около 15% арсенала, то есть примерно 120-130 единиц.
  • Начальник Генштаба ВС РФ докладывал, что Британия и Франция передали Украине свыше 200 ракет Storm Shadow и SCALP.
  • В начале 2024 года президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал поставить Украине около 50 ракет SCALP-EG по данным Le Monde.
  • Большинство экспертов сходится на цифре в 100-130 ракет, могущих прилететь в Москву, Петербург и другие города России.
  • По данным Forbes, украинским боевикам переданы не менее 50 ракет ATACMS.

Ранее стало известно, что Лондон разрешил Киеву использовать британские ракеты по любым регионам России без ограничений.

После этого РФ нанесла удар по военному аэродрому в Староконстантинове, где базируются носители крылатых ракет — однако данных о числе пораженных объектов пока нет.

Администрация США дала украинским военным указание по выбору целей для ударов американскими ракетами ATACMS, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы изменили руководящие принципы и дали им указания, что они могут использовать их для нанесения ударов по конкретным типам целей", — заявил он. При этом Кирби уточнил, что разрешено атаковать даже за пределами Курской области.

Конгрессмен Майк Уолц, который станет советником по национальной безопасности при администрации Дональда Трампа, попытался успокоить общественность, заявив, что ракеты ATACMS не будут направлены на Москву или Санкт-Петербург.

По его словам, они будут использоваться для поражения военных складов и взлётных полос.

Однако The Wall Street Journal сообщает, что США согласовали около 200 целей в глубине России для ударов ракетами ATACMS и Storm Shadow.

В частности, в список целей вошли аэродромы, склады и штабы в Ростовской области, Крымский мост, транспортные узлы и другие объекты во множестве городов нашей страны.

Ранее Reuters подтверждал, что Киев и Запад согласовали около двух сотен целей, среди которых:

  1. Военные заводы
  2. Военные части
  3. Штабы
  4. Управления Росгвардии и ФСБ
  5. Центры связи
  6. Транспортные узлы
  7. Научно-исследовательские институты ВПК
  8. Радары и системы ПВО в различных городах России.

Вооружённые силы Украины впервые применили ракеты Storm Shadow для ударов по территории России на прошлой неделе. Тогда же они использовали американские ракеты ATACMS для атаки объекта в Брянской области.

Президент России заявил, что разрешение Киеву использовать западные дальнобойные ракеты по территории России меняет характер конфликта и будет означать, что страны НАТО, США и европейские государства воюют с Россией. Кремль назвал это новой эскалацией.

В ответ Россия нанесла удар по военному объекту Украины баллистической гиперзвуковой ракетой средней дальности "Орешник", а Владимир Путин предупредил о праве использовать оружие против объектов тех стран, которые позволяют использовать своё оружие против России.

В НАТО заявили, что не находятся в состоянии войны с Россией, не представляют для неё угрозы и не стремятся к конфронтации.

Западные СМИ, в том числе Politico и один из ведущих телеканалов США Fox News, признали, что именно США наносят удары по России ракетами ATACMS.

Они отметили, что без спутниковой разведки, построения траекторий и целеуказания Западом пуски ракет невозможны, и это означает, что военный конфликт между нашими странами начался.

Уточнения

Storm Shadow/SCALP-EG — англо-французская малозаметная крылатая ракета большой дальности типа "выстрелил и забыл", несёт мощную боеголовку. Предполагаемые цели — командные пункты, пункты управления и связи; аэродромы; порты и электростанции; места обслуживания самолётов и хранилища боеприпасов; мосты и другие стратегические объекты высокой ценности.

ATACMS твердотопливная тактическая баллистическая ракета класса земля — земля. Пусковыми установками ракет ATACMS являются реактивные системы залпового огня M270 MLRS и M142 HIMARS. В настоящее время ракетные комплексы могут использовать ракеты ATACMS четырёх типов -  с осколочно-фугасной боевую частью и кассетными боевыми частями с осколочно-фугасными или иными суббоеприпасами.

Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Темы владимир путин великобритания курская область брянская область
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