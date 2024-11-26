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Дмитрий Плотников

Яков Кедми: Орешник страшен, это новейшее слово в сегодняшних мировых вооружениях

Силовые структуры » Военные новости

Официальному Киеву и европейским странам надо всерьёз опасаться российских ракет "Орешник".

Ракета "Орешник"
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Ракета "Орешник"

Об этом заявил экс-сотрудник израильской спецслужбы "Натив", военный аналитик Яков Кедми.

Эксперт отметил, что "Орешник" — это новейшее слово в сегодняшних мировых вооружениях. При его применении никому не сможет помочь даже заглубленный бункер. Российские ракеты обладают характеристикой с разрушительный мощью, подчёркивает Кедми. И это стало понятно по первой информации с завода "Южмаш" в Днепропетровске.

Как уже рассказывали с мест, "Орешник" не просто там вызвал сильные разрушения, он полностью распылил одно из зданий, в буквальном смысле этого слова — от него осталась только горстка пыли, отметил Кедми.

По всей вероятности, были уничтожены все подземные помещения самых крупных цехов "Южмаша". Именно поэтому жители Днепропетровска сперва подумали, что в городе началось землетрясение. И именно поэтому нужно бояться новой российской ракеты, уверен эксперт.

Кстати, такие же страхи должны присутствовать и в европейских государствах. Ведь "Орешник" дотягивается до любой страны Европы. А если ракета будет размещена в Калининграде, то время её подлёта до столиц европейских государств уменьшится до считанных минут.

До столицы Великобритании ракета долетит за 4,5 минуты, а до Варшавы и того меньше, убеждён Кедми. А особенно страшно странам-членам альянса НАТО то, что "Орешник" может нести ядерную начинку, что делает его чрезвычайно опасным.

"Он может уничтожить бункер, где укрывается Владимир Зеленский. Ничего не поможет! Он может разрушить туннель в Карпатах, одесский порт, мосты через Днепр, железнодорожные узлы — всё что угодно", — перечислил цели ракеты бывший сотрудник "Натива".

Сейчас эксперты западных стран пытаются понять все характеристики ракеты. Правда, в одном они пришли к верному выводу — российская баллистическая ракета среднего действия сделана с большим запасом своих боевых возможностей, то бишь, с огромным потенциалом.

Натовские спецы уже посчитали, что подлётная скорость блоков данной ракеты, по всей вероятности, превышает 4 км/с, это почти 14 500 км/час. Это недосягаемо ни для одной зенитно-ракетной системы мира. Например, американская противоракетная система подвижного наземного базирования THAAD может работать с максимальной скоростью от 3 до 3,5 километров в секунду. Всё это не дотягивает до характеристик "Орешника".

По мнению экспертов из Британии, Германии и Штатов, сегодня пока не изучены возможности блоков маневрировать, когда они подлетают непосредственно к цели. Если эту возможность в ближайшее время докажут, то все современнейшие средства и комплексы ПРО, которые заточены под нынешнее баллистические ракеты, автоматом переходят в разряд бесполезных "пулялок".

Однако Запад продолжает эскалацию. И возникает вопрос: а как мы будем отвечать? Скорее всего, будут ещё "Орешники", и не один. Конечно, данная тенденция будет развиваться, а если они не отреагируют на удары "Орешником", то Россия, вполне вероятно, достанет из своих арсеналов более серьёзные средства поражения.

Кстати, в армии РФ есть очень интеллигентное тактическое ядерное оружие, которое, гораздо сильнее "Орешника", и очень серьёзно прочищает мозг. наверняка, это очень неплохая таблетка для "ястребов", которые решили при помощи продажной элиты Украины победить Россию.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы яков кедми днепропетровск
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