Официальному Киеву и европейским странам надо всерьёз опасаться российских ракет "Орешник".
Об этом заявил экс-сотрудник израильской спецслужбы "Натив", военный аналитик Яков Кедми.
Эксперт отметил, что "Орешник" — это новейшее слово в сегодняшних мировых вооружениях. При его применении никому не сможет помочь даже заглубленный бункер. Российские ракеты обладают характеристикой с разрушительный мощью, подчёркивает Кедми. И это стало понятно по первой информации с завода "Южмаш" в Днепропетровске.
Как уже рассказывали с мест, "Орешник" не просто там вызвал сильные разрушения, он полностью распылил одно из зданий, в буквальном смысле этого слова — от него осталась только горстка пыли, отметил Кедми.
По всей вероятности, были уничтожены все подземные помещения самых крупных цехов "Южмаша". Именно поэтому жители Днепропетровска сперва подумали, что в городе началось землетрясение. И именно поэтому нужно бояться новой российской ракеты, уверен эксперт.
Кстати, такие же страхи должны присутствовать и в европейских государствах. Ведь "Орешник" дотягивается до любой страны Европы. А если ракета будет размещена в Калининграде, то время её подлёта до столиц европейских государств уменьшится до считанных минут.
До столицы Великобритании ракета долетит за 4,5 минуты, а до Варшавы и того меньше, убеждён Кедми. А особенно страшно странам-членам альянса НАТО то, что "Орешник" может нести ядерную начинку, что делает его чрезвычайно опасным.
"Он может уничтожить бункер, где укрывается Владимир Зеленский. Ничего не поможет! Он может разрушить туннель в Карпатах, одесский порт, мосты через Днепр, железнодорожные узлы — всё что угодно", — перечислил цели ракеты бывший сотрудник "Натива".
Сейчас эксперты западных стран пытаются понять все характеристики ракеты. Правда, в одном они пришли к верному выводу — российская баллистическая ракета среднего действия сделана с большим запасом своих боевых возможностей, то бишь, с огромным потенциалом.
Натовские спецы уже посчитали, что подлётная скорость блоков данной ракеты, по всей вероятности, превышает 4 км/с, это почти 14 500 км/час. Это недосягаемо ни для одной зенитно-ракетной системы мира. Например, американская противоракетная система подвижного наземного базирования THAAD может работать с максимальной скоростью от 3 до 3,5 километров в секунду. Всё это не дотягивает до характеристик "Орешника".
По мнению экспертов из Британии, Германии и Штатов, сегодня пока не изучены возможности блоков маневрировать, когда они подлетают непосредственно к цели. Если эту возможность в ближайшее время докажут, то все современнейшие средства и комплексы ПРО, которые заточены под нынешнее баллистические ракеты, автоматом переходят в разряд бесполезных "пулялок".
Однако Запад продолжает эскалацию. И возникает вопрос: а как мы будем отвечать? Скорее всего, будут ещё "Орешники", и не один. Конечно, данная тенденция будет развиваться, а если они не отреагируют на удары "Орешником", то Россия, вполне вероятно, достанет из своих арсеналов более серьёзные средства поражения.
Кстати, в армии РФ есть очень интеллигентное тактическое ядерное оружие, которое, гораздо сильнее "Орешника", и очень серьёзно прочищает мозг. наверняка, это очень неплохая таблетка для "ястребов", которые решили при помощи продажной элиты Украины победить Россию.
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