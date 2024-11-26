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Петр Ермилин

В США оценили мощь российского истребителя Су-34

5:38
Силовые структуры » Военные новости

Российские ВВС третий месяц подряд получают новую партию истребителей Су-34, обратили внимание журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они рассказывают о характеристиках истребителя с высоким спросом. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

СУ-34
Фото: commons.wikimedia.org by Alex Beltyukov, CC BY-SA 3.0
СУ-34

25 ноября было подтверждено, что российские военно-воздушные силы получили новую партию ударных истребителей Су-34 после значительных усилий промышленности по расширению производства этих самолетов.

Генеральный директор государственной объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха прокомментировал поставку следующим образом: "Своевременное выполнение государственного оборонного заказа является ключевой задачей ОАК. Наши сотрудники с честью выполняют эту важную работу. Это не последняя партия истребителей-бомбардировщиков Су-34 в этом году. Эти самолеты являются основной ударной силой нашей фронтовой авиации и демонстрируют свою эффективность в реальных боевых условиях".

Он добавил, что самолеты уже отправлены к местам их эксплуатации после завершения необходимых испытаний. Поставка осуществляется вслед за предыдущими партиями, поставленными в апреле, июне, сентябре и октябре. Истребители Су-34 по-прежнему используются не только в боевых операциях против украинских и союзных западных сил в Курске, Украина, и в регионах Донбасса, но и для обеспечения безопасности России в более широком смысле в условиях обострения напряженности в отношениях с западным блоком.

В октябре 2023 года Министерство обороны России отдало распоряжение о расширении производства истребителей Су-34, которые производятся на авиационном заводе имени Чкалова в Новосибирске с использованием комплектующих, цепочки поставок которых расположены на большей части территории страны. После распада Советского Союза эти самолеты были приобретены в гораздо большем количестве, чем истребители любого другого класса, и продолжали модернизироваться с помощью целого ряда новых усовершенствований и подсистем. Первый заказ на усовершенствованный вариант Су-34М был размещен в 2020 году.

Многое остается неясным в отношении усовершенствований Су-34М, хотя, как сообщается, почти вся его авионика была значительно улучшена, включая системы радиоэлектронной борьбы, а самолет получил доступ к более широкому спектру управляемого оружия. Также были поставлены специализированные варианты Су-34М, предназначенные для ведения разведки или радиоэлектронной борьбы, при этом первый из них оснащен модулем электронного поиска УКР-РТ, модулем камеры УКР-ОЕ и модулем УКР-РЛ, который оснащен радаром с синтезированной апертурой.

Су-34 впервые прошли боевые испытания на сирийском театре военных действий, где они были развернуты с конца 2015 года для поддержки операций местных властей по борьбе с повстанцами. Несмотря на меньшую маневренность, чем другие российские истребители, этот самолет по-прежнему сохраняет значительные боевые возможности класса "воздух-воздух", поскольку подразделения, дислоцированные в Сирии, были вооружены ракетами класса "воздух-воздух" с радиолокационным наведением R-27 для отражения возможных атак Запада или Турции. Совсем недавно истребители Су-34 сыграли центральную роль в продолжающемся российско-украинском конфликте, и на недавних кадрах постоянно видно, как самолеты начинают интенсивную бомбардировку украинских и союзных западных войск в Курске. Самолеты ценятся за их особенно высокую грузоподъемность, которая позволяет им устанавливать новые планирующие бомбы ФАБ-3000 весом 3000 килограммов, а также различные комбинации более легких боеприпасов, включая бомбы с термобарическими боеголовками.

Несмотря на то, что украинские ПВО потеряли более двух десятков истребителей Су-34, их очень низкая стоимость производства, оцениваемая чуть более чем в 10 миллионов долларов, в зависимости от дальности полета, делает эти потери ограниченными, учитывая высокие показатели восстановления пилотов. Стоимость закупки каждого из них сопоставима со стоимостью основного боевого танка западного производства, и основной причиной, по которой самолеты не поставляются в больших количествах, являются их высокие эксплуатационные расходы. Су-34 может значительно повысить свою живучесть, используя крылатые или баллистические ракеты большой дальности, но может наносить гораздо больше урона за один боевой вылет и при гораздо меньших затратах, если сбрасывает гравитационные бомбы, хотя и за счет большей уязвимости. Ожидается, что этот самолет будет производиться до 2030-х годов наряду с истребителем пятого поколения Су-57, а другие российские истребители, выпускаемые сегодня, такие как Су-30 и Су-35, как ожидается, будут постепенно сняты с производства.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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