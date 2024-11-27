В США рассказали о применении Ираном закупленных российских Су-35

5:30 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Новая авиабаза для иранских истребителей Су-35 позволит самолетам играть ключевые роли в противовоздушной обороне, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они рассуждают о применении истрбеителя иранскими военными. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: flickr.com by Артем Катранжи, CC BY-SA 2.0 Су-35

Сообщается, что военно-воздушные силы Ирана приступили к строительству новых укрепленных объектов для крупных истребителей-тяжеловесов на 3-й тактической авиабазе, расположенной в 47 километрах к северу от Хамедана, — объекте, в просторечии известном как авиабаза Хамедан.

Спутниковые снимки, на которых видно строительство, породили предположения о том, что на объекте вскоре могут появиться истребители Су-35, которые, как было подтверждено, были заказаны в России. Утверждения на этот счет подкрепляются размерами подвесок, которые слишком велики для существующих в Иране самолетов. Находясь на западе страны, этот объект имеет выгодное расположение, позволяющее эскадрилье Су-35 быстро реагировать на угрозы воздушного вторжения со стороны Израиля или члена НАТО Турции, где также базируется большое количество западных военных самолетов.

База также расположена недалеко от иранской столицы Тегерана и нескольких ключевых ядерных объектов. Широкий боевой радиус Су-35, составляющий более 2000 километров, также позволяет самолету с большим комфортом перебрасывать свои силы по суше на Ближний Восток или летать над Ормузским проливом с авиабазы Хамадан.

Сохраняется значительная вероятность того, что Су-35, поставляемые в Иран, будут распределены между двумя или более объектами, что позволит им охватывать большее количество регионов страны и ограничит уязвимость флота от ударов по какому-либо конкретному объекту. Сильно укрепленная подземная авиабаза Eagle 44, впервые открытая в начале февраля 2023 года, также, по-видимому, была построена для размещения истребителей Су-35, хотя остается неясным, будет ли подразделение базироваться там постоянно или же оно предназначено для ротационного развертывания.

Основным преимуществом рассредоточения Су-35 по нескольким объектам является то, что эти самолеты являются единственными в иранском парке, оснащенными не устаревшими датчиками. Таким образом они могут служить в качестве усилителей для подразделений, использующих более старые истребители, такие как F-4E и F-14. Присутствие даже небольшого количества Су-35 может значительно улучшить ситуационную осведомленность, снизить подверженность помехам и, возможно, даже помочь в наведении разведывательных групп с помощью радаров на цели, если на старых самолетах установлена эффективная система передачи данных. Радар "Ирбис" на истребителе более чем в два раза больше, чем на американских F-16, F-18 и F-35, и является единственным на вооружении Ирана, который использует систему электронного сканирования.

На сегодняшний день Су-35 является самым боеспособным истребителем в классе, имеющемся на вооружении России, для оснащения нескольких полков, и основан на конструкции истребителя превосходства в воздухе Су-27 "Фланкер". Считается, что этот самолет уничтожил гораздо больше самолетов класса "воздух-воздух", чем любой другой класс истребителей после окончания холодной войны, в первую очередь из-за его центральной роли в конфликте на Украине, поскольку Су-35 участвовали в крупных воздушных боях с украинскими истребителями четвертого поколения, где они одержали ошеломляющие победы в начале конфликта.

Среди примечательных особенностей истребителя — интеграция трехмерных двигателей с изменяемым вектором тяги, обеспечивающих исключительную маневренность, его очень высокая выносливость, позволяющая ему значительно превосходить истребители любого западного класса, а также наличие трех дополнительных радаров, в том числе двух радаров L-диапазона в корневой части крыла, оптимизированных для обнаружения самолетов-невидимок и проведения электронных атак.

Истребитель также совместим с ракетой класса "воздух-воздух" Р-37М, которая имеет дальность полета до 400 километров при стрельбе с больших скоростей и высот, скорость 6 Махов и большую боеголовку весом 61 килограмм. Ракетный класс позволяет Су-35 представлять серьезную угрозу для самолетов поддержки, таких как танкеры-заправщики и самолеты ПВО, а также для бомбардировщиков, находящихся далеко за пределами досягаемости их сопровождения. Развертывание Р-37М могло бы позволить иранским истребителям Су-35 внести особенно значительный вклад в оборону страны, даже если эти самолеты будут размещены в ограниченном количестве, поскольку ни один из противников страны не располагает ракетами аналогичного класса дальнобойности.