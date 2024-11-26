ВС РФ отошли из Купянска в Харьковской области. Что произошло?

С утра прошла информация, что ВС РФ отошли с плацдарма в северо-восточной части Купянска, который был занят неожиданным прорывом неделю назад. Что случилось?
Прорыв на Купянск с севера был 14 ноября небольшими силами вдоль железной дороги с участием БТР и танков на шесть километров, после чего российские части закрепились в промзоне Купянска на левом берегу Оскола.
27 ноября утром российские военкоры и бойцы сообщили, что эти силы были вынуждены отойти. Из того, что стало известно позже от российских источников в Telegram, бои идут недалеко от Сахарного завода со стороны улиц Достоевского и Сосновой на окраине Купянска. С обеих сторон слышна работа артиллерии и миномётов.
Есть предположение, что россияне опасались за фланги, так как после приезда Владимира Зеленского в Купянск на это направление были переброшены резервы из Курской области. Российское военное руководство решило сберечь жизни солдат и вывести их на более устойчивые позиции. Также есть версия, что отход из Купянска — это перегруппировка сил.
Очевидно, что там, где у ВС РФ не получается прорыв, не продолжают, а ищут новые места. Это контрастирует с желанием украинцев из каждого населённого пункта сделать "крепость".
Зато у россиян получаются такие прорывы, как на днях в Курахове, когда, переправившись через реку Волчья, штурмовая группа вошла в центр города и закрепились там. Обозреватель Bild Юлиан Репке по этому поводу сокрушался: как это возможно, чтобы "десять бойцов ВС РФ смогли прорвать украинскую оборону центральной части Курахова".
Из самого Купянска российские бойцы отошли, но организован плацдарм у села Новомлынск, расположенного примерно в 30 километрах севернее Купянска на правом берегу реки Оскол. Новомлынск — полуостров на Осколе, русло кое-где обмелело, поэтому реку легко форсировали.
Telegram-канал "Купянский район для своих" пишет около полудня, что в начале села Двуречная (южнее Новомлынска) начались бои. Это важный пункт в районе железной дороги, по которой снабжаются ВСУ в Купянске. Итого, перешли на широкий охват Купянска с севера.
То, что россияне перешли с левого на правый берег Оскола и закрепились там, по мнению шеф-редактора местного издания "Думка" Юрия Ларина, означает, что армия РФ не ограничится левобережьем Оскола, а продолжит занимать Харьковскую область с севера с правого берега реки Оскол.
А южнее уже стабилен плацдарм в районе Кругляковки и Сеньковки, правда это левый берег Оскола. В этом районе ВС РФ заняли населённый пункт Копанки в Харьковской области, сообщили в минобороны.
С юга на купянском направлении, по словам Юрия Ларина, бои идут уже возле Новоосинова, что означает частичную либо полную потерю Украиной Глушковки. Также он сообщил, что ВС РФ уже подошли к Петропавловке, которая прикрывает левобережную часть Купянска.
По его мнению, ВС РФ имеют полную инициативу в Харьковской области, они зашли в село Сотницкий Казачок в Золочевском районе и тестируют оборону ВСУ в районе Гоптовки в направлении Казачьей Лопани к северу от Харькова. Другие украинские паблики указывают, что увеличилось давление на Волчанск. Как указывал губернатор Белгорода Вячеслав Гладков без выхода на окружную Харькова налёты БПЛА по Шебекино не прекратятся.
Ку́пянск — город в Харьковской области Украины, административный центр Купянского района и Купянской городской общины. Крупный железнодорожный узел на востоке страны.
Ха́рьков— город на северо-востоке Украины, важный промышленный и научный центр страны, административный центр Харьковской области, Харьковского района и Харьковской городской общины. Второй по численности населения город Украины с населением 1 100 000 человек (2023). Вместе с близлежащими городами и районами образует Харьковскую агломерацию с населением более 2 млн человек.
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