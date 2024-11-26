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Любовь Степушова

ВС РФ отошли из Купянска в Харьковской области. Что произошло?

Силовые структуры » Военные новости

С утра прошла информация, что ВС РФ отошли с плацдарма в северо-восточной части Купянска, который был занят неожиданным прорывом неделю назад. Что случилось?

Военные
Фото: mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации, CC BY 4.0
Военные

ВС РФ вышли из Купянска, вероятно, опасаясь окружения

Прорыв на Купянск с севера был 14 ноября небольшими силами вдоль железной дороги с участием БТР и танков на шесть километров, после чего российские части закрепились в промзоне Купянска на левом берегу Оскола.

27 ноября утром российские военкоры и бойцы сообщили, что эти силы были вынуждены отойти. Из того, что стало известно позже от российских источников в Telegram, бои идут недалеко от Сахарного завода со стороны улиц Достоевского и Сосновой на окраине Купянска. С обеих сторон слышна работа артиллерии и миномётов.

Есть предположение, что россияне опасались за фланги, так как после приезда Владимира Зеленского в Купянск на это направление были переброшены резервы из Курской области. Российское военное руководство решило сберечь жизни солдат и вывести их на более устойчивые позиции. Также есть версия, что отход из Купянска — это перегруппировка сил.

Очевидно, что там, где у ВС РФ не получается прорыв, не продолжают, а ищут новые места. Это контрастирует с желанием украинцев из каждого населённого пункта сделать "крепость".

Зато у россиян получаются такие прорывы, как на днях в Курахове, когда, переправившись через реку Волчья, штурмовая группа вошла в центр города и закрепились там. Обозреватель Bild Юлиан Репке по этому поводу сокрушался: как это возможно, чтобы "десять бойцов ВС РФ смогли прорвать украинскую оборону центральной части Курахова".

Организован плацдарм севернее Купянска — на правом берегу Оскола

Из самого Купянска российские бойцы отошли, но организован плацдарм у села Новомлынск, расположенного примерно в 30 километрах севернее Купянска на правом берегу реки Оскол. Новомлынск — полуостров на Осколе, русло кое-где обмелело, поэтому реку легко форсировали.

Telegram-канал "Купянский район для своих" пишет около полудня, что в начале села Двуречная (южнее Новомлынска) начались бои. Это важный пункт в районе железной дороги, по которой снабжаются ВСУ в Купянске. Итого, перешли на широкий охват Купянска с севера.

То, что россияне перешли с левого на правый берег Оскола и закрепились там, по мнению шеф-редактора местного издания "Думка" Юрия Ларина, означает, что армия РФ не ограничится левобережьем Оскола, а продолжит занимать Харьковскую область с севера с правого берега реки Оскол.

Южнее Купянска — стабильное продвижение на левом берегу Оскола

А южнее уже стабилен плацдарм в районе Кругляковки и Сеньковки, правда это левый берег Оскола. В этом районе ВС РФ заняли населённый пункт Копанки в Харьковской области, сообщили в минобороны.

С юга на купянском направлении, по словам Юрия Ларина, бои идут уже возле Новоосинова, что означает частичную либо полную потерю Украиной Глушковки. Также он сообщил, что ВС РФ уже подошли к Петропавловке, которая прикрывает левобережную часть Купянска.

По его мнению, ВС РФ имеют полную инициативу в Харьковской области, они зашли в село Сотницкий Казачок в Золочевском районе и тестируют оборону ВСУ в районе Гоптовки в направлении Казачьей Лопани к северу от Харькова. Другие украинские паблики указывают, что увеличилось давление на Волчанск. Как указывал губернатор Белгорода Вячеслав Гладков без выхода на окружную Харькова налёты БПЛА по Шебекино не прекратятся.

Уточнения

Ку́пянск  — город в Харьковской области Украины, административный центр Купянского района и Купянской городской общины. Крупный железнодорожный узел на востоке страны.

Ха́рьков город на северо-востоке Украины, важный промышленный и научный центр страны, административный центр Харьковской области, Харьковского района и Харьковской городской общины. Второй по численности населения город Украины с населением 1 100 000 человек (2023). Вместе с близлежащими городами и районами образует Харьковскую агломерацию с населением более 2 млн человек. 
 

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы купянск двуречная
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