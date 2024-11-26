Вооружённые до зубов. Где Зеленский и Сырский будут брать людей для нового контрнаступления

4:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Соединенные Штаты признали, что разрешили Владимиру Зеленскому использовать дальнобойные ракеты ATACMS по территориям Курского приграничья и "рядом" с областью.

Фото: website President of Ukraine by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under commons. wikimedia. org Рабочая поездка Президента Украины

Разжечь пожар

Специалист по стратегическим коммуникации Вашингтона Джон Кирби сказал, что Вашингтон разрешил Киеву бить по Курщине, поскольку это "отвечает требованиям самообороны". Белый дом также признаёт, что США изменили руководство по применению ракет ATACMS для нанесения Киевом ударов по конкретным видам целей, правда, не уточнив, о какие цели они имели ввиду.

Затем глава военного комитета альянса НАТО Роб Бауэр рассказал, что военный блок сейчас обсуждает нанесение ударов по российской территории в случае вооружённого конфликта со странами НАТО. А тот факт, что альянс поменял отношение к сущности организации как оборонного альянса, он назвал позитивным.

Сегодня и государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон обеспечит Украину всем необходимым для продолжения военных действий в 2025 году. Также они будут способствовать ведению диалога о мире, но только с позиции силы, отметил госсекретарь США.

Где брать "мясо"

Теперь становится понятно, почему главком ВСУ Александр Сырский сегодня анонсировал новый контрнаступ. Среди тезисов главнокомандующего было и то, что Киеву "нельзя победить только в обороне".

А давайте разберёмся, чем же таким "всем необходимым" могут обеспечить США Украину? Ну дадут они ещё полторы сотни танков "Абрамс", дадут ещё 300 БМП "Брэдли" и БТР М113. Ну восстановят какое-то количество советских танков. Отгрузят определённое количество самолётов F-16.

Но где они собираются брать полмиллиона (и это минимум) обученных солдат? Без такого количества о контрнаступе и заикаться не следует.

Напомним, в прошлом году в наступлении на Мелитополь и в сторону Мариуполя ВСУ задействовали несколько сотен тысяч очень подготовленных боевиков. Они были обучены, хорошо оснащены и, главное, мотивированы. Однако те результаты контрнаступления все хорошо помнят, и уже сегодня они полностью нивелированы.

Теперь остается понять, на что же собирается делать ставки Киев и Вашингтон?

Они дёрнутся

Однако можно не сомневаться, что украинская армия такую попытку предпринимать будет. И будет она контратаковать по нескольким причинам.

Во-первых, на фоне глубочайшего кризиса на фронте руководству армии Украины деваться некуда. Где-нибудь они всё равно будут пытаться совершить прорыв. Скорее всего, это будет Брянская область. Именно на границу туда сейчас стягивают бронетехнику, БК и собирают пункты временных дислокаций.

Вторая причина, по которой ВСУ попытаются атаковать границу России — это выполнение воли "хозяина". Именно американцы и заставят совершить самоубийственный бросок перед инагурацией Дональда Трампа.

Вообще, уходящяя администрация Белого дома не отличается адекватностью. Ведь сжигая мосты, они пошли на крайнюю эскалацию по всем вопросам. Тут и удары дальнобойного высокоточного оружия, и крайне жёсткая риторика альянса НАТО (как раз, с подачи США).

Словом, Трампу передадут пылающую Украину и пылающий конфликт. Очень трудно сказать, как новый президент США сможет быстро потушить это всё. Ведь очевидно, что стороны будут в весьма непримиримых позициях, а значит все "хотелки" Трампа будут побоку и Москве, и Киеву.

Тем более, что Вооружённые силы Украины будут к тому времени вооружены до зубов…

Мы со своими воинами до победы. Здесь наша земля. Здесь наши люди. Мы здесь все свои