Минобороны РФ анонсировало удар возмездия в ближайшие дни. Куда прилетит?

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Москва при анонсе удара возмездия по США подчёркивает фактор гибели российских военнослужащих от дальнобойных ракет ATACMS.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Ракета "Орешник"

Москва готовит "цивилизованный" удар по США

Минобороны РФ подробно описало потери от ударов дальнобойным американским оружием по объектам в Курской области 23 и 25 ноября. В Telegram-канале ведомства сообщается, что 23 ноября ракетами ATACMS нанесён удар в районе населённого пункта Лотаревка (37 километров северо-западнее Курска) по позиции зенитного ракетного дивизиона С-400. В результате удара повреждена РЛС, а среди личного состава есть пострадавшие. 25 ноября 2024 года был нанесён удар теми же ракетами по аэродрому Курск-Восточный (населённый пункт Халино). В результате падения осколков ракет два военнослужащих получили ранения.

Цель подробных описаний с демонстрацией фото обломков ракет — продемонстрировать доказательства применения американского дальнобойного оружия перед ответными действиям, которые обещаны в ближайшее время. Это мировая практика, если так можно выразиться, "цивилизованного" ведения войны. Так делают Иран и Израиль перед ракетными обстрелами территорий противника.

Когда будет нанесёт удар возмездия?

Вероятно, удар возмездия по США или по их прокси на Украине произойдёт до 30 ноября включительно. Подтверждает эти намерения документ NOTAM (Notice to Airmen) о том, что Россия закрывает небо до 30 ноября над полигоном Капустин Яр, откуда, как правило, стартует российская баллистика. О подготовке к удару свидетельствует и прошедшая ночная крупнейшая атака 188 беспилотниками по Украине, которые выявляли системы ПВО.

21 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что с полигона Капустин Яр ВКС РФ нанесли удар по заводу "Южмаш" одной из новейших ракетных систем средней дальности — баллистической ракетой в безъядерном оснащении "Орешник". Президент добавил, что при последующих ударах ракетой, если Запад не одумается, мирное население в случае применения "Орешника" будет оповещено.

Цели Москвы для удара возмездия

Эксперты сходятся во мнении, что у Украины, да и в мире, нет систем ПВО, способных остановить ракету с разделяющимися боеголовками, которая на гиперзвуке атакует из космоса.

Наиболее часто называются следующие цели для удара возмездия...

Распределительные подстанции при украинских АЭС, что погрузит страну в тотальный блэкаут. Это кажется приоритетным, так как приведёт к протестам населения и дезорганизации всей экономики и логистики Украины.

Штабы, откуда даются целеуказания и маршрутные задания на пуск западных ракет. Они, по данным военных аналитиков, работают в Сумской и Днепропетровской областях, и там находятся американские военные инструкторы.

Транспортные узлы на западной границе, например, в районе Чопа, где проходят маршруты доставки вооружений НАТО.

Карпатский туннель, через который осуществляется перевозка техники и боеприпасов.

Одесский порт — главный стратегический центр логистики.

Бункер, где укрывается Зеленский, и даже в момент проведения там совещаний с военным руководством стран НАТО.

Американские военные базы в Европе, включая те, где размещено тактическое ядерное оружие, это Польша, Румыния, Германия, Турция.

Американские и британские авианосцы.

США одумаются лишь тогда, когда начнут гибнуть их солдаты и офицеры. Неслучайно Путин и минобороны подчёркивают фактор ранения и гибели российских военнослужащих от ракет ATACMS, направляемых американскими инструкторами.

Уточнения

ATACMS — твердотопливная тактическая баллистическая ракета класса земля — земля, производимая американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 км. Пусковыми установками ракет ATACMS являются реактивные системы залпового огня M270 MLRS и M142 HIMARS.



«Оре́шник» — российский экспериментальный подвижный грунтовый ракетный комплекс и одноимённая баллистическая ракета средней дальности, название которой впервые произнёс 21 ноября 2024 года президент России Владимир Путин после ракетного удара по Днепру в ходе российского вторжения в Украину. Первая в мире ракета средней дальности с разделяющейся головной частью, применённая в боевых условиях.

