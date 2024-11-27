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Петр Ермилин

В США высказались об увеличении запасов дальнобойных ракет у Украины

4:10
Силовые структуры » Военные новости

Великобритания и Франция только что увеличили запасы крылатых ракет Украины, которые можно использовать для нанесения масштабных ударов вглубь России, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они рассказывают о запасах этого вида оружия у Киева. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

крылатая ракета Storm Shadow
Фото: commons.wikimedia.org by Adam Morgan, PDM
крылатая ракета Storm Shadow

Великобритания и Франция осуществили крупные поставки крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow и SCALP-EG Вооруженным силам Украины, причем до 150 ракет были доставлены незадолго до получения 19 ноября разрешения на их использование против международно признанной территории России. Многие европейские государства уже давно активно выступают за неограниченные атаки на территории России, причем Лондон и Париж являются одними из наиболее активных в этом отношении.

Хотя ракеты Storm Shadow начали использоваться украинскими ВВС для нанесения ударов по российским войскам еще в мае 2023 года, их применение было ограничено целями на территориях, которые западный мир признал украинскими, а именно в Донбассе и Крыму. Таким образом, расширение масштабов ракетных ударов, которые направляются обширными сетями западных спутников и поддерживаются крупным количеством советников западного блока и других специалистов на местах, для нанесения ударов по целям на большей части территории России, представляет собой серьезную эскалацию.

Storm Shadow и SCALP-EG являются производными от одной и той же совместно разработанной англо-французской крылатой ракеты и с 2023 года были интегрированы в украинский парк советских ударных истребителей Су-24М и истребителей превосходства в воздухе Су-27.

Ожидается, что французские ракеты SCALP будут установлены на истребителях Mirage 2000, которые планируется доставить Военно-воздушным силам Украины из Франции в январе. Как ракеты Storm Shadow, так и SCALP неоднократно сбивались российскими военными с помощью электронных средств, при этом захват ракет в относительно неповрежденном состоянии, как полагают, способствовал разработке более эффективных средств радиоэлектронного противодействия.

Западные и украинские источники в прошлом неоднократно выражали значительное недовольство эффективностью российских средств радиоэлектронной борьбы, препятствующих эффективному использованию на театре военных действий широкого спектра управляемых ракет, в том числе двух европейских классов крылатых ракет.

Поскольку парк истребителей Украины серьезно истощен, ожидается, что наряду с Mirage 2000 ракеты могут быть установлены и на истребителях F-16, поставки которых запланированы на 2025 год рядом европейских государств. 

Страны по всей Европе также продолжают лоббировать Соединенные Штаты с целью передачи Украине их собственного аналога крылатой ракеты воздушного базирования JASSM. Эти ракеты было бы легче интегрировать в украинские истребители F-16.

Президент Джо Байден 1 августа заявил, что поставка ракет нового класса остается возможной, при этом издание Politico уточнило, что обсуждается класс JASSM. Истребители F-16, переданные Украине, являются заметно устаревшими вариантами времен холодной войны и, как считается, не имеют никаких шансов на успех в воздушном бою против России. 

Таким образом, долгое время предполагалось, что самолеты будут использоваться в первую очередь в качестве пусковых установок для ракет большой дальности, которые будут поражать российские цели с безопасного расстояния, очень удаленного от линии фронта, подобно тому, как это делали украинские истребители советской эпохи.

Уточнения

Mirage 2000 — французский многоцелевой истребитель четвёртого поколения, разработанный в 1970-х годах фирмой Дассо.

Storm Shadow/SCALP-EG — англо-французская малозаметная крылатая ракета большой дальности воздушного базирования, разрабатываемая с 1994 года компаниями Matra и British Aerospace, а в настоящее время производимая MBDA.

Storm Shadow/SCALP-EG — англо-французская малозаметная крылатая ракета большой дальности воздушного базирования, разрабатываемая с 1994 года компаниями Matra и British Aerospace, а в настоящее время производимая MBDA. Storm Shadow — британское название ракеты.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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