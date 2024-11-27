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Петр Ермилин

Поворот против Китая: в США раскрыли цель развертывания подлодки Virginia

Силовые структуры » Военные новости

Первая американская ударная подводная лодка класса "Вирджиния" на постоянной основе развернута на острове Гуам в западной части Тихого океана, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О том, как с этим связан Китай, они рассказывают в своей новой статье. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Атомная подводная лодка USS Plunger
Фото: ID:DNSC8506050 by Service Depicted: Navy Camera Operator: PHCS R. L. LAWSON, PDM
Атомная подводная лодка USS Plunger

Военно-морские силы США приступили к первому постоянному передовому развертыванию ударной атомной подводной лодки класса "Вирджиния" на Гуаме. Ожидается, что новая база USS Minnesota будет способствовать более эффективному размещению американской военно-морской мощи в западной части Тихого океана.

Хотя в последние годы наиболее заметное развертывание сил на Гуаме было связано со стратегическими бомбардировщиками, базирующиеся там самолеты В-52 и В-1 часто совершали полеты и проводили учения вблизи Китая и Северной Кореи, военно-морские объекты на этой территории также имеют большое значение. В настоящее время военно-морской флот базирует на Гуаме четыре ударные атомные подводные лодки, а именно USS Annapolis, USS Asheville, USS Jefferson City и USS Springfield, хотя все это более старые корабли класса Los Angeles, введенные в эксплуатацию в начале 1990-х годов.

Модель класса "Вирджиния" была разработана в качестве преемника, обладающего значительно более высокими возможностями скрытности, и является значительно более быстрой, но почти в три раза более дорогостоящей в производстве.

Удовлетворенность военно-морского флота проектом привела к тому, что он намеревался ввести в эксплуатацию 66 кораблей, из которых 23 в настоящее время находятся в эксплуатации. Ожидается, что замена подводных лодок класса "Лос-Анджелес", базирующихся на Гуаме, будет приоритетной в соответствии с более широкой тенденцией к определению приоритетности наиболее боеспособных средств для развертывания в Тихом океане.

Подводный крейсер USS Minnesota — это подводная лодка класса Block 2 Virginia, основное вооружение которой составляет до 12 крылатых ракет "Томагавк". Ожидается, что в начале 2030-х годов на подводных лодках будут установлены крылатые ракеты с ядерным вооружением, и в настоящее время такие ракеты находятся в стадии разработки. Развертывание эсминца "Миннесота" ВМС США является частью "стратегического плана развертывания военно-морских сил в Индо-Тихоокеанском регионе", и теперь корабль переходит под командование 15-й эскадры подводных лодок наряду с четырьмя кораблями класса "Лос-Анджелес".

Военно-морской флот объявил о развертывании: "Обстановка в области безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе требует, чтобы военно-морские силы США направили туда наиболее боеспособные подразделения. Такая позиция обеспечивает гибкость при проведении морских операций и операций объединённых сил, а передовые подразделения готовы быстро реагировать для сдерживания агрессии и содействия установлению мира и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе".

Лейтенант-коммандер Рик Мур, представитель Тихоокеанских подводных сил, уточнил, что корабль "дополняет военно-морские силы передового базирования ударной подводной лодкой нового поколения с расширенными возможностями". Ожидается, что создание на Гуаме базы для технического обслуживания судов класса "Вирджиния" поможет сохранить значительное присутствие этих судов в западной части Тихого океана, где они призваны сыграть центральную роль в любой потенциальной войне под руководством США против Китая или Северной Кореи.

США вложили значительные средства в расширение своих возможностей противоракетной обороны на Гуаме, и ожидается, что объекты на этой территории будут приобретать все большее значение по мере увеличения присутствия морской пехоты и поступления на вооружение нового бомбардировщика B-21. Американские противники уделяют приоритетное внимание возможности нанесения ударов по Гуаму, и важную роль сыграло успешное испытание Северной Кореей в марте твердотопливной баллистической ракеты средней дальности с гиперзвуковым планирующим носителем "Хвасон-16В".

Быстро расширяющийся арсенал баллистических ракет средней дальности DF-26 Китая является одним из многих объектов его арсенала, что ставит Гуам под прицел, в то время как российская баллистическая ракета средней дальности "Орешник", о поступлении которой на вооружение впервые было объявлено 21 ноября, обладает аналогичными ударными возможностями.

Растущая уязвимость объектов на Гуаме побудила Вооруженные силы США к более широкому размещению своих сил и средств в западной части Тихого океана, в том числе путем строительства новых объектов на острове Уэйк и в Австралии. Тем не менее, ожидается, что позиция Гуама как центра передовых позиций Америки в регионе будет сохранена.

Уточнения

ПЛАТ (подводная лодка атомная торпедная) — класс атомных подводных лодок, основным вооружением которых является торпедное оружие.
 

Внешняя политика Соединённых Штатов Америки — набор внешнеполитических целей и методов, используемых США в отношении других стран.

Военно-морская база Гуам — стратегическая военно-морская база США, расположенная в гавани Апра и занимающая полуостров Ороте, Гуам.
 

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Темы китай северная корея
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