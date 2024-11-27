Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников

Ракета Tomahawk. Американское дальнобойное оружие высокой точности, которое желает Киев

3:51
Силовые структуры » Военные новости

Накануне в Парламентской ассамблее НАТО призвали альянс передать Вооружённым силы Украины различное вооружение.

Tomahawk
Фото: defenceimagery.mod.uk by ROYAL NAVY IMAGE is licensed under Open Government Licence version 1.0
Tomahawk

Что это может означать?

Рекомендация Парламентской ассамблеи военного блока создаёт юридическую основу, чтобы принять это решение. Кстати, среди вооружения, которое может отправиться на Украину — ракеты "Томагавк" американского производства.

Речь идёт о ракетах, способных летать на расстоянии до 5500 км, чтобы в глубоком тылу России поражать стратегические объекты.
Также стоит отметить, что у НАТО пока этих ракет нет. Так что это заявление — чистая декларация для моральной поддержки Банковой. По сути, это блеф.

Тем более, что ракета "Томагавк" — это ракета морского базирования. Если кто-то и будет стрелять по нам этим вооружением, то это будут американцы, и будут они это делать за приделами Украины, а это уже настоящая война.

О чём речь

Томагавк (BGM-109 Tomahawk) — это семейство крылатых ракет большой дальности, разработанное в США. Эти ракеты широко используются ВМС США и некоторых других стран, обладая высокой точностью и способностью поражать наземные цели на значительном расстоянии.

История создания и развития

Разработка "Томагавка" началась в 1970-х годах. Изначально ракета предназначалась для поражения кораблей противника, но впоследствии её модифицировали для ударов по наземным целям. Первое боевое применение Tomahawk состоялось во время войны в Персидском заливе в 1991 году.

Характеристики и возможности

  • Дальность полёта: зависит от модификации, но может достигать нескольких тысяч километров (5,5 тыс. км).
  • Точность: обеспечивается системой спутниковой навигации и инерциальной навигации, что позволяет поражать цели с высокой точностью.
  • Многообразие модификаций: существуют различные модификации "Томагавка", отличающиеся боевой частью, системой наведения и другими характеристиками.
  • Способность преодолевать системы ПВО: ракета оснащена средствами радиоэлектронной борьбы, что позволяет ей снизить вероятность перехвата.
  • Несколько типов базирования: "Томагавки" могут запускаться с подводных лодок и надводных кораблей.

Принцип действия

Ракета "Томагавк" летит к цели на небольшой высоте, используя рельеф местности для маскировки. На конечном участке траектории ракета переходит на крутое пикирование и поражает цель.

Боевое применение

Томагавки использовались в различных военных конфликтах, включая:

  • Войну в Персидском заливе: массированный ракетный удар по иракским войскам.
  • Войны в Югославии и Афганистане: для поражения военных объектов и инфраструктуры.
  • Войну в Ираке: для уничтожения командных пунктов, складов боеприпасов и других важных объектов.

Значение Томагавка

Ракета "Томагавк" является одним из самых известных американских видов высокоточного оружия. Она позволяет поражать цели на значительном расстоянии. Несмотря на появление новых видов вооружений, "Томагавк" остается актуальным оружием. Ведутся работы по модернизации ракеты, направленные на повышение её точности и дальности полёта.

Вывод

Ракета "Томагавк", безусловно, является одной из самых эффективных крылатых ракет в мире. Однако, она не единственная в своем классе. Многие страны разработали свои аналоги, обладающие схожими характеристиками и предназначением.

Уточнения

Парла́ментская ассамбле́я НА́ТО (англ. NATO Parliamentary Assembly) — межпарламентская организация стран — членов НАТО. Создана в 1955 году в качестве площадки для обсуждения вопросов безопасности законодателями стран-членов НАТО.

Насколько «Орешник» быстрее «Кинжала» и других ракет
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу сша нато
Обсудить
Новости Все >
Стало известно, чем готовы жертвовать российские туристы, чтобы сэкономить
Врач рассказала, когда нужно вести ребёнка к врачу из-за ОРВИ
Многодетные лишились детей за одну ночь в Тюмени
Палеонтологи нашли крупнейшую червеобразную ящерицу
Что будет, если ликвидировать Зеленского? Ответил политолог
На развитие туризма в РФ направят около 460 млрд рублей до 2030 года
8 краденых баранов мужчина провез на легковушке в Омске
Курить смогут только богачи: сигареты в России в 2025 году подорожают
Инфаркт во время секса признали производственной травмой в Израиле
Антон Котяков анонсировал возможные изменения в трудоустройстве подростков
Сейчас читают
Три дерева, которые нельзя сажать на участке
Садоводство, цветоводство
Три дерева, которые нельзя сажать на участке
Секрет идеальной яичницы: почему яйца нужно разбивать на холодную сковороду
Еда и рецепты
Секрет идеальной яичницы: почему яйца нужно разбивать на холодную сковороду
Салат, который станет королём новогоднего стола: медвежья шубка
Еда и рецепты
Салат, который станет королём новогоднего стола: медвежья шубка Аудио 
Популярное
Что нельзя сажать рядом с морковью

Морковь не уживается со свёклой и укропом, но лук и горох помогут ей расти лучше, защищая от вредителей и улучшая почву.

Что нельзя сажать рядом с морковью
Вкусное сало своими руками: секреты идеального приготовления
Вкусное сало своими руками: секреты идеального приготовления
Салат, который станет королём новогоднего стола: медвежья шубка
Задумываетесь о горячем на Новый год? Приготовьте нежное и сочное мясо по-французски
Ракета Tomahawk. Американское дальнобойное оружие высокой точности, которое желает Киев Дмитрий Плотников США гарантируют Израилю мир с Ливаном. "Хезболла" потерпела имиждевое поражение Любовь Степушова Интересные развлечения и оригинальные достопримечательности ждут автотуристов в Серпухове, Можайске и Зеленограде Игорь Буккер
Названо упражнение, которое гарантированно укрепит спину и улучшит осанку
Эустома: как вырастить цветок, который стоит дороже золота
Почему у соседа растет укроп, а у вас нет
Почему у соседа растет укроп, а у вас нет
Последние материалы
Актёр Бондаренко похвалил Ольгу Бузову за совместную постельную сцену
Иммунолог рассказал, когда ждать пика заболеваемости коронавирусом и ОРВИ
Бьюти-секреты наших мам, которые эффективнее новых процедур
Как избежать конфликтов между собаками в одном доме
Магнитная буря накроет Землю в ночь на 29 ноября
Как сохранить здоровье и счастье вашего кота
Учёные выяснили, что никотин и энергетики повышают риск преждевременного старения
Врач предупреждает: почему планка может быть не для всех
Сын Жанны Фриске дебютировал в кино
Учёные обнаружили новый способ измерения времени
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.