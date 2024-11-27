Ракета Tomahawk. Американское дальнобойное оружие высокой точности, которое желает Киев

Накануне в Парламентской ассамблее НАТО призвали альянс передать Вооружённым силы Украины различное вооружение.
Что это может означать?
Рекомендация Парламентской ассамблеи военного блока создаёт юридическую основу, чтобы принять это решение. Кстати, среди вооружения, которое может отправиться на Украину — ракеты "Томагавк" американского производства.
Речь идёт о ракетах, способных летать на расстоянии до 5500 км, чтобы в глубоком тылу России поражать стратегические объекты.
Также стоит отметить, что у НАТО пока этих ракет нет. Так что это заявление — чистая декларация для моральной поддержки Банковой. По сути, это блеф.
Тем более, что ракета "Томагавк" — это ракета морского базирования. Если кто-то и будет стрелять по нам этим вооружением, то это будут американцы, и будут они это делать за приделами Украины, а это уже настоящая война.
Томагавк (BGM-109 Tomahawk) — это семейство крылатых ракет большой дальности, разработанное в США. Эти ракеты широко используются ВМС США и некоторых других стран, обладая высокой точностью и способностью поражать наземные цели на значительном расстоянии.
Разработка "Томагавка" началась в 1970-х годах. Изначально ракета предназначалась для поражения кораблей противника, но впоследствии её модифицировали для ударов по наземным целям. Первое боевое применение Tomahawk состоялось во время войны в Персидском заливе в 1991 году.
Ракета "Томагавк" летит к цели на небольшой высоте, используя рельеф местности для маскировки. На конечном участке траектории ракета переходит на крутое пикирование и поражает цель.
Томагавки использовались в различных военных конфликтах, включая:
Ракета "Томагавк" является одним из самых известных американских видов высокоточного оружия. Она позволяет поражать цели на значительном расстоянии. Несмотря на появление новых видов вооружений, "Томагавк" остается актуальным оружием. Ведутся работы по модернизации ракеты, направленные на повышение её точности и дальности полёта.
Ракета "Томагавк", безусловно, является одной из самых эффективных крылатых ракет в мире. Однако, она не единственная в своем классе. Многие страны разработали свои аналоги, обладающие схожими характеристиками и предназначением.
Парла́ментская ассамбле́я НА́ТО (англ. NATO Parliamentary Assembly) — межпарламентская организация стран — членов НАТО. Создана в 1955 году в качестве площадки для обсуждения вопросов безопасности законодателями стран-членов НАТО.
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