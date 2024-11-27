Ракета Tomahawk. Американское дальнобойное оружие высокой точности, которое желает Киев

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Накануне в Парламентской ассамблее НАТО призвали альянс передать Вооружённым силы Украины различное вооружение.

Фото: defenceimagery.mod.uk by ROYAL NAVY IMAGE is licensed under Open Government Licence version 1.0 Tomahawk

Что это может означать?

Рекомендация Парламентской ассамблеи военного блока создаёт юридическую основу, чтобы принять это решение. Кстати, среди вооружения, которое может отправиться на Украину — ракеты "Томагавк" американского производства.

Речь идёт о ракетах, способных летать на расстоянии до 5500 км, чтобы в глубоком тылу России поражать стратегические объекты.

Также стоит отметить, что у НАТО пока этих ракет нет. Так что это заявление — чистая декларация для моральной поддержки Банковой. По сути, это блеф.

Тем более, что ракета "Томагавк" — это ракета морского базирования. Если кто-то и будет стрелять по нам этим вооружением, то это будут американцы, и будут они это делать за приделами Украины, а это уже настоящая война.

О чём речь

Томагавк (BGM-109 Tomahawk) — это семейство крылатых ракет большой дальности, разработанное в США. Эти ракеты широко используются ВМС США и некоторых других стран, обладая высокой точностью и способностью поражать наземные цели на значительном расстоянии.

История создания и развития

Разработка "Томагавка" началась в 1970-х годах. Изначально ракета предназначалась для поражения кораблей противника, но впоследствии её модифицировали для ударов по наземным целям. Первое боевое применение Tomahawk состоялось во время войны в Персидском заливе в 1991 году.

Характеристики и возможности

Дальность полёта: зависит от модификации, но может достигать нескольких тысяч километров (5,5 тыс. км).

Точность: обеспечивается системой спутниковой навигации и инерциальной навигации, что позволяет поражать цели с высокой точностью.

Многообразие модификаций: существуют различные модификации "Томагавка", отличающиеся боевой частью, системой наведения и другими характеристиками.

Способность преодолевать системы ПВО: ракета оснащена средствами радиоэлектронной борьбы, что позволяет ей снизить вероятность перехвата.

Несколько типов базирования: "Томагавки" могут запускаться с подводных лодок и надводных кораблей.

Принцип действия

Ракета "Томагавк" летит к цели на небольшой высоте, используя рельеф местности для маскировки. На конечном участке траектории ракета переходит на крутое пикирование и поражает цель.

Боевое применение

Томагавки использовались в различных военных конфликтах, включая:

Войну в Персидском заливе: массированный ракетный удар по иракским войскам.

Войны в Югославии и Афганистане: для поражения военных объектов и инфраструктуры.

Войну в Ираке: для уничтожения командных пунктов, складов боеприпасов и других важных объектов.

Значение Томагавка

Ракета "Томагавк" является одним из самых известных американских видов высокоточного оружия. Она позволяет поражать цели на значительном расстоянии. Несмотря на появление новых видов вооружений, "Томагавк" остается актуальным оружием. Ведутся работы по модернизации ракеты, направленные на повышение её точности и дальности полёта.

Вывод

Ракета "Томагавк", безусловно, является одной из самых эффективных крылатых ракет в мире. Однако, она не единственная в своем классе. Многие страны разработали свои аналоги, обладающие схожими характеристиками и предназначением.

Уточнения

Парла́ментская ассамбле́я НА́ТО (англ. NATO Parliamentary Assembly) — межпарламентская организация стран — членов НАТО. Создана в 1955 году в качестве площадки для обсуждения вопросов безопасности законодателями стран-членов НАТО.



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