В США высказались о новейшем танке последнего поколения КНДР

5:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Северная Корея представила новейший танк следующего поколения Tianma-2, обратили внимание журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они пишут, что танк может похвастаться системами активной защиты, ракетами верхнего поражения, дистанционно управляемым боевым модулем и многим другим. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: flickr.com by Roman Harak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Флаг КНДР

Оборонный сектор Северной Кореи представил новый основной боевой танк Tianma 2 на крупной оборонной выставке в Пхеньяне 21 ноября, где машина была представлена наряду со многими известными новыми системами вооружения страны, включая гиперзвуковые планирующие транспортные средства Hwasong-16B и новую ракетно-артиллерийскую систему. На выставке новый танк заменил Chonma 2 — предыдущий класс основных боевых танков, впервые представленный в 2020 году.

Tianma 2 имеет ряд конструктивных особенностей, схожих с Chonma 2, и его появление повысило вероятность того, что более старый танк, возможно, был снят с производства после оснащения небольшого количества единиц, поскольку производственные линии переходят на выпуск новой техники.

Tianma 2 — первый северокорейский танк, оснащенный системой автоматического заряжания, что позволило сократить его экипаж с четырех до трех человек и увеличить скорострельность.

Автопогрузчики были впервые разработаны Советским Союзом в 1960-х годах, а впоследствии технологии были переданы из России как Китаю, так и Южной Корее. Хотя американские, британские и немецкие танки по-прежнему не имеют таких систем и требуют экипажей из четырех человек, армия США планирует принять на вооружение усовершенствованный вариант своего танка M1 Abrams с такой подсистемой примерно в 2030 году.

Одной из наиболее примечательных особенностей нового танка Северной Кореи является интеграция системы активной защиты — подсистемы, которую смогли разработать очень немногие государства. Такие системы используют радары для непрерывного мониторинга окружающей среды на предмет приближающихся угроз, а при обнаружении приближающихся снарядов автоматически отслеживают их, рассчитывают траектории и используют защитные боеприпасы для их перехвата и уничтожения, тем самым предотвращая попадание в танк. Системы активной защиты были впервые введены в действие Израилем в 2009 году, и из-за отсутствия аналогичных систем в западном мире Германия и Соединенные Штаты приобрели израильскую трофейную систему для своих собственных танков.

Система активной защиты Северной Кореи впервые была замечена в действии на кадрах, опубликованных в июле 2023 года, на которых был показан танк "Chonma-2" во время испытаний. Лишь незначительная часть танков, эксплуатируемых сегодня в мире, оснащена системами активной защиты, а российский танк Т-90М получил такие системы только с августа 2024 года.

Основным вооружением Tianma 2 является 125-мм гладкоствольная пушка, и ранее были опубликованы кадры, подтверждающие использование современных бронебойных подкалиберных снарядов со стабилизированным ребром и отличным соотношением длины к диаметру, что указывает на высокую пробивную способность. Большая длина указывает на более эффективную конструкцию, позволяющую ему преодолевать большую толщину брони в зоне прямой видимости.

В качестве дополнительного вооружения дистанционно управляемый боевой модуль танка оснащен двумя пусковыми установками для противотанковых управляемых ракет, а также крупнокалиберным пулеметом калибра 12,7 мм. На крыше башни танка установлена пусковая установка для борьбы с беспилотниками.

Ожидается, что Tianma 2 будет оснащаться противотанковыми ракетами, которые не попадают в зону прямой видимости, а именно Bulsae-4, которые по своим характеристикам схожи с американским Javelin, но в два раза превышают его дальнобойность. Ракета успешно прошла боевые испытания на украинском театре военных действий. Такие ракеты могут поражать цели, используя данные о наведении, предоставляемые беспилотниками и другими вспомогательными средствами, и поражать броню противника сверху, а не с боков, поскольку верхняя броня обычно тоньше.

Другие примечательные особенности нового танка Северной Кореи включают модульную башню из композитной брони, которая, по-видимому, обеспечивает высокий уровень защиты как от снарядов с кинетической энергией, так и от кумулятивных зарядов.

Передняя и боковые части корпуса защищены взрывоопасной реактивной броней, а дополнительную защиту от кумулятивных зарядов, таких как реактивные гранаты, обеспечивает проволочная сетка в задней части. Система панорамного прицела для командира и наводчика обеспечивает расширенные возможности обнаружения и сопровождения цели и значительно повышает уровень осведомленности о ситуации.