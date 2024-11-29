В Сирии против России открыт второй фронт. Ответ Турции готовится

Второй фронт против России открыт в Сирии. Несомненно, Анкаре, которая нарушила договорённости о мире, будет дан ответ, как и спонсируемым ею террористам.

Фото: Собственная работа by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Алеппо, Сирия

ВКС РФ поразили штаб боевиков в турецкой зоне влияния

Сирийские военные Telegram-каналы сообщают, что утром 29 ноября совместные силы сирийско-российских ВВС возобновили налёты на террористические объекты и линии их снабжения в сельской местности в провинции Идлиб и к западу от Алеппо в сочетании с артиллерийскими и ракетными атаками. Сообщается, что ВКС РФ нанесли авиаудар по штабу "Объединённых войск сирийской оппозиции в Мааре" в турецкой зоне операции "Щит Евфрата".

Сирийская арабская армия сейчас находится всего в четырёх километрах от первых предыдущих блокпостов, которые наёмники заняли на западных окраинах Алеппо, пишет в Telegram сирийский военкор Мохамад Дабаа:

"Ад во всех смыслах этого слова. На каждом метре (российская) ракета".

По его данным, Сирийская арабская армия (САА) восстановила контроль над деревнями Башантара и Башкатин на западе Алеппо.

Трасса на Дамаск перекрыта

Telegram-каналы террористов сообщают, что они находятся уже в пригородах и перекрыли трассу М5 на Дамаск. Сирийские источники подтверждают, что движение по ней "временно перекрыто". Есть кадры обстрела университетского корпуса в Алеппо. Погибли четыре человека.

Как видно из ещё одного видео, Сирийская арабская армия ведёт огонь по террористам из артиллерии, находясь на западной окраине города Алеппо. То есть, действительно, боевики уже практически в городе. Но до Саракиба, который расположен на пересечении трасс М5 и М4, они не прорвались.

Турецкий след, который Анкара не признаёт

Есть турецкий след — находят турецкие деньги в карманах убитых террористов. Дабаа публикует призыв одного из наёмников в соцсети:

"Скорая", ради бога. Если у вас есть "скорая", пришлите мне, ребята. Авиация разгромила турецких наёмников на севере Алеппо".

При этом, по сообщениям, Турция не допускает ни одного раненого боевика для лечения в турецкие больницы. Якобы "мы здесь ни при чём". В таком же тоне выдержаны сообщения турецкой прессы.

Террористов "Хайят Тахрир аш-Шам"* (террористическая организация, запрещена в РФ) называют там "оппозиционными силами", которые "освободили регионы, ранее находившиеся под контролем режима Асада".

Какие меры предпримет Москва

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал утром, что Россия считает ситуацию в Алеппо нарушением суверенитета Сирии и уверена в его восстановлении. Нарушено астанинское соглашение РФ с Турцией от 2020 года по разграничению зон влияния в Сирии и установлению перемирия. Всё же США, Израиль и Турция нашли, где открыть второй фронт против РФ, когда "Хезболла" и Иран ослаблены. Терять Алеппо никак нельзя, посмотрим, что предпримут совместно Россия, Сирия и Иран, учитывая, что президент Сирии Башар Асад сейчас находится в Москве. Вероятно, будут удары по Идлибу, и гораздо более совершенным оружием.

На Турцию тоже будет, безусловно, нажим. Турция получает значительные экономические выгоды от транзита российских газа и нефти. Можно отозвать приглашение Турции в БРИКС, что ей выгодно из-за возможных крупных инвестиций. Конечно, есть курдский вопрос, ранее Россия гарантировала Турции, что на севере Сирии не будет никаких курдских вооружённых формирований. Есть вопрос российского туризма и импорта турецкой сельхозпродукции.

*- организация, признанная террористической и запрещённая в России.

Уточнения

Си́рия (араб. سُورِيَا‎), полное наименование — Сири́йская Ара́бская Респу́блика (араб. ٱلْجُمْهُورِيَّةُ ٱلْعَرَبِيَّةُ ٱلسُّورِيَّةُ‎) — государство на Ближнем Востоке, граничащее с Ливаном и Израилем на юго-западе, с Иорданией на юге, с Ираком на востоке и с Турцией на севере.



Баша́р Ха́фез аль-А́сад (араб. بشار حافظ الأسد‎; род. 11 сентября 1965, Дамаск) — сирийский государственный и политический деятель, действующий президент Сирии с 17 июля 2000 года, верховный главнокомандующий вооружёнными силами Сирии и секретарь сирийского регионального отделения партии Баас с 24 июня 2000 года.

