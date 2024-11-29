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Дмитрий Плотников

Оружие из будущего. Российская ракетная система Орешник — чудо современной науки

Силовые структуры

Накануне в Казахстане президент России Владимир Путин рассказал подробнее о ракетной системе "Орешник".

Ракета "Орешник"
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Ракета "Орешник"

Он особенно отметил, что Генштаб и Минобороны РФ сейчас подбирают цели, чтобы нанести ответный удар за обстрелы Курской и Брянской областей. Также Путин не забыл упомянуть, что "Орешник" уже вышел в серийное производство.

"Дай!"

Разумеется, это не могло не остаться без ответа украинской хунты. Нелегитимная власть уже не надеется спрятаться в бункере и умоляет западных хозяев спасти их от нового оружия российской армии.

Сам же просроченный президент Украины, понимая, что в бункере теперь спасения нет, лихорадочно ищет поддержку у североатлантического военного блока НАТО. Он уговаривает предоставить Украине системы противовоздушной обороны.

"Я назвал конкретные системы ПВО, которые нужны и могут сработать", — продолжает канючить своим постоянным "дай" Зеленский.

Правда, он умолчал, какие же именно системы ему нужны.

Между тем, различные маргинальные личности в Киеве и даже на Западе утверждают, что: а) "системы "Орешник" не существует, б) она была представлена всего лишь одной экспериментальной ракетой, в) система "Орешник" просто рассыпалась воздухе и на днепропетровский Южмаш упали обломки".

Такой "аналитической экспертизы" сегодня в Интернете найти можно немало. Но европейские и киевские обыватели сколько угодно могут иронизировать и шутить по поводу "Орешника". Тем более, что шутить и насмехаться над этим могут люди, которые абсолютно ничего не понимают в этой теме.

Настоящие специалисты и, ясное дело, что на Западе таких немало, понимают, что ракетная система, которая может лететь со скоростью 12 Махов — это чрезвычайно продвинутая технологическая вещь.

Ликбез "диванным критикам"

Для бестолковых диванных экспертов я проведу краткий ликбез по элементарной физике.

Исходя из всех законов природы, на скорости 12 Махов любой металл будет подвергаться экстремальным условиям, включая высокие температуры и давление.

Например, тепловое воздействие. Металл будет нагреваться до очень высоких температур, что может привести к его плавлению или даже испарению.

Или такое понятие, как аэродинамическое сопротивление. При таких скоростях оно будет огромным, что может вызвать деформацию или разрушение металла.

Или, к примеру, звуковой удар. При преодолении звукового барьера возникает так называемый звуковой удар, который вызывает вибрацию и повреждение металла.

Химические реакции. В условиях высоких температур и давления будут происходить химические реакции, изменяющие структуру и свойства металла.

Все эти факторы делают использование металлов на таких скоростях крайне сложным и требуют специальных материалов и конструкций для обеспечения их устойчивости и работоспособности.

Несомненно, ракетная система "Орешник" — это настоящий прорыв не только в металловедении, но и многих-многих других научных дисциплинах. Прикладных и теоретических.

Подгорело

Кстати опасность от этой ракеты прекрасно чувствуют своим филейным местом народные депутаты Верховной рады. Они-то уж точно опасаются удара "Орешника", поэтому и перенесли парламент в другое место. Financial Times пишет, что нардепы Рады выехали из здания, которое было расположено на улице Грушевского, заселившись в какой-то охраняемый правительственный квартал. Там же находится и офис Зеленского, украинский Нацбанк и кабинет министров.

Правда, немного непонятно, как этим переездом они обезопасят себя от мощного удара "Орешника"? Или они думают, что их переезд был тих и незаметен?

Уточнения

Металловедение — прикладная наука, которая изучает строение, свойства металлов, устанавливает связь между химическим составом, структурой и свойствами металлов, а также закономерности изменения структуры и свойств под воздействием внешних факторов.

Насколько «Орешник» быстрее «Кинжала» и других ракет
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы нато владимир путин владимир зеленский
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