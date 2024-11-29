Новый БТР со штурмовым названием появился в СВО на стороне противника

Новый образец военной техники появился в украинской армии. И его стоит внести в памятку нашим бойцам.

Фото: https://mod.gov.ua/ by Минобороны Украины БТР "Осцилла-Штурм"

По крайней мере, силуэт его стоит запомнить. Он довольно характерен. Называется этот продукт укроборонпрома "Онцилла-Штурм". И, судя по названию, наверное он нас должен испугать. Так ли он страшен в реальности? Изучим эту технику и её историю.

Из официальной информации минобороны Украины мало что можно выудить об этом изделии:

экипаж — 3 чел;

десант — 6 чел;

запас хода — 700 км;

броня противопульная и противоосколочная;

автоматическая система подкачки шин;

автоматическая КПП;

кондиционер;

крупнокалиберный пулемет.

Вот, пожалуй, и всё. Как-то скупо для Украины, которая всё пытается представить в восторженно победных красках. Ну, возможно, что-то секретят. Хотят какое супероружие можно скрыть внутри заурядного броневика, разве что только утаить его недостатки и слабые стороны?

Киев позиционирует эту технику как новую и собственного производства, но на самом деле активная презентация этого БТР шла на Украине ещё во второй половине 2010-х годов, а в 2020 году приказом министерства машина официально была принята на вооружение. Правда, в то время он назывался просто "Онцилла-М", безо всяких намеков на "штурмы".

Ещё больше интересного мы узнаем, если копнем глубже в историю этого броневика. Оказывается, это "хищное животное", а именно, это означает "онцилла" — вид дикой кошки, обитающей в Латинской Америке, имеет довольно запутанное прошлое. Что в принципе не удивительно, если мы говорим об украинском ВПК.

Изначально БТР имел название "Дозор-Б" и был разработан в середине нулевых годов на легендарном для всей советской оборонной промышленности танковом заводе в Харькове. Ещё 10 лет проект пытались "вымучить" для серийного производства.

Пока украинские оружейники "мучили" бедный броневичок в надежде поставить его на конвейер, на горизонте появились предприимчивые люди из соседней Польши. Польские бизнесмены приобрели лицензию на БТР, дали ему имя "Онцилла" и начали подгонять машину под стандарты НАТО.

Судя по всему, промышленники из Польши просто хотели застолбить себе место на мировом оружейном рынке. И самое простое для них было приобрести уже готовый проект где-нибудь на постсоветском пространстве.

Однако европейский рынок тоже не резиновый. Новичков там не ждут. И поляки не нашли ничего более мудрого, чем продать эту машину обратно самой же Украине, ну и, естественно, по более высокой цене. В принципе это здорово напоминает заурядную коррупционную схему, но не пойман — не вор.

Правда, на мировой рынок поляки с этой машиной немного всё же вышли. Продали целых два экземпляра в африканскую страну Сенегал.

Проблемы запуска и опытная партия в "АТО"

А между тем родной украинский вариант машины под названием "Дозор-Б" всё никак не хотел запускаться в производство. Каждый год анонсировались различные объемы выпуска, то 50, то 100. Но каждый раз они откладывались. Хотя опытная партия из десяти украинских машин успела погонять по полям Донбасса во время АТО.

В процессе опытной эксплуатации было выявлено около полусотни недостатков. Что явилось формальным поводом для отказа в производстве украинской версии. И вот в это время у Киева "неожиданно" появилось желание купить польскую версию БТР. Вернее, его машинокомплекты, которые и стали собирать на украинских заводах.

В итоге, что мы имеем, если раскрыть базовые характеристики машины безо всякой украинской туманности? Дополним список:

длина — 5. 8 м;

ширина — 2,4 м;

высота — 2,7;

вес — 8,8 т;

дизельный двигатель мощностью 190 л. с;

глубина преодолеваемого брода — 1,5 м. ;

вооружение — пулемет 12,7 мм калибра.

Но это всё базовые характеристики, которые заявлены давным-давно. А вот на свежем фото, представленном украинской стороной, броневик оснащён двумя видами вооружения.

При этом трудно однозначно сказать по изображению, что там скрывается.

Возможно это два пулемета:

один — 12,7 мм;

второй — 7,62 мм.

Тогда эта схема некотором смысле повторяет концепцию российских БТР-80, оснащенных двумя пулеметами:

КПВТ — 14,5 мм;

ПКТ — 7.62.

Но всё же более вероятнее, что в нижней части боевого модуля украинского броневика установлен автоматический гранатомет калибра 30 или 40 мм. Данные о разработке таких боевых модулей имеются в украинских источниках. Тем более на такой вариант намекает и "штурмовое" название модификации машины "Онцилла-Штурм". Всё вооружение управляется дистанционно из боевого отсека при помощи джойстика и телевизионных прицелов.

Ну и, судя по вооружению, машина предназначена для более активных действий на переднем крае. Насколько это изначально "мертворождённое животное" способно хоть к какой-то жизни в полевых условиях, посмотрим. В любом случае берём на заметку и готовим место на выставке трофейного вооружения.

Уточнения

Бронетранспортёр (бронированный транспортёр, БТР) — бронированная транспортно-боевая машина (транспортёр) для транспортировки личного состава (стрелков, пехотинцев) и их материальных средств к месту выполнения боевой задачи и эвакуации раненых и поражённых с поля боя.



Вое́нно-промы́шленный ко́мплекс (ВПК) — совокупность научно-исследовательских, испытательных организаций и производственных предприятий, выполняющих разработку, производство, хранение, поставку на вооружение военной и специальной техники, амуниции, боеприпасов и т. п. преимущественно для государственных силовых структур, а также на экспорт.



Сенега́л (фр. Sénégal [seneˈgal]), официально — Респу́блика Сенега́л (фр. République du Sénégal [ʁe.py.bˈlik dy seneˈgal]) — государство в Западной Африке, к югу от реки Сенегал, по которой страна получила своё название.

