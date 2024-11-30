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Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: рождественское наступление ВСУ пойдёт по двум направлениям, ложь Зеленского о мире

4:06
Силовые структуры » Военные новости

Российская армия продолжает успешно выполнять задачи специальной военной операции на Украине.

Во время рабочей поездки в Харьковскую область Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовой командный пункт
Фото: Flickr by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Во время рабочей поездки в Харьковскую область Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовой командный пункт

Представляем сводку с фронта на субботу, 30 ноября.

Донбасс

Под Курахово враг бросает стратегические резервы для стабилизации ситуации. Главком ВСУ Александр Сырский отправляет туда 157-ю механизированную бригаду, которая является одной из элитных, прошедшей "подготовку НАТО" и оснащённой современной техникой.

Также для укрепления этого участка перебрасывают артиллерию с Запорожского направления. Задействование мощных резервов указывает на критическое положение украинской армии в данном районе.

На северном фланге Курахово ВС РФ выбили националистов из пансионата "Чайка" и вплотную подошли к Старым Тернам.

На юго-западе Донбасса армия России начала штурм села Пушкино, расположенного под Покровском. Есть данные об успешных штурмовых действиях.

"ВСУ придется покинуть Покровск Донецкой области через месяц или в начале 2025 года", — заявил накануне генерал-майор армии Германии Кристиан Фрейдинг.

Курская область

На Курском приграничье десантники и морские пехотинцы ВС РФ ведут штурмовые действия в направлении Новоивановки, выдавливая врага с позиций. ВСУ предпринимают попытки контратаковать, большую активность с их стороны проявляют беспилотники. 41-я и 47-я бригады противника на этом участке постепенно утрачивают боевой потенциал.

Авиация РФ нанесла удары по скоплениям бандеровцев в Сумской области. В Мартыновке идут уличные бои, неонацисты оказывают сопротивление, но русские бойцы наступают.

Перестановка кроватей в Киеве

Тем временем, нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский сменил главу Сухопутными войсками ВСУ — новым командующим стал Михаил Драпатый. Он известен тем, что любит "мясные штурмы", из-за которых армия Украины провалила операцию сперва в Крынках, а затем под Харьковом. Драпатый раньше руководил оперативным командованием "Херсон" и 58-й омпбр, практически отправленной в утиль.

Также Зеленский накауне заявил, что якобы готов отдать России всю территорию под её контролем в обмен на "членство в НАТО". Он отметил, что вступление в альянс завершит "горячую фазу войны" и поможет "когда-нибудь" договориться о "возвращении территорий путём дипломатии".

В интервью телеканалу Sky Зеленский впервые с начала спецоперации России заговорил о том, что он готов всё завершить.

Что же произошло? А произошло всё то же: Трамп. В результате стартовавших неофициальных переговоров пришло понимание, что всё равно придётся останавливать военные действия и смириться с потерей территорий. А значит, можно пытаться удержать на переговорах "членство в НАТО", поскольку эта тема — хороший раздражитель для Владимира Путина.

Если он не согласится на этот пункт, тогда переговоры будут провалены по его вине, и именно это может срывать переговорный процесс.

Наступление ВСУ

Пошли слухи, что будущее украинское "рождественское" наступление, которое готовят по личному приказу Зеленского, пойдёт по двум направлениям. Одно будет реальным, а второе — обманкой. Известно, что одно будет на Юге, а второе в направлении официальных территорий РФ.

Наступление может начаться ещё до католического Рождества.
Для него почти всё готово. Киев сейчас подтягивает системы ПВО и экономит их ракеты.

О наступлении ВСУ говорят давно, оно якобы призвано не усиливать переговорные позиции Банковой, а вообще сорвать мирный кейс. Отсюда и "мирная" ложь Зеленского западным СМИ.

FPV-дроны устроили разнос техники украинских боевиков на Покровском направлении
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу владимир путин владимир зеленский
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