Российская армия продолжает успешно выполнять задачи специальной военной операции на Украине.
Представляем сводку с фронта на субботу, 30 ноября.
Под Курахово враг бросает стратегические резервы для стабилизации ситуации. Главком ВСУ Александр Сырский отправляет туда 157-ю механизированную бригаду, которая является одной из элитных, прошедшей "подготовку НАТО" и оснащённой современной техникой.
Также для укрепления этого участка перебрасывают артиллерию с Запорожского направления. Задействование мощных резервов указывает на критическое положение украинской армии в данном районе.
На северном фланге Курахово ВС РФ выбили националистов из пансионата "Чайка" и вплотную подошли к Старым Тернам.
На юго-западе Донбасса армия России начала штурм села Пушкино, расположенного под Покровском. Есть данные об успешных штурмовых действиях.
"ВСУ придется покинуть Покровск Донецкой области через месяц или в начале 2025 года", — заявил накануне генерал-майор армии Германии Кристиан Фрейдинг.
На Курском приграничье десантники и морские пехотинцы ВС РФ ведут штурмовые действия в направлении Новоивановки, выдавливая врага с позиций. ВСУ предпринимают попытки контратаковать, большую активность с их стороны проявляют беспилотники. 41-я и 47-я бригады противника на этом участке постепенно утрачивают боевой потенциал.
Авиация РФ нанесла удары по скоплениям бандеровцев в Сумской области. В Мартыновке идут уличные бои, неонацисты оказывают сопротивление, но русские бойцы наступают.
Тем временем, нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский сменил главу Сухопутными войсками ВСУ — новым командующим стал Михаил Драпатый. Он известен тем, что любит "мясные штурмы", из-за которых армия Украины провалила операцию сперва в Крынках, а затем под Харьковом. Драпатый раньше руководил оперативным командованием "Херсон" и 58-й омпбр, практически отправленной в утиль.
Также Зеленский накауне заявил, что якобы готов отдать России всю территорию под её контролем в обмен на "членство в НАТО". Он отметил, что вступление в альянс завершит "горячую фазу войны" и поможет "когда-нибудь" договориться о "возвращении территорий путём дипломатии".
В интервью телеканалу Sky Зеленский впервые с начала спецоперации России заговорил о том, что он готов всё завершить.
Что же произошло? А произошло всё то же: Трамп. В результате стартовавших неофициальных переговоров пришло понимание, что всё равно придётся останавливать военные действия и смириться с потерей территорий. А значит, можно пытаться удержать на переговорах "членство в НАТО", поскольку эта тема — хороший раздражитель для Владимира Путина.
Если он не согласится на этот пункт, тогда переговоры будут провалены по его вине, и именно это может срывать переговорный процесс.
Пошли слухи, что будущее украинское "рождественское" наступление, которое готовят по личному приказу Зеленского, пойдёт по двум направлениям. Одно будет реальным, а второе — обманкой. Известно, что одно будет на Юге, а второе в направлении официальных территорий РФ.
Наступление может начаться ещё до католического Рождества.
Для него почти всё готово. Киев сейчас подтягивает системы ПВО и экономит их ракеты.
О наступлении ВСУ говорят давно, оно якобы призвано не усиливать переговорные позиции Банковой, а вообще сорвать мирный кейс. Отсюда и "мирная" ложь Зеленского западным СМИ.
По словам бортпроводницы, её доход в компании варьируется и состоит из нескольких компонентов: базовой ставки, оплаты за налёт часов и командировочных.