ЗРК NASAMS едет в Киев. Больше, чем надёжный щит в современном небе

3:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

На Украину едет закупленный канадским правительством зенитный ракетный комплекс NASAMS.

Фото: defensie.nl by Ministerie van Defensie, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ NASAMS

Как сообщил глава министерства обороны Канады Билл Блэр, ЗРК находится в Польше и на данный момент ведутся работы по организации доставки этого комплекса для ВСУ.

О чём речь

NASAMS (Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System) — это передовой зенитный ракетный комплекс, разработанный совместно норвежской компанией Kongsberg Defence & Aerospace и американской компанией Raytheon. Он предназначен для эффективного противодействия широкому спектру воздушных угроз, включая самолёты, вертолёты, беспилотные летательные аппараты и тактические баллистические ракеты.

Как работает NASAMS?

NASAMS представляет собой интегрированную систему, состоящую из:

Радаров: обеспечивают обнаружение целей на больших расстояниях и сопровождение их в полёте.

Пусковых установок: несут на себе ракеты, готовые к запуску.

Командного пункта: осуществляет управление системой и принятие решений о целеуказании.

При обнаружении воздушной цели, система автоматически отслеживает её траекторию и выбирает оптимальный момент для запуска ракеты. Ракета, оснащённая активной радиолокационной головкой самонаведения, самостоятельно наводится на цель и поражает её.

Основные преимущества NASAMS

Высокая мобильность: комплекс может быстро развертываться и перебазироваться.

Модульность: позволяет адаптировать систему к различным условиям и потребностям заказчика.

Высокая точность: обеспечивает надёжное поражение целей.

Поражение нескольких целей: благодаря использованию современных технологий может одновременно поражать несколько захваченных целей.

Интеграция с другими системами ПВО: позволяет создавать многоуровневую систему противовоздушной обороны.

Применение NASAMS

NASAMS широко используется вооружёнными силами различных стран. Он зарекомендовал себя как эффективное средство противовоздушной обороны, особенно в условиях современного боя, где возрастает роль беспилотных летательных аппаратов и тактических ракет.

Модификации NASAMS

Существует несколько модификаций NASAMS, отличающихся используемыми ракетами и дополнительным оборудованием. Например, NASAMS III оснащён ракетами AIM-120C AMRAAM, что значительно увеличивает дальность поражения и точность.

Будущее NASAMS

Разработчики продолжают совершенствовать систему NASAMS, интегрируя в неё новые технологии и вооружение. Ожидается, что NASAMS будет оставаться одним из наиболее эффективных зенитных ракетных комплексов в течение многих лет.

Почему NASAMS так популярен?

Высокая эффективность: доказана в ходе многочисленных испытаний и боевых действий.

Надёжность: система отличается высокой надёжностью и живучестью.

Простота эксплуатации: обучение расчётов занимает относительно небольшое время.

Модернизация: возможность модернизации под новые угрозы.

Вывод

NASAMS сегодня является одним из самых успешных наземных комплексом в своём классе, где максимально реализован потенциал сотрудничества компаний Kongsberg (FDC, ПУ для различных ракет) и Raytheon (радары, ракеты, мобильные ПУ), позволяющий развиваться, адаптируясь под потребность заказчика.

Уточнения

Kongsberg Defence & Aerospace — одно из трех бизнес-подразделений норвежской Kongsberg Gruppen и поставщик оборонных и космических систем и продуктов (в основном , противокорабельных ракет, военной связи, а также систем командования и управления вооружением для военно-морских кораблей и авиации). По состоянию на 2021 год в Kongsberg Defense & Aerospace работало 3500 сотрудников.



Nasams в действии: Боевое применение и особенности системы