ЗРК NASAMS едет в Киев. Больше, чем надёжный щит в современном небе

На Украину едет закупленный канадским правительством зенитный ракетный комплекс NASAMS.
Как сообщил глава министерства обороны Канады Билл Блэр, ЗРК находится в Польше и на данный момент ведутся работы по организации доставки этого комплекса для ВСУ.
NASAMS (Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System) — это передовой зенитный ракетный комплекс, разработанный совместно норвежской компанией Kongsberg Defence & Aerospace и американской компанией Raytheon. Он предназначен для эффективного противодействия широкому спектру воздушных угроз, включая самолёты, вертолёты, беспилотные летательные аппараты и тактические баллистические ракеты.
NASAMS представляет собой интегрированную систему, состоящую из:
При обнаружении воздушной цели, система автоматически отслеживает её траекторию и выбирает оптимальный момент для запуска ракеты. Ракета, оснащённая активной радиолокационной головкой самонаведения, самостоятельно наводится на цель и поражает её.
NASAMS широко используется вооружёнными силами различных стран. Он зарекомендовал себя как эффективное средство противовоздушной обороны, особенно в условиях современного боя, где возрастает роль беспилотных летательных аппаратов и тактических ракет.
Существует несколько модификаций NASAMS, отличающихся используемыми ракетами и дополнительным оборудованием. Например, NASAMS III оснащён ракетами AIM-120C AMRAAM, что значительно увеличивает дальность поражения и точность.
Разработчики продолжают совершенствовать систему NASAMS, интегрируя в неё новые технологии и вооружение. Ожидается, что NASAMS будет оставаться одним из наиболее эффективных зенитных ракетных комплексов в течение многих лет.
NASAMS сегодня является одним из самых успешных наземных комплексом в своём классе, где максимально реализован потенциал сотрудничества компаний Kongsberg (FDC, ПУ для различных ракет) и Raytheon (радары, ракеты, мобильные ПУ), позволяющий развиваться, адаптируясь под потребность заказчика.
Kongsberg Defence & Aerospace — одно из трех бизнес-подразделений норвежской Kongsberg Gruppen и поставщик оборонных и космических систем и продуктов (в основном , противокорабельных ракет, военной связи, а также систем командования и управления вооружением для военно-морских кораблей и авиации). По состоянию на 2021 год в Kongsberg Defense & Aerospace работало 3500 сотрудников.
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