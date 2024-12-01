Сводка с фронта: над школой Курахово поднят флаг РФ, уничтожен ж/д состав с ракетами Storm Shadow и ATACMS

Российские войска продолжают успешно выполнять задачи специальной военной операции на Украине.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть ВСУ

Представляем сводку с фронта на воскресенье, 1 декабря.

Освобождение Донбасса

Российские войска имеют "важные продвижения" в Курахово. Об этом сообщает работающий на Главное управление Украины военный портал Deep State.

"Прорыв со стороны Старых Тернов очень усложнит удержание промзоны, ведь русские смогут подобраться с двух сторон, перекрыв полностью логистику", — отмечает ресурс.

Сейчас армия РФ приступила к штурму промышленной зоны, которую она уже начала равнять с землей. Судя по карте украинских экспертов, зона боевых действий подошла к селу, имеющему ключевое значение для обороны Курахово.

А тем временем, поступает информация, что над зданием одной из школ Курахово поднят российский флаг. ВС РФ передислоцируют резервы ближе к ЛБС, закрепляются и стабилизируют занятые плацдармы. ВСУ пытаются удерживать то что есть.

Экс-глава Украины Владимир Зеленский приказал держать Курахово любой ценой, и тем самым обрёк на гибель своих солдат в западной части ДНР.

"Зеленский не захотел спасти группировку ВСУ, которая остается в Курахово под угрозой окружения", — заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Нынешний украинский лидер бросает своих военных на убой. Делает это он ради картинки для хозяев.

Киев сообщает, что растёт угроза отрезания Покровска с западного фланга. Националисты с тревогой пишут о продвижении армии РФ вдоль ж/д к югу от города.

"Южнее населённого пункта Пушкино русские начали двигаться к Украинке. До восточных окрестностей осталось пройти им примерно 1 км. Также продолжается движение к трассе Покровск — Курахово, до неё осталось пройти 3 км. В направлении Жёлтого противник также продвинулся вглубь на запад и вышел к окрестностям Новопустынки. Таким образом, расширяется прорыв вдоль ж/д на Покровск и создаётся угроза охвата с запада", — пишут бандеровцы.

Курская дуга

Бойцы группировки войск "Север" продолжают выполнение задач по уничтожению врага в приграничье Курской области.

Штурмовики "бесстрашных" с боями продвинулись в районе Новоивановки. Наступление активно поддерживают ВКС РФ, артиллеристы и расчёты ТОСов. Уничтожено до 30 боевиков, две ББМ, два 120-мм миномёта и три пункта управления дронами.

Неонацисты подтянули резервы и при поддержке бронетехники в направлении сёл Дарьино и Николаево-Дарьино провели несколько контратак общей численностью до 40 человек. Успеха не имели. Потери ВСУ составили до 20 солдат армии Украины и один танк. Продвижение ВС РФ в Курской области — 700 м.

Наступление

СМИ Украины сообщили о втором плацдарме российских войск на западном берегу реки Оскол. Армия РФ форсировала её у посёлка Масютовка. По данным всё того же Deep State, это уже второй плацдарм русских на западном берегу Оскола.

А в пророссийском подполье накануне сообщили, что у порта Черноморск нанесён ракетный удар по железнодорожному составу с ракетами Storm Shadow и ATACMS, прибывшими из Румынии.

В продолжение темы: сегодня, в первый день зимы армия России наносит многочисленные удары по военной инфраструктуре в Киеве и пригородах.

Бойцы 5 бригады подняли флаг России над школой в Курахово