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Дмитрий Плотников

Запад нашёл фраера ушастого. Для узурпатора Зеленского наступают очень тяжёлые дни

4:11
Силовые структуры » Военные новости

Специальная военная операция России на Украине неминуемо двигается к тому, к чему и она и должна была прийти.

Владимир Зеленский
Фото: flickr.com by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Владимир Зеленский

Российские бойцы наступают на всех направлениях и недалёк тот день, когда фронт у ВСУ начнёт рушиться. И это неизбежно — поскольку украинская мобилизация сегодня поставляет в армию намного меньше человек, чем теряет на линии боевого соприкосновения. А это значит, что украинским "мясом" уже даже нельзя латать дыры на фронте.

Паника и злоба

Для узурпатора Владимира Зеленского наступают очень тяжёлые дни. Недавнее поражение Камалы Харрис на президентских выборах, удручающие результаты Курской авантюры, вот-вот потерянный Донбасс — всё это создаёт унылую картину в администрации бывшего президента Украины.

Зеленский сейчас очень испуган и озлоблен. Наверное, удивлю многих своей точкой зрения, но озлобленный он не на Россию, не на Владимира Путина и не на русских бойцов, с мужественным упрямством наступающих на фронте.

Больше всего Зеленский злится на своих западных партнёров, своих хозяев, своих некогда друзей.

А почему же так произошло? Как, в общем-то, неплохой актёр Зеленский влез в это болото и стал убийцей целой страны? Своей страны.

А произошло всё очень просто.

По классике детектива

Когда замечательные мОлодцы из администрации Джо Байдена и североатлантического альянса НАТО уговаривали Владимира Зеленского стать президентом и начать войну сперва с непокорными Республиками, а затем с РФ, то он, как любой неопытный актёр-политик, сначала отнекивался. И, наверное, даже плакал, и говорил, что никто никогда этого не делал.

А они заявляли ему, что никто никогда этого не делал. Надо просто попробовать, и он убедится, как это всё легко и просто. Да и делать-то ему ничего не придётся. Нужно будет просто напасть на фраера ушастого, то бишь на Донбасс. А там ужо и они подключатся.

Но тогдашний ещё комик не совсем верил партнёрам, а они ему даже Пятый пункт устава НАТО показывали, доходчиво объясняя, "что, если что", они за Украину дружно вступятся — это уж в самом пиковом случае. Но с их силищей, да с его "умом и талантом" и случая такого никогда быть не может.

И однажды уговорили…

Таким образом создалось преступное сообщество Зеленского и западных стран, в простонародье именуемое хунтой.

Вот только вышла у них промашка совершенно ужасная, и дело даже не в том, что напали они не на те Республики, и не в том, что Россия опередила их и начала специальную военную операцию. А в том, что Россия долбит националистов с их западным оружием и помощью. Долбит и в хвост, и в гриву…

Зрада зрадная

А Володимир Александрович сегодня пребывает в ужасном смятении. Вернее, в смятении и в ужасе. До сих пор он не может поверить, что США его бросили так же, как до этого бросали… всех.

Ну не может он поверить, как его и его команду, отличавшуюся хитростью, изворотливостью, ушлостью, превратили в тех самых "фраеров ушастых". Почему, казавшийся громадной махиной Запад, имея десятикратные преимущества в СМИ, деньгах, ВВП, человеческом потенциале, ничего не могут сделать с той самой "бензоколонкой", у которой экономика "разорвана в клочья"?

Финита

И сейчас ситуация становится очень опасной для Зеленского. Ведь скоро начнут искать козлов отпущения. И на фоне глобальных провалов мобилизации и на линии фронта, самой первой на первый план вылазит его небритая физиономия.

К бабке не ходи, миллион раз он уже пожалел, что ввязался в эту авантюру. Поэтому и выглядит он сегодня крайне болезненно и несвежо. Наверняка, сказывается действие психоактивных веществ и бессонных ночей, плюс ожидание неминуемого…

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу джо байден камала харрис владимир путин владимир зеленский
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