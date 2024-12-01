Запад нашёл фраера ушастого. Для узурпатора Зеленского наступают очень тяжёлые дни

Специальная военная операция России на Украине неминуемо двигается к тому, к чему и она и должна была прийти.
Российские бойцы наступают на всех направлениях и недалёк тот день, когда фронт у ВСУ начнёт рушиться. И это неизбежно — поскольку украинская мобилизация сегодня поставляет в армию намного меньше человек, чем теряет на линии боевого соприкосновения. А это значит, что украинским "мясом" уже даже нельзя латать дыры на фронте.
Для узурпатора Владимира Зеленского наступают очень тяжёлые дни. Недавнее поражение Камалы Харрис на президентских выборах, удручающие результаты Курской авантюры, вот-вот потерянный Донбасс — всё это создаёт унылую картину в администрации бывшего президента Украины.
Зеленский сейчас очень испуган и озлоблен. Наверное, удивлю многих своей точкой зрения, но озлобленный он не на Россию, не на Владимира Путина и не на русских бойцов, с мужественным упрямством наступающих на фронте.
Больше всего Зеленский злится на своих западных партнёров, своих хозяев, своих некогда друзей.
А почему же так произошло? Как, в общем-то, неплохой актёр Зеленский влез в это болото и стал убийцей целой страны? Своей страны.
А произошло всё очень просто.
Когда замечательные мОлодцы из администрации Джо Байдена и североатлантического альянса НАТО уговаривали Владимира Зеленского стать президентом и начать войну сперва с непокорными Республиками, а затем с РФ, то он, как любой неопытный актёр-политик, сначала отнекивался. И, наверное, даже плакал, и говорил, что никто никогда этого не делал.
А они заявляли ему, что никто никогда этого не делал. Надо просто попробовать, и он убедится, как это всё легко и просто. Да и делать-то ему ничего не придётся. Нужно будет просто напасть на фраера ушастого, то бишь на Донбасс. А там ужо и они подключатся.
Но тогдашний ещё комик не совсем верил партнёрам, а они ему даже Пятый пункт устава НАТО показывали, доходчиво объясняя, "что, если что", они за Украину дружно вступятся — это уж в самом пиковом случае. Но с их силищей, да с его "умом и талантом" и случая такого никогда быть не может.
И однажды уговорили…
Таким образом создалось преступное сообщество Зеленского и западных стран, в простонародье именуемое хунтой.
Вот только вышла у них промашка совершенно ужасная, и дело даже не в том, что напали они не на те Республики, и не в том, что Россия опередила их и начала специальную военную операцию. А в том, что Россия долбит националистов с их западным оружием и помощью. Долбит и в хвост, и в гриву…
А Володимир Александрович сегодня пребывает в ужасном смятении. Вернее, в смятении и в ужасе. До сих пор он не может поверить, что США его бросили так же, как до этого бросали… всех.
Ну не может он поверить, как его и его команду, отличавшуюся хитростью, изворотливостью, ушлостью, превратили в тех самых "фраеров ушастых". Почему, казавшийся громадной махиной Запад, имея десятикратные преимущества в СМИ, деньгах, ВВП, человеческом потенциале, ничего не могут сделать с той самой "бензоколонкой", у которой экономика "разорвана в клочья"?
И сейчас ситуация становится очень опасной для Зеленского. Ведь скоро начнут искать козлов отпущения. И на фоне глобальных провалов мобилизации и на линии фронта, самой первой на первый план вылазит его небритая физиономия.
К бабке не ходи, миллион раз он уже пожалел, что ввязался в эту авантюру. Поэтому и выглядит он сегодня крайне болезненно и несвежо. Наверняка, сказывается действие психоактивных веществ и бессонных ночей, плюс ожидание неминуемого…
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