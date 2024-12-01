Противопоставить Орешнику. Зеленский будет в НАТО клянчить противоракетную систему THAAD

4:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Наступают непростые деньки для бывшего президента Украины Владимира Зеленского.

Фото: commons.wikimedia.org is licensed under Public domain THAAD Launcher

На саммите НАТО он хочет просить оборонительные системы США — THAAD (Terminal High Altitude Area Defense).

Сразу же можно сказать, что это самая дорогая игрушка в "плане перемоги" Зеленского, правда, к никакой перемоге не ведущая.

Ещё в начале недели узурпатор заставлял Верховную раду Украины выйти на работу, чтобы нардепы были на заседаниях, пока он продолжит у Запада клянчить вооружения против "Орешника".

Однако даже украинские СМИ уверены, что Зеленский не получит противоракетную систему THAAD. На это Запад не пойдёт даже после того, как Россия нанесла по днепропетровскому заводу "Южмаш" удар баллистической ракеты "Орешник". Кстати, Киев уже обращался к Соединённым Штатам с этим запросам буквально год назад. Однако хозяева из-за океана, конечно, не предоставили такую систему Зеленскому.

Шансов немного и сейчас, ибо ценник системы THAAD запредельный — 3 миллиарда долларов. Плюс надо понимать, что поставка системы THAAD на Украину — это не то же самое, что поставка его в Южную Корею или в Израиль. Своим добросовестным "шестёркам" эти ПРО спокойно отдают "на постоять" потому, что там со своими задачами они точно справятся, поскольку и сам противник известен и его возможности более-менее хорошо известны.

О чём речь

Система THAAD — это современная система противоракетной обороны, разработанная компанией Lockheed Martin для защиты от баллистических ракет средней дальности. Она предназначена для перехвата ракет на заключительной стадии их траектории, в атмосфере или за её пределами.

Основные характеристики THAAD

Тип перехвата

Кинетический (прямое столкновение с целью без использования взрывчатых веществ).

Зона действия

Дальность перехвата: около 200 км.

Высота перехвата: до 150 км (в верхних слоях атмосферы и за её пределами).

Радар

AN/TPY-2 — мощный радар X-диапазона с возможностью отслеживания целей на дальностях до 1000 км.

Пусковые установки

Подвижные, способные запускать до 8 ракет каждая.

Управление

Интеграция с другими системами ПРО, такими как Aegis, Patriot и наземные радары.

Состав системы THAAD

Перехватчики: ракеты с кинетической боевой частью. Радар AN/TPY-2: определяет, классифицирует и сопровождает цели. Командный пункт: обеспечивает управление и связь. Пусковые установки: подвижные установки для быстрой развертки.

Преимущества

Высокая точность за счёт технологии прямого удара.

Возможность перехватывать ракеты за пределами атмосферы.

Высокая мобильность системы, позволяющая развертывать её в разных регионах.

Недостатки и вызовы

Ограниченная зона покрытия (эффективна для защиты отдельных объектов, а не больших территорий).

Высокая стоимость системы и её эксплуатации.

Политическая напряженность в регионах развертывания (например, протесты Китая против размещения THAAD в Южной Корее).

Развертывание

THAAD используется США и их союзниками. Наиболее известные места размещения:

Южная Корея (для защиты от северокорейских угроз).

Саудовская Аравия.

Объединённые Арабские Эмираты.

Вывод

Система THAAD является важным элементом глобальной ПРО США и продолжает совершенствоваться для противостояния растущим угрозам. Однако США вряд ли захочет рисковать дорогущим оружием, зная, что армия России тут же начнёт на неё охоту. А то, что эта охота будет успешной, можно не сомневаться…

Уточнения

Lockheed Martin Corporation — американская военно-промышленная корпорация, специализирующаяся в области авиастроения, авиакосмической техники, судостроения, автоматизации почтовых служб и аэропортовой инфраструктуры и логистики. Возникла в 1995 году в результате слияния корпораций Lockheed и Martin Marietta. Штаб-квартира в городе Бетесда (Мэриленд), США.



Thaad. "Самая передовая система ПРО в мире"?