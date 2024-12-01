Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников

Противопоставить Орешнику. Зеленский будет в НАТО клянчить противоракетную систему THAAD

4:03
Силовые структуры » Военные новости

Наступают непростые деньки для бывшего президента Украины Владимира Зеленского.

THAAD Launcher
Фото: commons.wikimedia.org is licensed under Public domain
THAAD Launcher

На саммите НАТО он хочет просить оборонительные системы США — THAAD (Terminal High Altitude Area Defense).

Сразу же можно сказать, что это самая дорогая игрушка в "плане перемоги" Зеленского, правда, к никакой перемоге не ведущая.
Ещё в начале недели узурпатор заставлял Верховную раду Украины выйти на работу, чтобы нардепы были на заседаниях, пока он продолжит у Запада клянчить вооружения против "Орешника".

Однако даже украинские СМИ уверены, что Зеленский не получит противоракетную систему THAAD. На это Запад не пойдёт даже после того, как Россия нанесла по днепропетровскому заводу "Южмаш" удар баллистической ракеты "Орешник". Кстати, Киев уже обращался к Соединённым Штатам с этим запросам буквально год назад. Однако хозяева из-за океана, конечно, не предоставили такую систему Зеленскому.

Шансов немного и сейчас, ибо ценник системы THAAD запредельный — 3 миллиарда долларов. Плюс надо понимать, что поставка системы THAAD на Украину — это не то же самое, что поставка его в Южную Корею или в Израиль. Своим добросовестным "шестёркам" эти ПРО спокойно отдают "на постоять" потому, что там со своими задачами они точно справятся, поскольку и сам противник известен и его возможности более-менее хорошо известны.

О чём речь

Система THAAD — это современная система противоракетной обороны, разработанная компанией Lockheed Martin для защиты от баллистических ракет средней дальности. Она предназначена для перехвата ракет на заключительной стадии их траектории, в атмосфере или за её пределами.

Основные характеристики THAAD

Тип перехвата

  • Кинетический (прямое столкновение с целью без использования взрывчатых веществ).

Зона действия

  • Дальность перехвата: около 200 км.
  • Высота перехвата: до 150 км (в верхних слоях атмосферы и за её пределами).

Радар

  • AN/TPY-2 — мощный радар X-диапазона с возможностью отслеживания целей на дальностях до 1000 км.

Пусковые установки

  • Подвижные, способные запускать до 8 ракет каждая.

Управление

  • Интеграция с другими системами ПРО, такими как Aegis, Patriot и наземные радары.

Состав системы THAAD

  1. Перехватчики: ракеты с кинетической боевой частью.
  2. Радар AN/TPY-2: определяет, классифицирует и сопровождает цели.
  3. Командный пункт: обеспечивает управление и связь.
  4. Пусковые установки: подвижные установки для быстрой развертки.

Преимущества

  • Высокая точность за счёт технологии прямого удара.
  • Возможность перехватывать ракеты за пределами атмосферы.
  • Высокая мобильность системы, позволяющая развертывать её в разных регионах.

Недостатки и вызовы

  • Ограниченная зона покрытия (эффективна для защиты отдельных объектов, а не больших территорий).
  • Высокая стоимость системы и её эксплуатации.
  • Политическая напряженность в регионах развертывания (например, протесты Китая против размещения THAAD в Южной Корее).

Развертывание

THAAD используется США и их союзниками. Наиболее известные места размещения:

  • Южная Корея (для защиты от северокорейских угроз).
  • Саудовская Аравия.
  • Объединённые Арабские Эмираты.

Вывод

Система THAAD является важным элементом глобальной ПРО США и продолжает совершенствоваться для противостояния растущим угрозам. Однако США вряд ли захочет рисковать дорогущим оружием, зная, что армия России тут же начнёт на неё охоту. А то, что эта охота будет успешной, можно не сомневаться…

Уточнения

Lockheed Martin Corporation — американская военно-промышленная корпорация, специализирующаяся в области авиастроения, авиакосмической техники, судостроения, автоматизации почтовых служб и аэропортовой инфраструктуры и логистики. Возникла в 1995 году в результате слияния корпораций Lockheed и Martin Marietta. Штаб-квартира в городе Бетесда (Мэриленд), США.

Thaad. "Самая передовая система ПРО в мире"?
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу сша нато пентагон владимир зеленский
Обсудить
Новости Все >
Почему цены на новые авто начнут стремительно расти после Нового года
Александр Буйнов прокомментировал информацию про последнюю стадию рака: звучит убедительно
РЖД повышает тарифы на перевозки
Как выбрать идеальную обувь для корпоративов, чтобы танцевать до утра
Ядовитые драконы Индонезии: как комодские вараны охотятся
Что сажать после томатов: лучшие культуры для севооборота
Как продлить срок службы галогенных ламп в фарах
Бодибилдеры развеяли популярное заблуждение о правильном питании
Ваше сердце стареет быстрее, чем вы: как это остановить
Почему молочный шоколад не приносит пользы
Сейчас читают
Ошибки на кухне: с чем нельзя сочетать гречневую кашу
Еда и рецепты
Ошибки на кухне: с чем нельзя сочетать гречневую кашу Аудио 
Почему ваша вишня цветёт, но не даёт плодов
Садоводство, цветоводство
Почему ваша вишня цветёт, но не даёт плодов Аудио 
Как ускорить прогрев двигателя в мороз
Авто
Как ускорить прогрев двигателя в мороз Аудио 
Популярное
Сергей Лазарев навсегда покинул музыкальное шоу после скандалов с членами жюри

Певец Сергей Лазарев объяснил, почему уходит из шоу "Ну-ка, все вместе!".

Сергей Лазарев навсегда покинул музыкальное шоу после скандалов с членами жюри
3600-летний диск Небры: находка, которая изменила археологию
3600-летний диск Небры: находка, которая изменила археологию
Частые ошибки при замене свечей зажигания
Григорий Лепс рассказал, какие дорогие подарки дарит ему 18-летняя невеста
Противопоставить Орешнику. Зеленский будет в НАТО клянчить противоракетную систему THAAD Дмитрий Плотников Древнейшие гоминиды жили по божеским установлениям Игорь Буккер Новый БТР со штурмовым названием появился в СВО на стороне противника Андрей Николаев
Садальский рассказал о проплаченных результатах музыкальных шоу
Киавтуит признан самым уникальным камнем на планете
Лазарев высказался о ссоре с Киркоровым в эфире популярного музыкального шоу
Лазарев высказался о ссоре с Киркоровым в эфире популярного музыкального шоу
Последние материалы
Что сажать после томатов: лучшие культуры для севооборота
Ядовитые драконы Индонезии: как комодские вараны охотятся
Как продлить срок службы галогенных ламп в фарах
Бодибилдеры развеяли популярное заблуждение о правильном питании
Ваше сердце стареет быстрее, чем вы: как это остановить
Почему молочный шоколад не приносит пользы
Сергей Шнуров запретил Собчак слушать его новый альбом и нецензурно отозвался о журналистке
Как камни в протекторе помогают на скользкой дороге
Проливные дожди нанесли значительный ущерб греческому острову Родос
Как легко похудеть без вреда для здоровья? Вам поможет в этом желатин
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.