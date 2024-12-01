Наступают непростые деньки для бывшего президента Украины Владимира Зеленского.
На саммите НАТО он хочет просить оборонительные системы США — THAAD (Terminal High Altitude Area Defense).
Сразу же можно сказать, что это самая дорогая игрушка в "плане перемоги" Зеленского, правда, к никакой перемоге не ведущая.
Ещё в начале недели узурпатор заставлял Верховную раду Украины выйти на работу, чтобы нардепы были на заседаниях, пока он продолжит у Запада клянчить вооружения против "Орешника".
Однако даже украинские СМИ уверены, что Зеленский не получит противоракетную систему THAAD. На это Запад не пойдёт даже после того, как Россия нанесла по днепропетровскому заводу "Южмаш" удар баллистической ракеты "Орешник". Кстати, Киев уже обращался к Соединённым Штатам с этим запросам буквально год назад. Однако хозяева из-за океана, конечно, не предоставили такую систему Зеленскому.
Шансов немного и сейчас, ибо ценник системы THAAD запредельный — 3 миллиарда долларов. Плюс надо понимать, что поставка системы THAAD на Украину — это не то же самое, что поставка его в Южную Корею или в Израиль. Своим добросовестным "шестёркам" эти ПРО спокойно отдают "на постоять" потому, что там со своими задачами они точно справятся, поскольку и сам противник известен и его возможности более-менее хорошо известны.
Система THAAD — это современная система противоракетной обороны, разработанная компанией Lockheed Martin для защиты от баллистических ракет средней дальности. Она предназначена для перехвата ракет на заключительной стадии их траектории, в атмосфере или за её пределами.
THAAD используется США и их союзниками. Наиболее известные места размещения:
Система THAAD является важным элементом глобальной ПРО США и продолжает совершенствоваться для противостояния растущим угрозам. Однако США вряд ли захочет рисковать дорогущим оружием, зная, что армия России тут же начнёт на неё охоту. А то, что эта охота будет успешной, можно не сомневаться…
Lockheed Martin Corporation — американская военно-промышленная корпорация, специализирующаяся в области авиастроения, авиакосмической техники, судостроения, автоматизации почтовых служб и аэропортовой инфраструктуры и логистики. Возникла в 1995 году в результате слияния корпораций Lockheed и Martin Marietta. Штаб-квартира в городе Бетесда (Мэриленд), США.
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