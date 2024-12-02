Что предшествовало Орешнику. Какие ракеты меньшей и средней дальности были у СССР

Российские военные инженеры разрабатывают ракеты средней и меньшей дальности в ответ на планы Вашингтона развернуть свои в Азии и Европе.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Ракета

Именно об этом сказал президент России Владимир Путин, когда рассказывал об успешном испытании баллистической ракеты средней дальности "Орешник".

Эволюция ракетных систем

А кто же был предком "Орешника"? Ведь именно производство этих самых прародителей было прекращено после подписания договора ДРСМД. Кстати, напомню, что "Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности" подписал первый и последний президент СССР Михаил Горбачёв и Рональд Рейган в 1987-м году. Напомню также, что участники данного договора обязались не производить ракеты диапазона от 500 до 1000 км, а также от 1000 до 5500 км. А те, которые уже были сделаны — необходимо было уничтожить. Это якобы "уменьшило опасность ядерной войны" и "упрочило мир".

Со своей стороны мы ликвидировали 1846 ракетных комплексов "Ока", "Темп-С", "Пионер", "Рельеф", а Вашингтон сократил количество ракет "Томагавк" и "Першинг" на 8046 ракет.

Однако в начале 2019 года Белый дом в одностороннем порядке вышел из ДРСМД, обвинив Кремль в "несоблюдении условий" договора. Кстати, сами американцы ещё за три года до этого создавали наземные пусковые установки для "Томагавков", которые были размещены в Европе и в Азии.

И вот вам в ответ — "Орешник". Это ракетная система, которых нет ни у кого в мире. Да и не скоро появится.

А что же за ракеты таких диапазонов производились в Советском Союзе? Давайте вспомним.

"Рельеф"

Начнём мы со старшего брата ракеты "Калибр" — "Рельеф". Данная система напоминала обычный зенитный ракетный комплекс С-300, однако пакеты "Рельефа" несли в себе ракеты средней дальности. Он даже был принят на вооружение в армию, однако в 1988-м году условия договора заставили его распилить.

Кстати, позже опыт рельефа был использован в создание ракеты "Калибр".

"Скорость"

Сверхточная ракета "Скорость". Данная система средней дальности создавалась в начале 1980-х годов на основе "Тополей" и "Пионеров". Задачей "Скорости" была точные и быстрые поражения американских "Першинг-2" в Европе. Но Горбачёв своим указом закрыл проект в 1987-м году.

"Курьер"

Ракетный комплекс с очень прозаичным названием "Курьер". Также в 1980-х годах по дорогам мог разъезжать грузовик МАЗ-5432 якобы торговой компании "Совтрансавто". Этот с виду ничем непритязательный фургон прятал в себе грозное оружие — в нём находилась межконтинентальная баллистическая ракета с дальностью 10 000 км.

Была версия и на стандартном грузовике МАЗ-7009, которая была ответом на американский MGM-134 Midgetman. Комплекс получился очень мобильным и совсем незаметным, в отличие от заокеанского конкурента. Но Горбачёв своим указом порезал и эти ракеты в 1991-м году.

Вывод

"Рельеф", "Скорость" и "Курьер", а также многие другие отечественные ракетные системы средней и меньшей дальности были уничтожены договором, а также распадом советского Союза. Однако отрадно, что наработки никуда не пропали, они стали настоящей технической базой для нашего ядерного ответа. Это удача, что технологии никуда не продали, не потеряли. Ведь они ещё послужит на благо обороны страны...

Уточнения

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД, РСМД) — договор между США и СССР, подписанный Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачёвым 8 декабря 1987 года в ходе советско-американской встречи на высшем уровне в Вашингтоне.



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