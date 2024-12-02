Сводка с фронта: битва за форпост Курахово началась, Киев боится, что Россия снова нападёт на Украину

3:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российская армия продолжает успешно выполнять задачи спецоперации на Украине.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru Российские бойцы

Представляем сводку с фронта на понедельник, 2 декабря.

Освобождение Донбасса

Вчера пришло сообщение, что армия России прорвала оборону ВСУ в посёлке Новый Комар и зашла в населённик. Взятие его полностью блокирует снабжение националистов по трассам в населённый пункт Великая Новосёлка.

Это всего в 2-х километрах от основного укрепрайона боевиков. Фактически это говорит о начале активных мероприятий по окружению украинцев в этом районе. Началась битва за один из главных форпостов всей Кураховской операции. Половина Курахово за нами.

На Торецком участке ВС РФ наступают с невероятной скоростью, отмечают укроСМИ. Российская армия, штурмуя врага малыми группами, вплотную подходят к украинским окопам. По признанию бандеровцев, русские солдаты хорошо экипированы и обучены. Армия РФ каждый день захватывает более 20 кв. км, и уже в 5,5 км от Покровска, готовясь к его штурму, жалуется украинский военный пропагандист Цаплиенко.

ВСУ не хватает резервов для стабилизации этого фронта. Но Генштаб при этом кидает огромные резервы в Курское приграничье, чтобы удержать территории после "президентского наступления", как называют Курскую авантюру. Все в Киеве поставили "крест" на Донбассе, но не говорят об этом публично.

Курск

Воины группировки войск "Север" продолжают выполнять задачи по уничтожению врага на Харьковщине и в Курской области. Продолжаются бои в районе Новоивановки, Дарьино и Плехово, есть продвижение ВС РФ в лесополках у Мартыновки.

В районе Дарьино "бесстрашные" отразили две контратаки бандеровцев общей численностью до 16 человек на трёх ББМ при поддержке танка Leopard. В ходе отражения уничтожены две штурмовые группы ВСУ и танк. Общее продвижение российской армии в Курской области — 300 м.

Запорожское направление

Поступает осторожная информация, что на Запорожском направлении начинается то, что никто на Банковой пока не ожидал — первый котёл.

Накануне в Киеве было срочное совещание с командованием ВСУ. Армия РФ сейчас реализует тактику "тысячи порезов", атакуя малыми группами в различных местах, пробивая оборону и заходя в тыл. ВС РФ готовятся к наступлению в Запорожской области, накапливают силы и перегруппировываются на данном отрезке.

Россияне ловят украинские резервы на подходах, и когда те сосредоточены за 200 км от фронта, по ним прилетают ракеты "Искандер". Украинский Генштаб перегружен кризисными кейсами.

Существо Зеленский

Бывший президент Украины Владимир Зеленский боится, что "РФ снова нападёт на Украину, если заморозить конфликт".

"Путин, возможно, нападёт снова уже через 3-5 лет, если мы сейчас заморозим войну без сильной Украины", — заявил глава Незалежной.

В кулуарах ходят слухи, что одним из основных требований Зеленского к своим хозяевам, является то, что "партнёры" должны будут поддержать его как единого кандидата на предстоящих выборах, которые пройдут после того, как он подпишет мирные соглашения. Узурпатору невероятно важно сохранить личную власть, а на остальное для него наплевать.

Напомним слова президента РФ Владимира Путина:

"Киевские главари сейчас полностью нелегитимны, они узурпаторы и не имеют даже права отдавать приказы армии".

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