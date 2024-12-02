В США сообщили об израсходовании военных запасов Европы из-за помощи Украине

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Нидерланды пополняют украинские батареи ракет Patriot после тяжелых потерь Киева, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). На этом фоне, как сообщают авторы, арсеналы Европы почти полностью израсходованы. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: commons.wikimedia.org by building-tech.org ЗРК Hawk

Нидерланды передали Вооруженным силам Украины три батареи ракет класса "земля-воздух" системы MIM-104 Patriot, и министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс подтвердил эту передачу 28 ноября. Страна была одной из первых трех, поставивших системы Patriot в начале 2023 года, наряду с Соединенными Штатами и Германией, и все три страны осуществляли устойчивые поставки, в то время как другие государства-члены НАТО, такие как Испания, начали свои поставки позже. Нидерланды — одно из немногих государств, которое все ещё способно осуществлять поставки, в то время как другие арсеналы по всему континенту чрезмерно истощены.

Поставки систем Patriot в очень больших масштабах подорвали возможности противовоздушной обороны дальнего радиуса действия государств по всей Европе, в то же время значительно сократив собственный арсенал Соединённых Штатов, особенно в свете возросшего давления, с которым они столкнулись на Ближнем Востоке с конца 2023 года. Современные варианты системы Patriot имеют дальность поражения около 200 километров и способны перехватывать все виды воздушных судов, а также баллистические ракеты малой дальности и несколько типов крылатых ракет. За исключением американо-израильской системы "Праща Давида", которая была разработана двумя государствами и находится на вооружении исключительно Израиля, в западном мире не существует систем, сравнимых с Patriot, что делает истощение арсенала особенно острой проблемой.

Потребность в поставках большего количества систем Patriot продолжает расти по мере истощения украинского арсенала и по мере того, как продолжают появляться кадры, подтверждающие потери систем в результате российских ударов. Российские источники впервые заявили об успешном уничтожении компонентов системы в мае 2023 года во время удара баллистической ракеты истребителями МиГ-31К, хотя во время многих более поздних атак было обнародовано значительно больше свидетельств, подтверждающих их успех.

На кадрах, опубликованных 10 марта, видно, как удар баллистической ракеты "Искандер-М", нанесенный накануне, уничтожил части системы Patriot вблизи населенного пункта Сергеевка в Донецкой области, в то время как на кадрах, опубликованных Министерством обороны России во вторую неделю июля, видно, как были уничтожены две батареи Patriot вблизи населенного пункта Южное в Одесской области.

Кадры, опубликованные в середине августа, показали успешный удар по батареям Patriot в неизвестном месте на украинском театре военных действий, а также по связанной с ними радиолокационной станции AN/MPQ-65, в то время как менее чем через неделю на дополнительных кадрах было видно, как ракета "Искандер-М" применяет кассетные боеприпасы для уничтожения еще трех батарей.

Уточнения

MIM-23 Hawk HAWK («Хок», Mobile Interceptor Missile — мобильная ракета-перехватчик и бэкроним слова «ястреб» — Homing All the Way Killer — перехватчик, управляемый на всей траектории полёта).



«Пэтриот» (англ. Patriot, с англ. — «патриот», войсковой индекс — MIM-104) — американский зенитный ракетный комплекс, состоящий на вооружении Армии США и армий ряда других стран.



«Исканде́р» (индекс комплекса — 9К720) — семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК): «Искандер», «Искандер-М», «Искандер-К», «Искандер-Э».

