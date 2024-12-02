В США объяснили троекратный рост поставок южнокорейских танков Польше

Южная Корея утроит поставки танков в Польшу, обратили внимание журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). По их данным, в 2025 году на фоне роста производства Варшаве будут переданы 96 танков K2. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.
Планируется, что польская армия получит 96 основных боевых танков K2 Black Panther из Южной Кореи в 2025 году, завершив заказ на 180 машин стоимостью 3,4 миллиарда долларов, размещенный в августе 2022 года. Ожидается, что увеличение поставок еще раз подчеркнет уникально высокие производственные возможности Южной Кореи в области передовых основных боевых танков, что позволяет заказчикам оснащать свои армии новыми машинами в несколько раз быстрее, чем это требуется для аналогичных закупок других стандартных классов танков НАТО в Германии или Соединенных Штатах.
В ноябре 2024 года Польша получила шесть дополнительных K2, в результате чего общее количество поставок с декабря 2022 года достигло 77 единиц. Таким образом, поставки 96 единиц в 2025 году увеличатся более чем в три раза по сравнению с предыдущими двумя годами. Последняя поставка была осуществлена в середине ноября после развертывания K2 польской армией в Бранево, в нескольких километрах от границы с российским Калининградом, в период роста напряженности в отношениях между Варшавой и Москвой, в первую очередь из-за продолжающегося конфликта на Украине.
После завершения поставок первых 180 танков K2 в 2025 году польская армия с 2026 года начнет получать первые из 820 дополнительных танков из Южной Кореи, что позволит довести общий парк до 1000 танков. Танки, поставляемые с 2026 года, будут собираться в Польше на месте и оснащаться усиленной броней, новой системой активной защиты и системой управления боем местной разработки. Компания Hyundai Rotem, разработавшая K2, согласилась на передачу технологий в рамках сделки.
Наряду с приобретением K2 Польша разместила очень крупные заказы на корейские мобильные гаубицы K9 и реактивную артиллерию Chunmoo, а также американские танки M1A1 и M1A2 Abrams и реактивные артиллерийские системы HIMARS, что подтверждает прогнозы о том, что в скором времени Польша разместит вторые по мощи сухопутные войска в НАТО после Соединенных Штатов.
Варшава успешно сопротивлялась давлению со стороны других членов Европейского союза с целью приобретения техники европейского производства, такой как немецкие танки Leopard 2A8, что позволило ей гораздо быстрее создать мощные сухопутные войска, используя гораздо более современное оборудование и при значительно меньших затратах.
Считается, что оборонный сектор Южной Кореи обладает значительными преимуществами в плане экономической эффективности по сравнению с европейскими предприятиями, а подписанные с 2022 года крупные контракты с Польшей знаменуют собой значительный и долгожданный прорыв на европейские рынки.
K9 Thunder — современная южнокорейская 155-мм самоходно-артиллерийская установка (САУ) класса самоходных гаубиц.
M1 Abrams — основной боевой танк США, серийно выпускается с 1980 года.
Вооружённые силы Республики Польша (пол. Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej) — совокупность войск и сил Республики Польша, предназначенных для защиты свободы, демократии, независимости и территориальной целостности государства.
NASAMS широко используется вооружёнными силами различных стран. Он зарекомендовал себя как эффективное средство противовоздушной обороны.