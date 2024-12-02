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Петр Ермилин

В США объяснили троекратный рост поставок южнокорейских танков Польше

3:43
Силовые структуры » Военные новости

Южная Корея утроит поставки танков в Польшу, обратили внимание журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). По их данным, в 2025 году на фоне роста производства Варшаве будут переданы 96 танков K2. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Танк
Фото: ru.freepik.com by onlyyouqj
Танк

Планируется, что польская армия получит 96 основных боевых танков K2 Black Panther из Южной Кореи в 2025 году, завершив заказ на 180 машин стоимостью 3,4 миллиарда долларов, размещенный в августе 2022 года. Ожидается, что увеличение поставок еще раз подчеркнет уникально высокие производственные возможности Южной Кореи в области передовых основных боевых танков, что позволяет заказчикам оснащать свои армии новыми машинами в несколько раз быстрее, чем это требуется для аналогичных закупок других стандартных классов танков НАТО в Германии или Соединенных Штатах.

В ноябре 2024 года Польша получила шесть дополнительных K2, в результате чего общее количество поставок с декабря 2022 года достигло 77 единиц. Таким образом, поставки 96 единиц в 2025 году увеличатся более чем в три раза по сравнению с предыдущими двумя годами. Последняя поставка была осуществлена в середине ноября после развертывания K2 польской армией в Бранево, в нескольких километрах от границы с российским Калининградом, в период роста напряженности в отношениях между Варшавой и Москвой, в первую очередь из-за продолжающегося конфликта на Украине.

После завершения поставок первых 180 танков K2 в 2025 году польская армия с 2026 года начнет получать первые из 820 дополнительных танков из Южной Кореи, что позволит довести общий парк до 1000 танков. Танки, поставляемые с 2026 года, будут собираться в Польше на месте и оснащаться усиленной броней, новой системой активной защиты и системой управления боем местной разработки. Компания Hyundai Rotem, разработавшая K2, согласилась на передачу технологий в рамках сделки.

Наряду с приобретением K2 Польша разместила очень крупные заказы на корейские мобильные гаубицы K9 и реактивную артиллерию Chunmoo, а также американские танки M1A1 и M1A2 Abrams и реактивные артиллерийские системы HIMARS, что подтверждает прогнозы о том, что в скором времени Польша разместит вторые по мощи сухопутные войска в НАТО после Соединенных Штатов.

Варшава успешно сопротивлялась давлению со стороны других членов Европейского союза с целью приобретения техники европейского производства, такой как немецкие танки Leopard 2A8, что позволило ей гораздо быстрее создать мощные сухопутные войска, используя гораздо более современное оборудование и при значительно меньших затратах.

Считается, что оборонный сектор Южной Кореи обладает значительными преимуществами в плане экономической эффективности по сравнению с европейскими предприятиями, а подписанные с 2022 года крупные контракты с Польшей знаменуют собой значительный и долгожданный прорыв на европейские рынки.

Уточнения

K9 Thunder — современная южнокорейская 155-мм самоходно-артиллерийская установка (САУ) класса самоходных гаубиц.
 

M1 Abrams — основной боевой танк США, серийно выпускается с 1980 года.

Вооружённые силы Республики Польша (пол. Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej) — совокупность войск и сил Республики Польша, предназначенных для защиты свободы, демократии, независимости и территориальной целостности государства.
 

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Темы польша южная корея
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