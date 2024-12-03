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Любовь Степушова

Выход ВС РФ к Запорожью приведёт к капитуляции Украины. Этот финал неизбежен

Силовые структуры » Военные новости

Самый страшный сон ВСУ — это поворот ВС РФ от Великой Новосёлки на Запорожье, быстрое продвижение по тылам противника, окружение города и окончание войны на условиях России.

Запорожье
Фото: В.С.Білецький is licensed under public domain by its author, Білецький В.С
Запорожье

Запорожье — областной центр РФ и будет освобождён

Украинские пропагандисты настолько растеряны, что не знают, как преподносить свою тревогу населению. То говорят, что русские стягивают технику к ЛБС на запорожском направлении, пугая преимуществом в личном составе и неготовыми оборонительными сооружениями, то объявляют это российской пропагандой и призывают не беспокоиться, мол, всё под контролем. На что запорожцы вспоминают совет властей 24 февраля 2022 года — ехать жарить шашлыки. От людей звучат тревожные вопросы о готовности плана эвакуации и укрытий с запасом еды, воды и генераторов. Всего этого, по их словам в соцсетях, до сих пор нет.

Между тем ВС РФ обязательно повернут на Запорожье, потому что надо освобождать столицу Запорожской области, которая закреплена в Конституции РФ как российская территория.

Взятие Запорожья будет переломным моментом в СВО, так как этот город является крупным промышленным центром, это вход в индустриальный пояс Украины — Никополь, Кривой Рог, Днепропетровск. Бегство из региона части населения и предприятий машиностроения приведёт к потере огромных мощностей военно-промышленного комплекса Украины и её капитуляции.

Наступление одновременно на Запорожье и Покровск разорвёт оборону ВСУ

Великая Новосёлка сегодня находится в оперативном окружении. После взятия населённых пунктов Раздольное и Новый Комар, севернее этого села, дорога Запорожье — Курахово уже под огнём ВС РФ и очень скоро может быть перерезана. За Великой Новосёлкой, если посмотреть на карту, до Запорожья практически нет населённых пунктов. Рубежи обороны остаются у ВСУ южнее, в районах Орехова и Гуляйполя.

Если же у ВС РФ хватит резервов на одновременный поворот от Великой Новосёлки на Покровск в ДНР, то это облегчит задачу окружения Запорожья, так как свободных резервов у ВСУ нет. Конечно, надо ждать освобождения Курахова для появления дополнительных сил. Но это вопрос недели.

В этом случае украинской армии придётся отступать сотню километров по голой степи, чтобы попасть на новую линию обороны, которая спешно сооружается между Павлоградом (а это уже Днепропетровская область) и Запорожьем. Выход ВС РФ в Днепропетровскую область будет моральным шоком для Украины. До неё осталось пройти около 14 километров, если двигаться прямо.

Когда ВС РФ зайдут в город Запорожье, то условия завершения войны для Украины будут многократно хуже, чем те, которые в июне предложил Владимир Путин. На это и делают упор те силы на Украине и Западе, которые призывают завершить войну в ближайшее время по линии фронта. Россия не будет соглашаться на западный вариант, потому что Запорожье должно стать российским городом.

Уточнения

Запоро́жье  — город на юго-востоке Украины, расположенный на реке Днепр. Население — 710,1 тыс. чел. (2022). Речной порт и важный транзитный железнодорожный узел. Индустриальный центр с развитым машиностроением, чёрной и цветной металлургией, химической и строительной промышленностью.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы курахово покровск запорожье павлоград
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