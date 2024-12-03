В США восхитились мощью российского бомбардировщика Ту-95

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Россия развертывает новый усовершенствованный вариант бомбардировщика Ту-95 для реализации задач спецоперации на Украине, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей статье они рассказывают о боевых характеристиках модернизированного самолета. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: airliners.net by Алекс Сноу, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Российский бомбардировщик Туполев Ту-95

Российский государственный оборонный концерн "Ростех" разработал новый вариант стратегического бомбардировщика Ту-95МСМ, в котором учтен ряд уроков, извлеченных в ходе операций на украинском театре военных действий. Оригинальный бомбардировщик Ту-95 совершил свой первый полет во время Корейской войны в 1952 году, хотя все самолеты, находящиеся в настоящее время на вооружении, были построены в период с 1982 по 1993 год и предназначались скорее для нанесения ударов крылатыми ракетами, чем для сброса гравитационных бомб.

В 2009 году началась разработка пакета модернизации, направленного на приведение самолета к стандарту Ту-95МСМ, в рамках которого на самолет был установлен самый мощный в мире серийный турбовинтовой двигатель НК-12МПМ и новые воздушные винты, что позволило увеличить грузоподъемность и дальность полета. Модернизация также удвоила боевую нагрузку самолета и обеспечила совместимость с крылатой ракетой Х-101/2, которая служит основным вооружением самолета. Крылья также были усилены для размещения новых, гораздо более крупных ракет, а бортовое оборудование, включая датчики и дисплеи данных, было всесторонне модернизировано.

Сообщается, что недавняя модернизация была направлена, в частности, на улучшение способности Ту-95МСМ интегрироваться с воздушными, военно-морскими и наземными средствами для совместных операций, что позволяет самолету беспрепятственно функционировать как части более широкой сети.

Комплекс авионики бомбардировщика также был усовершенствован и включает в себя системы навигации, связи и управления, что способствует более точному планированию и выполнению миссии. Также были интегрированы превосходные возможности радиоэлектронной борьбы и оборонительные системы. Ту-95МСМ особенно ценится за его способность наносить высокоточные удары крылатыми ракетами большой дальности с использованием радара, уклоняющегося от Х-101, а усовершенствованная авионика, как сообщается, еще больше повысила точность и повысила шансы на успех миссии.

Ракета Х-101 и ее ядерный аналог Х-102 являются одними из самых дальнобойных крылатых ракет в мире, их дальность действия превышает 5000 километров. Во время конфликта эти ракеты продемонстрировали ранее неизвестную способность запускать ложные цели, чтобы уклоняться от средств ПВО противника.

Сообщалось, что в контексте операций на Украине также возник спрос на вариант ракеты Х-101 меньшей дальности, способный нести большую взрывчатую нагрузку, и такая ракета потенциально может быть использована в случае крупного конфликта со странами НАТО. Х-101 использовался лишь в незначительном количестве бомбардировочных атак на украинские объекты, при этом большинство ракет, выпущенных бомбардировщиками, были Х-22 — это класс противокорабельных крылатых ракет, используемых на более легких бомбардировщиках Ту-22М3, которые Россия унаследовала в очень большом количестве от советской эпохи.

Несмотря на то, что этим старым ракетам не хватает точности, присущей Х-101, они должны были быть выведены из эксплуатации в середине-конце 2020-х годов, и, таким образом, являются дорогостоящими и расходуемыми, а также их труднее перехватить, чем Х-101, из-за их экстремальных скоростей и сложных траекторий.

Ожидается, что Ту-95 будет играть центральную роль в российском парке стратегических бомбардировщиков в 2030-х годах, хотя его значение в парке, как ожидается, будет постепенно снижаться по мере выполнения заказов на еще 50 современных бомбардировщиков Ту-160М. Первые из этих бомбардировщиков были поставлены в январе 2022 года, и ожидается, что за их производством последуют поставки первого в стране бомбардировщика-невидимки, разработанного в рамках программы ПАК ДА.