Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

В США восхитились мощью российского бомбардировщика Ту-95

4:53
Силовые структуры » Военные новости

Россия развертывает новый усовершенствованный вариант бомбардировщика Ту-95 для реализации задач спецоперации на Украине, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей статье они рассказывают о боевых характеристиках модернизированного самолета. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Российский бомбардировщик Туполев Ту-95
Фото: airliners.net by Алекс Сноу, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Российский бомбардировщик Туполев Ту-95

Российский государственный оборонный концерн "Ростех" разработал новый вариант стратегического бомбардировщика Ту-95МСМ, в котором учтен ряд уроков, извлеченных в ходе операций на украинском театре военных действий. Оригинальный бомбардировщик Ту-95 совершил свой первый полет во время Корейской войны в 1952 году, хотя все самолеты, находящиеся в настоящее время на вооружении, были построены в период с 1982 по 1993 год и предназначались скорее для нанесения ударов крылатыми ракетами, чем для сброса гравитационных бомб.

В 2009 году началась разработка пакета модернизации, направленного на приведение самолета к стандарту Ту-95МСМ, в рамках которого на самолет был установлен самый мощный в мире серийный турбовинтовой двигатель НК-12МПМ и новые воздушные винты, что позволило увеличить грузоподъемность и дальность полета. Модернизация также удвоила боевую нагрузку самолета и обеспечила совместимость с крылатой ракетой Х-101/2, которая служит основным вооружением самолета. Крылья также были усилены для размещения новых, гораздо более крупных ракет, а бортовое оборудование, включая датчики и дисплеи данных, было всесторонне модернизировано.

Сообщается, что недавняя модернизация была направлена, в частности, на улучшение способности Ту-95МСМ интегрироваться с воздушными, военно-морскими и наземными средствами для совместных операций, что позволяет самолету беспрепятственно функционировать как части более широкой сети.

Комплекс авионики бомбардировщика также был усовершенствован и включает в себя системы навигации, связи и управления, что способствует более точному планированию и выполнению миссии. Также были интегрированы превосходные возможности радиоэлектронной борьбы и оборонительные системы. Ту-95МСМ особенно ценится за его способность наносить высокоточные удары крылатыми ракетами большой дальности с использованием радара, уклоняющегося от Х-101, а усовершенствованная авионика, как сообщается, еще больше повысила точность и повысила шансы на успех миссии.

Ракета Х-101 и ее ядерный аналог Х-102 являются одними из самых дальнобойных крылатых ракет в мире, их дальность действия превышает 5000 километров. Во время конфликта эти ракеты продемонстрировали ранее неизвестную способность запускать ложные цели, чтобы уклоняться от средств ПВО противника.

Сообщалось, что в контексте операций на Украине также возник спрос на вариант ракеты Х-101 меньшей дальности, способный нести большую взрывчатую нагрузку, и такая ракета потенциально может быть использована в случае крупного конфликта со странами НАТО. Х-101 использовался лишь в незначительном количестве бомбардировочных атак на украинские объекты, при этом большинство ракет, выпущенных бомбардировщиками, были Х-22 — это класс противокорабельных крылатых ракет, используемых на более легких бомбардировщиках Ту-22М3, которые Россия унаследовала в очень большом количестве от советской эпохи.

Несмотря на то, что этим старым ракетам не хватает точности, присущей Х-101, они должны были быть выведены из эксплуатации в середине-конце 2020-х годов, и, таким образом, являются дорогостоящими и расходуемыми, а также их труднее перехватить, чем Х-101, из-за их экстремальных скоростей и сложных траекторий.

Ожидается, что Ту-95 будет играть центральную роль в российском парке стратегических бомбардировщиков в 2030-х годах, хотя его значение в парке, как ожидается, будет постепенно снижаться по мере выполнения заказов на еще 50 современных бомбардировщиков Ту-160М. Первые из этих бомбардировщиков были поставлены в январе 2022 года, и ожидается, что за их производством последуют поставки первого в стране бомбардировщика-невидимки, разработанного в рамках программы ПАК ДА.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Обсудить
Новости Все >
Русские всё же могут себе позволить больше — тревел-блогерша рассказала о привычках европейцев
Топ-3 сорта сладкого перца: как вырастить богатый и вкусный урожай
Дочка Юлии Началовой поблагодарила деда за устроенный праздник в честь её 18-летия
Что означают белые лапки у кошек? Разгадка древнего секрета
Создаём уютный зелёный уголок: 5 идеальных цветов для балкона
Новый взгляд на старый рецепт: идеальная "Селедка под шубой"
Мойте днище и пороги: ошибки, которые разрушают машины зимой
Три главных правила мягкого очищения кожи зимой, которые помогут бороться с сухостью
Обои на стене можно менять в реальном времени! Телевизоры Samsung станут стильным элементом декора
Шаг вперёд в изучении мышечных заболеваний
Сейчас читают
Тайна заправочного пистолета, о которой не знают водители
Авто
Тайна заправочного пистолета, о которой не знают водители Аудио 
Околоземная орбита находится под угрозой — эксперты требуют срочных действий от стран и компаний
Экономика и бизнес
Околоземная орбита находится под угрозой — эксперты требуют срочных действий от стран и компаний Аудио 
Дочь Александра Серова Мишель высказалась о провале своей музыкальной карьеры
Шоу-бизнес
Дочь Александра Серова Мишель высказалась о провале своей музыкальной карьеры Аудио 
Популярное
Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории

Певец Филипп Киркоров поплатился крупной суммой за дерзкие шалости дочери-подростка.

Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории
Победительница музыкального шоу высказалась об эмоциональном поведении Сергея Лазарева
Победительница музыкального шоу высказалась об эмоциональном поведении Сергея Лазарева
ЗРК NASAMS едет в Киев. Норвежско-американское вооружение не поможет Украине
Дочь Александра Серова Мишель высказалась о провале своей музыкальной карьеры
РСЗО M1991. Острая северокорейская кухня едет на специальную военную операцию Дмитрий Плотников О предложении Трампа Трюдо, чтобы Канада стала 51-м штатом США: это всегда в повестке Любовь Степушова Надписи на стенах Древнего Рима иллюстритруют бурную общественно-политическую жизнь его граждан Игорь Буккер
Чтобы морковь была крупная, используйте это удобрение при посадке
Обмануть пистолет на АЗС опытным водителям помогает простой способ
Кирилл Туриченко раскрыл, сколько денег потратил на свадьбу: ребята покупали квартиры
Кирилл Туриченко раскрыл, сколько денег потратил на свадьбу: ребята покупали квартиры
Последние материалы
Топ-3 сорта сладкого перца: как вырастить богатый и вкусный урожай
Дочка Юлии Началовой поблагодарила деда за устроенный праздник в честь её 18-летия
Что означают белые лапки у кошек? Разгадка древнего секрета
Создаём уютный зелёный уголок: 5 идеальных цветов для балкона
Новый взгляд на старый рецепт: идеальная "Селедка под шубой"
В США восхитились мощью российского бомбардировщика Ту-95
Мойте днище и пороги: ошибки, которые разрушают машины зимой
Три главных правила мягкого очищения кожи зимой, которые помогут бороться с сухостью
Обои на стене можно менять в реальном времени! Телевизоры Samsung станут стильным элементом декора
Шаг вперёд в изучении мышечных заболеваний
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.