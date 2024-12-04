В США сообщили о резком росте дезертирства в рядах ВСУ

7:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Уровень дезертирства в украинской армии резко возрос на фоне катастрофических потерь личного состава, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей статье они рассказывают, почему большинство украинских призывников пытаются сбежать. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: https://www.facebook.com/100064359595429/posts/313098054178845 by Joint Forces Task Force, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Солдат ВСУ

Украинская армия страдает от резкого роста числа дезертирств, при этом чрезвычайно высокие потери и очень низкая продолжительность жизни личного состава являются растущим стимулом для новых призывников стремиться избежать военной службы. Недавняя оценка Financial Times показала, что в 2024 году в дезертирстве было обвинено более чем в два раза больше украинских военнослужащих по сравнению с и без того высокими показателями за два предыдущих года, что ограничивает возможности страны по пополнению своих рядов.

С января по октябрь было возбуждено 60 000 дел против дезертиров. Аналитики отмечают, что важным фактором, способствующим этому, стало отсутствие условий для демобилизации даже для призывников, которые служат дольше всех в стране, что приводит к истощению личного состава и лишает его возможности проводить обычные четырехнедельные ротации за линией фронта для отдыха и переподготовки. Как сообщил Times один офицер, "они просто убивают их, вместо того чтобы дать им возможность реабилитироваться и отдохнуть", а убитых заменяют призывниками с некачественной подготовкой.

Отчет был опубликован через несколько дней после заявления члена украинского парламента о том, что с февраля 2022 года, возможно, дезертировали около 200 000 сотрудников. С конца 2023 года в интернете широко распространяются видеозаписи все более экстремальных методов, используемых как офицерами срочной службы для набора новых сотрудников, так и призывниками для бегства с линии фронта. Опрошенные уклонисты ссылаются на экстремальные показатели потерь на передовой и недостаточную подготовку личного состава в качестве причин их увольнения. действия.

"Мужчины, которые по возрасту подходят для призыва в армию, боятся свободно ходить по улице", — сообщил The Telegraph в конце ноября один из уклоняющихся от призыва, а вербовщики говорили о том, что обращаться к потенциальным призывникам "все равно что иметь дело с загнанной в угол крысой".

Масштабы украинских потерь были одним из факторов, повлиявших на прогнозы российской разведки о том, что сторонники Киева в западном мире все более серьезно рассматривают крайние меры, включая крупномасштабное развертывание наземных сил, чтобы переломить ход конфликта.

Подчеркивая масштабы проблемы, офицеры сообщили CNN, что большинство призывников пытались сбежать.

"Они отправляются на свои позиции один раз, и если выживают, то никогда не возвращаются. Они либо покидают свои позиции, либо отказываются идти в бой, либо пытаются найти способ уйти из армии", — заявил один офицер.

Украинское командование ранее сообщило Financial Times, что потери военнослужащих срочной службы на некоторых участках фронта составили от 50 до 70 процентов в течение нескольких дней после их первой ротации.

"Когда новички прибывают на позиции, многие из них убегают при первом же взрыве снаряда", — заявил один из заместителей командира, участвовавший в боях под Угледаром.

Другой командир, подразделение которого пыталось удержать близлежащий город Курахово, сообщил: "Некоторые парни замерзают, [потому что] они слишком боятся стрелять по врагу, и тогда они становятся теми, кто уходит в мешках для трупов или тяжело ранеными".

Другой командир сообщил Financial Times, что опытных солдат"“убивают слишком быстро" и заменяют более старыми и менее подготовленными солдатами.

"Как пехоте, вам нужно бегать, вам нужно быть сильными, вам нужно носить тяжелое снаряжение […] Это трудно сделать, если ты не молод", — пояснил он. "Некоторые из них даже не знают, как держать в руках винтовки", — вспоминал другой офицер.

Times отметила, что оставшиеся в живых дезертировали при первой же возможности. Дезертирство было также распространено среди военнослужащих, которые направлялись на обучение в страны-члены НАТО в Европе, где побег представлялся более легким, чем на Украине.

В апреле 2023 года посол Украины в Соединенном Королевстве Вадим Пристайко сообщил, что Киев скрывает полное число жертв, понесенных страной в ходе продолжающегося конфликта, заявив, что "с самого начала нашей политикой было не обсуждать наши потери", но что “когда война закончится, мы будем признайте это. Я думаю, что это будет ужасная цифра".

С тех пор западные источники продолжали широко освещать чрезвычайные потери, понесенные украинскими подразделениями срочной службы, и недостаточную их подготовку. В середине 2023 года The Wall Street Journal сообщила, что украинская армия вербовала бедных мужчин из деревень, снабжала их винтовками и униформой советских времен и всего после двух ночей, проведенных на базе, отправляла их на передовую.

Некоторые из призывников пытались подписать официальный отказ на том основании, что у них не было надлежащей подготовки, а один из них вспомнил, что, когда он возразил, что никогда раньше не держал в руках оружие, украинский старшина ответил: "Бахмут научит вас", — намек на прифронтовой город, расположенный в центре города. боевые действия в регионе. Журнал отметил, что призывники называли линию фронта в Бахмуте "адом на земле".

Бывший морской пехотинец США Трой Оффенбекер, воевавший в Бахмуте, резюмировал, что украинские войска и силы союзников в Бахмуте столкнулись с “большим количеством жертв". Средняя продолжительность жизни на передовой составляет около четырех часов."

Столкновения были "хаотичными", и украинцы окрестили их "мясорубкой”, добавил он, а российские артиллерийские удары были "безостановочными", в то время как заявления Запада о нехватке российских боеприпасов кажутся далекими от реальности на местах. Распространенные сообщения указывают на то, что условия и продолжительность жизни на границах с высокой интенсивностью боевых действий с тех пор только ухудшились, а разница в огневой мощи между российскими и украинскими войсками продолжает значительно возрастать.