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Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: к концу недели Киев потеряет Курахово, НАТО не советует Зеленскому идти на мирные переговоры

3:55
Силовые структуры » Военные новости

Российская армия продолжает успешно выполнять цели и задачи специальной военной операции на Украине.

Бойцы армии РФ
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Бойцы армии РФ

Представляем сводку с фронта на среду, 4 декабря.

Курское приграничье

Бойцы группировки войск "Север" уничтожают врага в приграничье Курской области. На севере Суджанского района шторма "Бесстрашных" продвинулись в лесах у Малой Локни и зачищают их. ВКС РФ и артиллеристы уничтожают опорники противника, вынуждая боевиков ВСУ возводить новые линии обороны.

В районе посёлка Николаево-Дарьино "северяне" отразили одну контратаку неонацистов численностью до 6 человек при поддержке танка Leopard. Штурмовая группа бандеровцев полностью уничтожена вместе с техникой.

Ракетный удар поразил крупное скопление личного состава и военной техники 36-й бригады ВСУ у Свердликово. Потери националистов составили до 60 военных.

Общее продвижение армии РФ в Курской области — до 200 м.

Освобождение Донбасса

Армия РФ перерезала трассу на Покровск — дорогу от Новотроицкого. Путей снабжения гарнизона ВСУ становится всё меньше.

Накануне российские войска освободили Старые Терны.

"ВСУ полностью потеряли. Весь населённый пункт был превращён в огромный муравейник с ходами сообщений. Русская армия взяла его штурмом за сутки", — жалуются неонацисты.

Это уже вторая трасса, которая отпадает от укрологистики.

Ну и вечером штурмовики освободили село Новый Труд, выйдя на окраины села Шевченко, и расширив зону контроля на юге Покровска.

Под Торецком российские воины прорвали оборону и занимают большую часть населённика. В центре города русская группировка продолжает атаки вдоль улиц Героев Труда, Мирной и Грушевского.

"Армия России через мкр. Забалка продвинулась в район шахты "Центральная" и постепенно пытается закрепиться как на терриконе, так и на территории шахты. Сейчас идет зачистка микрорайона", — пишут боевики ВСУ.

К концу недели Киев может потерять Курахово. Самое опасное для ВСУ — с его потерей, армия РФ выйдет на оперативный простор и быстро захлопнет весь мешок. Затем весь ударный кулак ВС РФ пойдёт на Покровское направление. Ситуация у боевиков ухудшается, а резерв, брошенный на Кураховский участок, не смог изменить ход событий.

Советы от господ

Генеральный секретарь НАТО призвал Зеленского повременить с мирными переговорами с Россией. Так Марк Рютте хочет дождаться, пока союзники не предоставят Киеву достаточно помощи, чтобы попытаться добиться каких-то успехов на полях сражений для получения более сильной переговорной позиции.

"Давайте не будем обсуждать, как может выглядеть мирный процесс. Убедитесь, что у Украины есть всё необходимое, чтобы занять позицию силы, когда начнутся эти мирные переговоры", — цитирует генсека The New York Times.

А тем временем, глава офиса президента Украины Андрей Ермак и глава минобороны Рустам Умеров летят в Вашингтон на переговоры с окружением Дональда Трампа. Предполагается встреча с возможным спецпосланником США по Украине и России Китом Келлогом.

А накануне вечером глава пресс-службы президента России Дмитрий Песков сказал, что оснований для переговоров между Кремлём и Киевом по урегулированию на Украине сегодня отсутствуют.

Впечатляющие кадры пуска ракеты «Оникс»
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы сша всу нато андрей ермак дмитрий песков
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